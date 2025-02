Apple denkt nog altijd na over het toepassen van advertenties in Apple Kaarten. Daarmee kunnen bedrijven die ervoor betalen zichtbaarder worden in de Kaarten-app.

Een aantal jaar geleden dook voor het eerst het bericht op dat Apple meer advertenties in eigen apps wilde inbouwen, mede doordat daar simpelweg meer mee te verdienen valt. Het is een verdienmodel waar Google groot mee geworden is. Apple past dit inmiddels al een aantal jaar toe in de App Store: apps die Apple daarvoor betalen, komen duidelijker naar voren in de zoekresultaten en op het startscherm. De Apple Kaarten-app krijgt mogelijk ook dergelijke advertenties, zo schrijft Mark Gurman van Bloomberg.

‘Apple Kaarten krijgt advertenties’

Het nieuws dat Apple advertenties overweegt voor de Kaarten-app, is niet helemaal nieuw. Al in 2022 werd de app genoemd als mogelijke kanshebber voor het tonen van advertenties. Maar Gurman schrijft nu dat Apple nog steeds met dit idee speelt. In een meeting met het Maps-team is besproken dat het genereren van inkomsten nog steeds iets is wat onderzocht wordt. Voordat het zover is, zijn we waarschijnlijk nog wel een paar jaar verder. Volgens de bron is er nog geen planning en wordt er ook niks actiefs ontwikkeld op dit gebied.

Maar hoe werkt zo’n advertentie in Apple Kaarten dan? Apple zou bedrijven en winkels de mogelijkheden kunnen bieden om te betalen in ruil voor meer zichtbaarheid. Zo kan een winkel bijvoorbeeld duidelijker op de kaart getoond worden, maar bijvoorbeeld ook meteen bovenaan in de zoekresultaten verschijnen. Zoek je bijvoorbeeld naar een bakker in de buurt, dan kan een bakker die Apple daarvoor betaalt hoger verschijnen in de resultaten, ook al is die misschien niet per se het dichtste bij.

Niet per se slecht nieuws

Het kan met zo’n advertentiesysteem dus gebeuren dat je niet per se direct de zoekresultaten krijgt waar je naar op zoek bent, omdat bovenaan eerst de betaalde resultaten op duiken. Maar er zijn ook voordelen: door winkels en bedrijven ervoor te betalen, zullen ze ook meer moeite doen om hun locaties en vestigingen te voorzien van de juiste informatie in de Kaarten-app. Dat zorgt er dus voor dat de informatie die in de app te vinden is, accurater en vooral completer is. Bedrijven kunnen nu wel hun eigen informatie in de Kaarten-app toevoegen en bijwerken, maar dat wordt niet altijd consequent gedaan. Gebruikers kunnen zelf ook aanpassingen door door een probleem met Kaarten bij Apple te melden, waarna dit door het team wordt opgepakt. Maar ook dat wordt niet altijd goed en snel opgepakt.