Je kent de situatie wel: je zit diep in een website, onderaan de tijdlijn van je socials of hebt de voorpagina van je favoriete nieuws-app uit, en je moet weer naar boven toe. Er zit dan niks anders op dan meermaals verticaal over het scherm te vegen totdat je weer helemaal bovenaan bent, en dan het liefst zo snel mogelijk om op het hoogste tempo terug te scrollen – toch?

Stiekem hoeft dat helemaal niet. Je kunt namelijk heel gemakkelijk weer terugkeren naar de bovenkant van een webpagina of app door gewoon even op de klok in de linkerbovenhoek te tikken, of helemaal midden bovenin. Je iPhone scrolt dan automatisch weer naar de bovenkant van de bewuste site of app. Dit bespaart je niet alleen veel geveeg, maar het werkt ook nog eens een stuk sneller!

Meer handige gebaren

Je iPhone heeft nog meer van dit soort handige verborgen gebaren. Zo kun je op iPhone-modellen zonder thuisknop bijvoorbeeld horizontaal over het balkje onderin vegen om snel te wisselen tussen je recente apps. Ook kun je snel een verkeerde actie tijdens het typen ongedaan maken door met drie vingers van rechts naar links te vegen op het midden van het scherm. We hebben nog veel meer van dit soort bedieningstips voor je verzameld in ons artikel: