Grote update in aantocht: dit zijn alle nieuwe functies van iOS 26.4

iOS 26.4 is de volgende grote update voor je iPhone. In iOS 26.4 komen er diverse nieuwe functies en veranderingen, die wij hier voor je op een rij gezet hebben.

Lange tijd leek het erop dat iOS 26.4 de grote update zou worden voor de compleet vernieuwde Siri, maar nu de iOS 26.4 beta er is, is deze in nog geen velden of wegen te bekennen. Maar gelukkig heeft iOS 26.4 nog genoeg andere nieuwe functies te bieden. Vooral Apple Music krijgt wat nieuwe dingen, maar er zijn ook talloze andere tweaks, veranderingen en nieuwe mogelijkheden aan de update toegevoegd.

#1 Playlist Playground voor Apple Music

Apple voegt in de update de nieuwe functie Playlist Playground toe. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met de functie een afspeellijst maken via een tekstcommando. Je kunt bijvoorbeeld zeggen “de beste disconummers uit de jaren ’70”. De functie geeft ook suggesties voor AI-afspeellijsten die je kan maken. De functie vereist niet per se Apple Intelligence, maar er kleeft wel een andere grote “maar” aan.

Op dit moment lijkt de functie alleen te werken in de VS. Op Reddit maken meerdere gebruikers melding dat de functie niet zichtbaar is. Ook bij ons op meerdere testtoestellen verschijnt de functie niet. Of dit zo blijft bij de uiteindelijke release van iOS 26.4, is nog niet duidelijk.

#2 Opgefrist design bij Apple Music-albums en afspeellijsten

Wat Apple Music in ieder geval wel krijgt, is een heel opgefrist ontwerp bij albums en afspeellijsten. De cover van een album of afspeellijst loopt nu helemaal door over de gehele pagina. Heb je een album of afspeellijst met een heel kleurrijk ontwerp, dan zie je dit terug op je gehele scherm. Dit matcht met de weergave die sommige fullscreen albums hebben in het Huidige-scherm.

Daarnaast kun je een enkel nummer nu meteen aan meerdere afspeellijsten tegelijkertijd toevoegen en is er een nieuw overzicht voor concerten die bij jou in de buurt gehouden wordt. De app gebruikt daarvoor je locatie. Je kan selecteren op datum en genre en zelfs kaarten kopen via een doorverwijzing naar bijvoorbeeld Ticketmaster. Je vindt het concertenoverzicht bij de zoekfunctie in de Muziek-app.

#3 Nieuwe indeling achtergronden

Als je een nieuwe achtergrond wil toevoegen aan je iPhone, heeft dit met iOS 26.4 een nieuwe weergave. In eerste instantie worden de standaardachtergronden uit eenzelfde categorie niet meer in horizontale weergave naast elkaar getoond, maar als stapel met een omschrijving. Daarnaast vind je een downloadknop, om de desbetreffende achtergrond op je toestel te zetten. Dat betekent dat ze niet meer allemaal meteen offline beschikbaar zijn, wat ruimte bespaart op je iPhone. Je kunt een achtergrondenset ook op ieder moment weer verwijderen.

iOS 26.3 vs iOS 26.4: Nieuwe indeling achtergronden

#4 Verbeterde beveiliging standaard ingeschakeld

De functie Stolen Device Protection (Bescherming bij gestolen apparaat) werd een aantal jaar geleden geintroduceerd en voegt een extra beveiligingslaag toe. Zo heb je voor het wijzigen van sommige Face ID of Touch ID nodig als je deze beveiligingslaag ingeschakeld hebt. Voor sommige functies, zoals het wijzigen van je toegangscode, moet je zelfs een uur wachten voordat je de wijziging daadwerkelijk kunt doorvoeren. Vanaf iOS 26.4 is deze functie standaard ingeschakeld, maar je kunt het altijd zelf weer uitzetten.

#5 Apple Podcasts met video

Apple Podcasts krijgt ondersteuning voor video, zodat je je favoriete shows ook kan bekijken. Steeds meer podcasts bieden afleveringen in videovorm aan, vaak via YouTube. Vanaf iOS 26.4 kan dat ook via Apple’s eigen Podcasts-app, maar voor nu nog alleen als de podcast via een deelnemende aanbieder geüpload wordt.

Apple heeft de Apple Account-pagina in onder andere de App Store, Muziek-app en TV-app vernieuwd. De drie knoppen die verwijzen naar het inwisselen van een code of cadeaukaart, het versturen van een cadeau of het toevoegen van saldo zijn aangepast naar drie ovale knoppen naast elkaar. Ook zijn ze voorzien van nieuwe icoontjes.

iOS 26.3 vs iOS 26.4: App Store Account scherm

Maar misschien wel belangrijker: in de App Store is op deze pagina een nieuwe knop Updates toegevoegd. Je vindt je app-updates dus niet meer onderaan deze pagina met accountinfo, maar op een apart scherm. Dat betekent dat je een keer extra moet tikken om naar je app-updates te gaan.

#7 End-to-end-encryptie voor RCS-berichten

In landen waar RCS (de opvolger van sms) ondersteund wordt, kun je dit sinds iOS 18 op de iPhone gebruiken. In Nederland zijn er helaas nog steeds geen providers die dit ondersteunen. Wat in iOS 26.4 wel nieuw is, is dat Apple begonnen is met het testen van de end-to-end-encryptie van RCS-berichten. Op dit moment gaat dit alleen nog van iPhone naar iPhone, maar uiteindelijk zou dit ook tussen iPhone en Android moeten werken.

#8 Nieuwe slimmere lijst voor urgente herinneringen

Sinds iOS 26.2 kun je in de Herinneringen-app voor een urgente melding ook een wekker instellen. Je krijgt dan niet een eenvoudige melding als de todo afloopt, maar een meer indringende waarschuwing zoals je gewone wekker. Je moet dan dus een handeling doen om je iPhone weer stil te maken. In iOS 26.4 worden herinneringen die op deze manier als urgent gemarkeerd zijn, samengevoegd in een slimme lijst.

#9 Widget voor achtergrondmuziek

Sinds iOS 18.4 kun je op je iPhone standaard naar een aantal soorten achtergrondmuziek luisteren, die je helpen om productiever te zijn of te helpen slapen. Deze rustgevende muziek is te gebruiken via het Bedieningspaneel, maar in iOS 26.4 voegt Apple er ook speciale widgets voor je beginscherm aan toe. Er is een kleine widget voor een soort muziek, maar ook een middelgrote met vier verschillende soorten muziek.

#10 Freeform met Creator Studio-functies

Freeform, het digitale whiteboard waar je met meerdere tegelijk aan projecten kan werken, krijgt in iOS 26.4 een nieuw icoontje. Deze past beter bij de andere Apple Creator Studio-apps, waar Freeform vanaf iOS 26.4 bij gaat horen. Er komen ook extra functies in Freeform als je abonnee bent van de betaalde Apple Creator Studio-bundel, zoals een Content Hub voor een selectie van kant-en-klare afbeeldingen.

#11 Verbeteringen voor iCloud-web

In de instellingen voor iCloud vind je in iOS 26.4 onderaan een nieuwe optie voor iCloud-web. Onderaan staat een nieuwe knop iCloud.com, die je brengt naar een extra scherm met wat nieuwe opties. Je kan hier de toegang tot de webversie voor iCloud in- en uitschakelen, maar je kan ook toestaan dat je vertrouwde apparaten zoekresultaten geven voor iCloud-web. Ook kun je een CSV-bestand exporteren met daarin je recente zoekopdrachten van iCloud.com.

#12 EU-verbeteringen: meldingen doorsturen en makkelijker koppelen

Het leek er lange tijd op dat Apple in iOS 26.3 twee nieuwe functies voor de EU toe zou voegen: makkelijker accessoires koppelen zoals bij je AirPods (op basis van nabijheid) en het doorsturen van meldingen naar smartwatches van derden. Hoewel het er lange tijd op leek dat deze functies daadwerkelijk toegevoegd zouden worden, heeft Apple ze toch doorgeschoven naar een volgende update. Vermoedelijk is dat iOS 26.4, hoewel wij de functie voor het doorsturen van meldingen nog niet hebben kunnen ontdekken.

#13 Overige veranderingen

Apple heeft nog meer kleine wijzigingen doorgevoerd:

Nieuwe animaties in Berichten : Het starten van een nieuwe conversatie in Berichten heeft een nieuwe animatie.

: Het starten van een nieuwe conversatie in Berichten heeft een nieuwe animatie. Zoekbalk App Store : Apple heeft in de eerste beta van iOS 26.4 de zoekbalk van de App Store weer bovenaan gezet. De zoekknop staat nog steeds onderaan, terwijl de zoekbalk in alle andere apps ook nog steeds onderaan staat. Het is dus nog wat onduidelijk of dit een bug betreft.

: Apple heeft in de eerste beta van iOS 26.4 de zoekbalk van de App Store weer bovenaan gezet. De zoekknop staat nog steeds onderaan, terwijl de zoekbalk in alle andere apps ook nog steeds onderaan staat. Het is dus nog wat onduidelijk of dit een bug betreft. Compacte weergave voor Safari in iPadOS 26.4 : Safari op de iPad krijgt in iPadOS 26.4 (en ook op de Mac met macOS Tahoe 26.4) weer een compacte weergave voor tabbladen. Deze weergave zat er voorheen ook al, maar werd met de eerste OS 26-updates verwijderd. De compacte weergave combineert de adresbalk met tabbladen, waardoor er meer ruimte is voor webcontent.

: Safari op de iPad krijgt in iPadOS 26.4 (en ook op de Mac met macOS Tahoe 26.4) weer een compacte weergave voor tabbladen. Deze weergave zat er voorheen ook al, maar werd met de eerste OS 26-updates verwijderd. De compacte weergave combineert de adresbalk met tabbladen, waardoor er meer ruimte is voor webcontent. Voorbereidingen voor video kijken in CarPlay: Apple had eerder al aangekondigd dat CarPlay video’s kan gaan afspelen (onder strikte voorwaarden) en nu lijkt het erop dat dit in iOS 26.4 mogelijk gaat worden. Maar verheug je niet teveel: dit kan alleen als automakers dit expliciet toestaan.

iOS 26.4 wordt dit voorjaar voor iedereen verwacht, mogelijk in maart of april. De komende weken brengt Apple geregeld nieuwe beta’s uit, waarin weer nieuwe functies of wijzigingen doorgevoerd worden. We werken dit overzicht dan ook geregeld bij met de nieuwste ontdekkingen.