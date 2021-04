Het aanpassen van de HomeKit-achtergrond in de Woning-app is een fluitje van een cent, maar het kiezen van de juiste achtergrond is nog niet zo makkelijk. Met een gewone foto wordt de Woning-app al snel veel te druk. Je kan natuurlijk zelf een foto in elkaar knutselen, maar als je niet zo handig bent met fotobewerkingsapps, dan is dat nog best een klus. De nieuwe app HomePaper maakt het erg makkelijk om snel een prachtige wallpaper te maken.



HomePaper review

HomePaper is gemaakt door dezelfde maker als de eerdere HomeKit-apps HomePass, HomeCam en HomeRun. Ontwikkelaar Aaron Pearce heeft het inmiddels zijn specialiteit gemaakt om uitermate handige HomeKit-apps te maken en HomePaper is zijn nieuwste creatie. De app is heel simpel van opzet en kun je zelf ook zonder kosten proberen.

HomePaper heeft geen toegang nodig tot je HomeKit-gegevens. Het enige wat de app doet, is een achtergrond voor je maken aan de hand van een eigen foto, die je vervolgens kan exporteren en zelf kan instellen in de Woning-app. De wallpapers die de app voor je maakt, volgen allemaal hetzelfde stramien. De foto die je maakt verschijnt rechtsboven, terwijl de rest van de achtergrond bestaat uit een door jou zelf gekozen kleur. In een gradiënt loopt de kleur mooi over van rechtsboven naar linksonder.

Door deze opbouw, verschijnt jouw gekozen foto van bijvoorbeeld je woonkamer of keuken rechtsboven in de Woning-app. Dit is het deel waar meestal geen knoppen of andere interfaceelementen staan, waardoor dit uitermate geschikt is voor een mooie afbeelding van de desbetreffende kamer. Het resultaat van de wallpaper is dankzij HomePaper daarom altijd mooi en het maakt je kamers ook herkenbaarder en persoonlijker.

HomePaper gebruiken

Om van start te gaan kies je in HomePaper eerst een foto uit je fotoalbum of maak je direct vanuit de app zelf een foto. Deze wordt meteen op de juiste plek gezet. Het is niet mogelijk om de foto zelf nog anders te positioneren in de wallpaper, dus soms moet je hem een paar keer over maken om precies het goede stuk van je kamer zichtbaar te krijgen. Dat kan soms wat onhandig zijn, maar over het algemeen gaat het snel goed. Vervolgens kies je een passende kleur. Je kan zelf kiezen uit de steeds wisselende klant-en-klare kleurverlopen, maar je kan ook zelf twee kleuren kiezen die de app vervolgens zelf in elkaar over laat lopen.

De app heeft een zeer uitgebreide kleurenkiezer. Je kan in een raster de kleuren kiezen, maar ook in een uitgebreid spectrum of met schuifbalken of kleurcodes. Er is ook een optie om de juiste kleur uit het kleurverloop te kiezen. Elke kleur die je maakt, kan je ook opslaan voor gebruik voor later. In totaal kun je vijf verschillende kleuren bewaren.

Als je tevreden bent met het resultaat, hoef je alleen maar op de deelknop te kiezen om de achtergrond te exporteren naar je fotoalbum. Daarna stel je hem in in de Woning-app en geniet je van je resultaat. In de instellingen van HomePaper kan je nog kiezen om ook een iPad-versie te laten maken. Helaas ontbreekt de optie voor een specifieke Mac-versie, hoewel de iPad-variant daar soms ook voor geschikt is.

Je kan HomePaper zelf zonder kosten proberen. De app is gratis om te downloaden en je kan één gemaakte wallpaper exporteren. Wil je onbeperkt wallpapers kunnen maken, dan betaal je eenmalig slechts €1,09. Behalve voor de Woning-app zou je HomePaper ook kunnen gebruiken om gewone mooie achtergronden voor je iPhone te maken.

Score 9 HomePaper Gratis (in-app aankoop voor onbeperkt gebruik) Voordelen + Eenvoudige opzet, doeltreffend resultaat

Maakt in een handomdraai een prachtige Woning-achtergrond

Ook geschikt voor het maken iPhone-wallpapers

Veel opties voor kiezen van kleuren Nadelen – Eigen foto niet eenvoudig te herpositioneren

Maakt geen Mac-specifieke wallpaper

Conclusie HomePaper review

HomePaper is een doodeenvoudige app, maar daardoor niet minder handig. Als je altijd al een eigen achtergrond hebt willen maken voor de Woning-app maar de skills niet hebt om zelf een mooi resultaat te maken, dan is HomePaper de app die je moet hebben. In een paar minuten heb je een prachtige wallpaper gemaakt die je in een paar tikken instelt in de Woning-app. Soms hoeft een app helemaal niet ingewikkeld te zijn om toch doeltreffende te zijn en HomePaper is daar een perfect voorbeeld van.