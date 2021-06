Oude Wallet-items opruimen

Eén van de kritiekpunten op de Wallet-app op je iPhone, was het feit dat je kaartjes en passen bewaard en zichtbaar blijven na hun verloopdatum. Met iOS 15 is daar een oplossing voor, waardoor verlopen tickets vanzelf uit je Wallet verdwijnen. Hiermee houd je de boel overzichtelijk en vind je sneller de kaarten die je wél nodig hebt.

Verlopen passen automatisch verbergen

Wanneer je de update naar iOS 15 installeert, staat de optie Verberg verlopen kaarten automatisch aan. Hiermee verwijder je je oude toegangskaartjes of vliegtickets dus niet definitief en houd je altijd de optie om ze weer terug te vinden. Zo kun je herinneren van je dagje weg of je vakantie weer naar boven halen.

Mocht je toch de verlopen tickets willen zien, dan kun je de optie uitzetten met de volgende stappen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Scroll iets naar beneden en kies Wallet en Apple Pay. Zet onderaan het scherm de optie Verberg verlopen kaarten uit.

Naar verluid komt er ook een optie om tegelijkertijd meerdere passen definitief weg te gooien, zodat je dat niet meer handmatig per pas hoeft te doen. Die optie zijn we alleen nog niet tegengekomen. Laat het vooral weten als jij ‘m al wel gevonden hebt.

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!