Vind je het Liquid Glass-ontwerp van iOS 26 te onduidelijk door de vele transparantie in meldingen, knoppen en andere elementen? Je kunt in een paar stappen iOS 26 minder transparant maken met een simpele instelling.

Het Liquid Glass-design van iOS 26 geeft je iPhone een geheel nieuwe look, maar is ook best even wennen. Met name de sterke transparantie, waarbij de content achter de knoppen nog grotendeels zichtbaar is, kan ervoor zorgen dat sommige teksten niet prettig af te lezen zijn. Naar die klachten heeft Apple geluisterd en in iOS 26.1 heeft Apple een nieuw menu hiervoor in het leven geroepen, waarbij je zelf kan kiezen welke stijl Liquid Glass je wil hebben. Daarnaast heb je nog de optie voor minder transparantie in Toegankelijkheid. Wij laten je de verschillen zien en vertellen je hoe je iOS 26 beter leesbaar kan maken.

Liquid Glass aanpassen: helder of getint

Het is sinds iOS 26.1 mogelijk om de doorzichtigheid van het Liquid Glass aan te passen. Dit was voorheen al mogelijk door middel van een schakelaar in het Toegankelijkheid-menu, maar nu heeft Apple een speciaal segment gemaakt in het Instellingen-menu. Hierin kan je kiezen tussen Helder en Getint, waarbij de eerste doorzichtiger is dan de tweede optie. Deze is niet te gebruiken als je al gebruikmaakt van de aparte toegankelijkheidsfunctie.

Bij de Liquid Glass-instelling is er sprake van een verschil in look, terwijl je de toegankelijkheidsinstelling vooral gericht is op mensen die moeite hebben met hun zicht. Met de gewone Liquid Glass-instelling kun je als het ware Liquid Glass helemaal uitschakelen.

De stijl van Liquid Glass aanpassen doe je zo: Open Instellingen > Scherm en helderheid. Op de Mac ga je naar Systeeminstellingen > Weergave. Tik hier op Liquid Glass. Selecteer hier Helder of Getint. Je ziet in het venster daarboven hoe Liquid Glass er dan uit komt te zien.

De instelling heeft vooral impact op een aantal onderdelen van het besturingssysteem:

Meldingen: In de lichte modus zien deze er nu weer bijna uit zoals in iOS 18. In de donkere modus zijn ze een stuk donkerder.

Knoppen: Liquid Glass-knoppen in apps laten nu niet meer de achterliggende content zien

Menu’s: Apps met Liquid Glass-menu onderaan worden mat gemaakt

De instelling heeft geen effect op de weergave van het Bedieningspaneel.

Liquid Glass Helder of Getint bij meldingen in iOS 26.1

Liquid Glass Helder of Getint bij Weer-app in iOS 26.1

Liquid Glass Helder of Getint bij App Store in iOS 26.1

Liquid Glass aanpassen: zo maak je iOS 26 minder doorzichtig

Als je nog iets verder wil gaan en echt moeite hebt met de leesbaarheid en zichtbaarheid van onderdelen op het scherm, kun je daar ook een andere instelling voor gebruiken. Deze vind je bij Toegankelijkheid en vermindert de transparantie van alle onderdelen van je iPhone. Deze instelling bestaat al veel langer en heeft dus impact op meer dan alleen de Liquid Glass-onderdelen. Schakel je dit in, dan kun je de eerder genoemde Liquid Glass-opties voor Helder of Getint niet wijzigen.

Zo maak je Liquid Glass beter leesbaar:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op Weergave en tekstgrootte. Zet de schakelaar aan bij Maak minder doorzichtig.

Deze schakelaar zorgt ervoor dat knoppen minder doorlaten van de content erachter. Bij menu’s in apps wordt een deel ‘matglas’ toegevoegd, waardoor de knoppen minder voor de content staan maar meer afgescheiden zijn. De weergave blijft zich wel aanpassen aan de lichte en donkere modus.

Liquid Glass in iOS 26: Maak minder doorzichtig uit- en ingeschakeld

Je ziet het verschil dus goed bij de menu’s van standaardapps, maar ook bij meldingen, het Bedieningspaneel en andere transparante elementen. Met deze instelling draai je het ontwerp niet helemaal terug naar iOS 18 of eerder, maar het kan op sommige plekken toch voor meer duidelijkheid zorgen. Hou er wel rekening mee dat sommige dingen wel wat minder mooi worden, al is dat ook een persoonlijke ervaring.

Meldingen met Liquid Glass in iOS 26: Maak minder doorzichtig uit- en ingeschakeld

Wil je nog verder gaan, dan kan je het contrast nog verder verhogen door te kiezen voor de instelling Verhoog contrast. Daarmee krijgen alle knoppen een omlijning, waardoor je ze beter kan onderscheiden van de achtergrond. Je vindt deze instelling hier:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op Weergave en tekstgrootte. Zet de schakelaar aan bij Verhoog contrast.

App menu’s met Liquid Glass in iOS 26: Maak minder doorzichtig uit- en ingeschakeld

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 26 is 15 september 2025. Lees ook onze review van iOS 26.