Makkelijk de cursor verplaatsen

Heb jij altijd moeite om tekst te selecteren op je iPhone of iPad? En lukt het vaak niet om de cursor op de juiste plek te zetten? Gelukkig is er een handig trucje waarmee je je vinger over het scherm kunt laten glijden om de cursor op de juiste plaats te vinden. Daarmee verandert het klassieke toetsenbord in een soort trackpad, waarmee je bijvoorbeeld tekst kun selecteren of de cursor bewegen. Het is onderdeel van het QuickType-toetsenbord op de iPhone en iPad.

Cursor verplaatsen op iPhone

Zo kun je de trackpadmodus activeren:

Open een app waarin je tekst kunt typen. Zet de cursor op een willekeurige plek. Hou je vinger ingedrukt op de spatiebalk. De letters verdwijnen nu van het toetsenbord. Veeg met je vinger over het scherm om de cursor extra nauwkeurig te verplaatsen.

Wil je tekst selecteren, hou dan de cursor even wat langer achter of voor een woord en tik met een andere vinger nogmaals op het scherm. Versleep de cursor dan weer om tekst te selecteren.

Cursor verplaatsten op iPhones met 3D Touch

De meeste iPhones werken tegenwoordig met Haptic Touch, zodat je de stappen kunt volgen die hierboven zijn omschreven. Er zijn echter ook enkele iPhones die nog met 3D Touch werken. Dit geldt voor de iPhone 6s of nieuwer, waarop een oudere versie van iOS is geïnstalleerd.

Mocht dit het geval zijn, dan werkt het verplaatsen van de cursor en het gebruik van de trackpad als volgt:

Open een app waarin je tekst kan invoeren, bijvoorbeeld Notities. Druk met je vinger stevig op het toetsenbord om de trackpad-modus te activeren. Hou je vinger op het scherm om de cursor extra nauwkeurig te verplaatsen binnen de geschreven tekst. Druk extra hard op het scherm om een woord of hele zin bij de cursor te selecteren, zodat je deze meteen kan verwijderen, kopiëren of knippen.

Als je de modus hebt ingeschakeld kun je er verschillende dingen mee doen. Door je vinger over het scherm te laten glijden beweeg je de cursor over het scherm. Door het scherm (met 3D Touch) wat steviger in te drukken kun je tekst selecteren. De trackpadmodus is overal te gebruiken waar je tekst kunt invoeren, zoals Notities, Mail en iMessage.

Makkelijk cursor verplaatsen op de iPad?

Gebruik je een iPad? Dan kun je gewoon de spatiebalk ingedrukt houden om de cursor gemakkelijk te verplaatsen en de trackpadmodus te gebruiken, net zoals op een iPhone zonder 3D Touch. Maar er is op de iPad nog een andere manier om het toetsenbord als trackpad te gebruiken:

Haal het toetsenbord tevoorschijn. Hou twee vingers bij elkaar tegelijkertijd op het scherm ingedrukt. De letters verdwijnen nu en de trackpadmodus is actief. Versleep je vingers om de cursor over het beeld te verplaatsen.

Zolang je twee vingers op het scherm houdt, blijft de trackpadmodus actief. Wil je weer gewoon typen, haal dan simpelweg je vingers van het scherm zodat de letters weer in beeld komen. Net als op de toestellen zonder 3D Touch kun je op de iPad tekst selecteren door de cursor langer achter een woord of zin te houden zodra je twee vingers op het scherm houdt.

In onze Instagram-carousel bekijk je deze handige toetsenbordtruc in actie.



Werkt de video niet? Bekijk ook de directe post op onze Instagram-pagina.