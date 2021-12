Siri kan virtuele dobbelstenen voor je gooien of antwoord geven op de vraag 'kop of munt?'. De virtuele assistent helpt je beslissen.

Siri helpt met beslissen

Siri kan je helpen met zoeken van informatie op internet, het oplezen van sportuitslagen of het invoeren van een herinnering. Maar Siri kan ook dobbelstenen gooien of een muntje tossen. We leggen hieronder uit hoe dat werkt.

Dobbelsteen gooien met Siri

Je kunt Siri een dobbelsteen laten rollen met de volgende opdrachten:

“Gooi een dobbelsteen.”

“Gooi twee dobbelstenen.”

Siri zal nu een virtuele dobbelsteen gooien en het resultaat oplezen, bijvoorbeeld “Drie”. Deze functie is handig als je een spelletje wilt doen, maar geen dobbelstenen bij de hand hebt. Je kunt ook twee dobbelstenen gooien met het commando: gooi twee dobbelstenen. Drie of meer dobbelstenen lukt helaas niet.

Kop of munt opgooien met Siri

Siri kan ook een virtueel muntje voor je opgooien en zodoende antwoord geven op de vraag ‘kop of munt’? Dat kan weer handig zijn als je wil bepalen wie er moet afwassen. Deze twee opdrachten kun je gebruiken:

“Gooi een muntje op.”

“Kop of munt.”

Siri geeft vervolgens het antwoord “kop” of “munt” en jij kunt weer verder met je leven.

Het is leuk dat Siri een dobbelsteen kan gooien, maar soms is een echt spel leuker. We hebben ook een speciale gids met de leukste bordspellen voor de iPhone en iPad. Veel klassiekers zoals Monopoly, Ticket to Ride, Risk, 30 Seconds en nog veel meer vind je hier terug.

