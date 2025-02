Het Dynamic Island op je iPhone is een handige functie om snel live activiteiten te zien, zoals het huidige muzieknummer dat je afspeelt. Maar met een paar snelle veegbewegingen kun je er nog veel meer uit halen. Wist je namelijk dat je meerdere apps in het Dynamic Island kan stoppen, dat je ertussen kan wisselen én dat je een activiteit tijdelijk kan verbergen? Er is qua multitasking met het Dynamic Island meer mogelijk dan je denkt!

Verborgen trucjes van het Dynamic Island

Als je al langer een iPhone met Dynamic Island hebt, weet je waarschijnlijk wel al dat je een activiteit in het Dynamic Island kan uitklappen door deze ingedrukt te houden. Je krijgt dan een soort widget te zien, waarmee je bijvoorbeeld de muziek kan pauzeren. Afhankelijk van de app zijn er tal van opties mogelijk. Probeer dus eens het Dynamic Island ingedrukt te houden en zie wat er gebeurt. Maar met multitasking met het Dynamic Island haal je er nog meer uit.

Meerdere apps in het Dynamic Island

Maar wat nou als er twee apps zijn die tegelijkertijd informatie willen tonen in het Dynamic Island? Je kunt meerdere activiteiten naast elkaar actief hebben, zoals je muziek, je timers of de bestelling van je eten. Het Dynamic Island splitst zich automatisch op in twee onderdelen: de huidige activiteit in de pilvorm en de andere activiteit in een bolletje daarnaast.

Wisselen tussen meerdere activiteiten

Als je twee activiteiten naast elkaar actief hebt kan je tussen deze twee activiteiten schakelen door over het Dynamic Island van de ene kant naar de andere kant te swipen. Op die manier kun je de voor jou relevante activiteit in het grootste deel tonen. Wil je slechts een van de twee tijdelijk uitklappen, dan hou je gewoon het gewenste deel ingedrukt.

Dynamic Island verbergen

Als er een activiteit in het Dynamic Island staat, kun je deze ook tijdelijk verbergen. Dit doe je door simpelweg over de activiteit van links naar rechts (of andersom) te vegen. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je een screenshot wil maken, zonder dat de info van het Dynamic Island in beeld staat. Wil je de activiteit weer tonen, dan veeg je gewoon opnieuw over het Dynamic Island heen.

Wat is een Dynamic Island?

De iPhone heeft sinds de iPhone X altijd een notch gehad, waarin sensoren en de selfiecamera in verwerkt waren. Sinds de iPhone 14 Pro (Max) hebben iPhones een Dynamic Island; twee losse, kleinere uitsneden in een zwart vlak. Je ziet sensoren en camera alleen onder bepaalde omstandigheden. Staat er content op het scherm, dan vallen ze nog minder op, omdat Apple iets slims heeft bedacht. Door het gebied rondom het Dynamic Island zwart te maken en er allerlei informatie omheen te plaatsen, zijn de cameralens en de sensoren bijna niet meer te zien.