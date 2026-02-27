Apple heeft beveiliging hoog in het vaandel staan en dat wordt nu bevestigd door de NAVO. iPhones en iPads zijn veilig genoeg zijn om met gevoelige informatie te werken.

Apple heeft aangekondigd dat de iPhone en iPad de eerste consumentendevices ooit zijn die voldoen aan de strenge beveiligings- en gegevensbeschermingseisen van de NAVO. Dit laat nogmaals zien hoe belangrijk Apple de beveiliging voor gebruikers op de producten vindt.

Dit betekent de NAVO-goedkeuring

Volgens Apple zijn de iPhone en iPad uitgebreid getest en hebben ze voldaan aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging die NAVO-leden stellen. Zonder dat er aanvullende software of aangepaste configuraties nodig zijn. Daarmee zijn iPhones en iPads met iOS 26 en iPadOS 26 nu officieel opgenomen in de NATO Information Assurance Product Catalogue. Dit is de lijst met goedgekeurde producten voor verwerking van vertrouwelijke informatie binnen de NAVO.

Apple laat weten dat de ingebouwde beveiligingslagen – van hardware-encryptie tot biometrische authenticatie met Face ID en de geavanceerde Memory Integrity Enforcement – doorslaggevend waren bij de goedkeuring. Volgens Apple is dit een unieke prestatie: nog nooit eerder werd een ‘consumenten-device’ erkend als geschikt voor zulke gevoelige data.

Goedkeuring via de Duitse overheid

Eerder werden iPhone en iPad al goedgekeurd voor het verwerken van vertrouwelijke gegevens van de Duitse overheid op apparaten met de standaard beveiligingsfeatures van iOS en iPadOS. Dit gebeurde na een uitgebreide evaluatie door de Duitse federale cyberbeveiligingsautoriteit BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Vanaf nu zijn iPhones en iPads met iOS 26 en iPadOS 26 in alle NAVO-landen goedgekeurd voor deze doeleinden.

De beoordeling van de devices door het BSI bestond onder meer uit grondige technische controles, uitgebreide tests en een diepgaande beveiligingsanalyse om er zeker van te zijn dat de ingebouwde beveiligingsvoorzieningen van het platform voldoen aan de nauwgezette operationele en beveiligingseisen van de NAVO.

Een veilige digitale transformatie is alleen mogelijk wanneer gegevensbeveiliging al vanaf het begin van de ontwikkeling van mobiele producten centraal staat. In navolging van onze rigoreuze controle van de platform- en device-beveiliging van iOS en iPadOS voor het gebruik in vertrouwelijke Duitse omgevingen, kunnen we nu bevestigen dat ze ook voldoen aan de eisen voor gegevensbeveiliging van NAVO-landen. Claudia Plattner – Voorzitter van het BSI

Beveiliging staat altijd bovenaan

Volgens Ivan Krstić, hoofd Security Engineering and Architecture bij Apple, bewijst deze erkenning dat Apple de lat voor gegevensbeveiliging blijvend heeft verlegd. Waar veilige apparaten vroeger alleen met dure, maatwerkoplossingen beschikbaar waren voor overheden en grote bedrijven, zijn de meest veilige devices nu beschikbaar voor alle gebruikers. De ingebouwde beveiligingsvoorzieningen voldoen bovendien aan de strenge voorwaarden van NAVO‑landen, iets wat uniek is in de markt voor consumentendevices.

Apple benadrukt dat het zich blijft inzetten voor de beveiliging van gebruikers, bedrijven en overheidsorganisaties. Daarnaast zetten zij zich ook in voor het zo goed mogelijk beschermen van alle Apple‑apparaten. In de gids Apple Platform Security staat uitgebreid beschreven hoe die beveiligingslagen zijn opgebouwd.