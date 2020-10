Heb je een blind date en lijkt de persoon in kwestie veel kleiner dan je had verwacht? Met de LiDAR Scanner in recente iPhones en iPads kun je controleren of het ongeveer klopt.

De LiDAR Scanner biedt verschillende mogelijkheden. Zo kan de iPhone hiermee beter diepte bepalen en afstanden schatten. Er zijn ook allerlei grappige toepassingen mogelijk. Zo kun je de lichaamslengte van iemand bepalen dankzij de Meten-app. Dit werkt volgens Apple zelfs als iemand in een stoel zit. Zodra de Meten-app een persoon detecteert, zal automatisch de lengte van top tot teen worden opgemeten. Het is eigenlijk heel gemakkelijk te doen en in deze tip leggen we het uit.

Lichaamslengte meten: geschikte iPhones en iPads

Om de lichaamslengte van iemand te meten moet je iPhone of iPad beschikken over een LiDAR Scanner. Dit is een speciale sensor die diepte en afstanden kan meten. Deze sensor is aanwezig in de volgende toestellen:

Op andere toestellen kun je wel de Meten-app ook gebruiken voor het opmeten van lengtes, waaronder lichaamslengte. Maar het is minder nauwkeurig.

Zo werkt het meten van lichaamslengte

Om de lichaamslengte van iemand te meten ga je als volgt te werk:

Open de Meten-app op je toestel. Zorg dat de persoon van top tot teen in beeld is. Na korte tijd zal er een lijn verschijnen boven het hoofd van de persoon. Je ziet nu de lichaamslengte in centimeters (metrisch). Je kunt met de sluiterknop een foto maken van de persoon, waarop de lengte staat.

Op de voorbeeldfoto’s van Apple staat de lengte in feet aangegeven. Dit is afhankelijk van de gekozen instellingen: als je onder Instellingen > Meten > Meeteenheden voor Imperial hebt gekozen, krijg je de lengte in feet te zien, terwijl je bij Metrisch gewoon centimeters in beeld krijgt.

De LiDAR-sensor is een soort radar-sensor. De lens stuurt een signaal uit en meet dan hoe lang het duurt om terug te keren. De iPhone kan dan de ruimte in kaart brengen en bijvoorbeeld vormen en afstanden herkennen. Een van de leukste trucs daarbij is het meten van lichaamslengte, zoals we hierboven hebben uitgelegd. Het gaat nog steeds om een schatting; helemaal nauwkeurig zal het niet zijn. Zo kan de vorm van je kapsel, het dragen van laarzen of een hoed de meting verstoren. Probeer daarom meermaals te meten, om een betere indruk te krijgen. Bij een blind date is dat misschien niet altijd mogelijk en zul je met het blote oog moeten beoordelen of iemand echt zo lang is als hij/zij beweert.

Heb je een iPhone of iPad zonder LiDAR-sensor, dan zul je in de Meten-app met puntjes moeten aangeven waar de voeten en bovenkant van het hoofd zit, waarna je ook een schatting van de lengte krijgt.

Meer mogelijkheden van de Meten-app lees je in onze aparte tip!