De beste wallpaper-apps voor je iPhone

Je kan de meest bonte foto’s op de achtergrond van je iPhone of iPad zetten, omdat je toch wel je weg weet banen naar je favoriete apps. Maar je kan ook een fraaie, kunstzinnige en rustige achtergrond op je iPhone en iPad zetten. Daarom zetten we in dit artikel de beste wallpaper apps voor iOS op rij, zodat je je iPhone en iPad helemaal een eigen stijl kunt geven. Wil je weten hoe een iPhone wallpaper instellen werkt? Ook daarmee helpen we je op weg!

Wallpaper-apps: hierop moet je letten

Let bij het kiezen van een wallpaper-app op of deze wel biedt wat je zoekt. Apps die al langere tijd niet meer zijn bijgewerkt kunnen waarschijnlijk niet de grotere schermformaten aan. Een achtergrond zal dan wel werken, maar niet met de best beschikbare resolutie. Ook zijn er aparte apps die gespecialiseerd zijn in live-wallpapers voor Haptic Touch, wallpapers voor de iPad en de Apple Watch.

Sommige bieden vooral kunstzinnige en grafische plaatjes, andere bieden mooie fotografie en er zijn ook apps waarbij het om plat vermaak gaat: foto’s van vliegtuigen, sportauto’s en vrachtwagens bijvoorbeeld. Voor elke smaak is er wel een passende wallpaper-app te vinden. Hoe wallpapers instellen op de iPhone en iPad in z’n werk gaat lees je in een aparte tip. Ook zijn er speciale iCulture-wallpapers voor de echte fans.

Vellum

Specialiteit: Blur-effecten

Met Vellum heb je niet alleen een mooie collectie achtergronden, maar kun je deze ook met een blur-effect instellen. Je bepaalt hierbij zelf de intensiteit. Zo kies je uit een heel subtiel effect, maar kun je ook voor het uiterste gaan zodat de oorspronkelijke afbeelding nauwelijks te herkennen is. Vellum bevat achtergronden van allerlei artiesten, gegroepeerd in categorieën zoals abstract en natuurfoto’s. De app geeft je dagelijks één nieuwe achtergrond die alleen op die dag te downloaden is.

Everpix

Specialiteit: Van alles wat, 3D-foto’s

Heb je liever kant-en-klaar wallpapers in goede HD-kwaliteit, dan kun je terecht bij Everpix. Kies uit categorieën zoals abstract, natuur, sport, dieren, steden, 3D en meer. In elke categorie vind je vaak meer dan 100 verschillende afbeeldingen, waarbij je zelf favorieten kunt markeren. Je kunt ze ook op je Apple Watch gebruiken. Je kunt de foto’s niet in de app aanpassen, maar je kunt ze natuurlijk wel eerst in je camerarol opslaan en daarna met een app voor fotobewerking aanpassen.

Unsplash

Specialiteit: Professionele foto’s

Unsplash is niet per se bedoeld voor het vinden van de mooiste wallpaper, maar je kunt de app er zeker voor gebruiken. De app draait om een gemeenschap van (professionele) fotografen wiens foto’s je gratis kunt downloaden. Per foto kun je uitgebreide informatie bekijken, zoals de locatie en de instellingen die de fotograaf gebruikte.

OGQ

Specialiteit: Algemene foto’s

Elke dag een andere gratis wallpaper, dat is het idee achter OGQ. Ook al ziet het icoontje er niet erg up-to-date uit, de inhoud laat niets te wensen over. Kies uit meer van 8.000 wallpapers in hoge kwaliteit, met nadruk op fraaie landschappen en gezellige koppen koffie.

Live Wallpapers for Me

Specialiteit: 3D-foto’s

Hou je van gratis, dan biedt Live Wallpapers for Me een mooie collectie. De app bevat een aardige verzameling van live wallpapers voor je vergrendelscherm. Houd je vinger even op het scherm en je krijgt een animatie te zien. De prachtige wallpapers zijn beschikbaar in meerdere stijlen, van een timelapse van een skyline tot leuke huisdieren. Er is ook een versie zonder reclame.

Deko

Specialiteit: Abstract

Deko is een gratis iPhone-app die je verzekert van een unieke achtergrond op je iPhone of iPod touch. De app wordt sinds 2018 niet meer bijgewerkt, maar bevat wel een mooie collectie willekeurige patronen. Je bepaalt zelf hoe het patroon dat je ziet invloed heeft op het volgende patroon. Dat doe je simpelweg door van rechts naar links te vegen. Hoe verder je veegt, hoe rigoureuzer het patroon wordt aangepast. Patronen die je bevallen, kan je opslaan in de gallerij in de app en natuurlijk op je iPhone of iPod touch. Je betaalt een eenmalig bedrag om alle patronen in hoge resolutie te kunnen downloaden.

Walli

Specialiteit: Kunstzinnig

Zoek je unieke kunstzinnige afbeeldingen van kunstenaars? Deze app noemt zichzelf een ‘creatieve wallpapers-app’ en is bedoeld als een plek waar mensen hun creaties kunnen laten zien. Een redactie bepaalt welke afbeeldingen in Walli komen te staan, dus wat je hierin vindt is in ieder geval uniek en smaakvol. Van elke kunstenaar kun je een profielpagina bekijken zodat je al het werk bij elkaar ziet. Je kunt deze persoon ook gaan volgen op sociale media. Tegen betaling kun je extra pakketten aanschaffen.

WLPPR

Specialiteit: Natuurfoto’s

Hou je van natuur en wetenschap, dan heeft WLPPR een collectie mooie wallpapers voor je. Je krijgt satellietbeelden te zien van onze planeet met bijbehorende informatie en wetenschappelijke bronnen. De app zelf is gratis te downloaden, maar je moet sommige collecties betalen via een in-app aankoop. Ook kun je alle collecties in één keer aanschaffen.

Zedge

Specialiteit: Van alles wat

Zoek je een grote collectie wallpapers voor allerlei toepassingen, dan is Zedge een leuke app die bovendien recent een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Bevat duizenden afbeeldingen die geoptimaliseerd zijn voor je iPhone-scherm. Ze zijn ingedeeld in categorieën, maar je kunt ook gericht zoeken. Bevat landschappen, ruimtefoto’s, natuur, cartoons, filmbeelden, muziek en nog veel meer. Je kunt vooraf zien hoe het eruit komt te zien.

Papers.co

Specialiteit: Van alles wat

Een app die snel en simpel in gebruik is. Je ziet op het openingsscherm alle wallpapers, gesorteerd van nieuw naar oud. Je bladert er eindeloos doorheen, maar kunt ook gericht zoeken via de zoekfunctie in het zijmenu. Ook kun je uit allerlei categorieën kiezen of op basis van thema of interesse bladeren. Voordat je installeert kun je kijken hoe het eruit komt te zien. Gratis in gebruik, maar om reclames te verwijderen moet je een in-app aankoop doen.

Wallpapers HD

Specialiteit: Van alles wat

Laat je niet afschrikken door de Aziatische teksten. Wallpapers HD is een zeer complete en veelzijdige app met keuze uit honderdduizenden wallpapers. Of je nou op zoek bent naar schattige dieren, een flitsende auto, een prachtig landschap of iets totaal anders. In de app vind je diverse categorieën, voor ieder wat wils. Je bladert eenvoudig door de laatste toevoegingen, de populairste achtergronden of laat je verrassen met een willekeurige wallpaper. Ook zoek je naar een bepaalde kleur of een achtergrond die bij je gemoedstoestand past. Alle achtergronden die je hebt bekeken kun je later eenvoudig terugvinden en iets wat je echt mooi vindt voeg je toe aan je eigen favorieten of sla je meteen op in je filmrol.

Wallpaper Plus

Specialiteit: Van alles wat

Zoek je wat meer kitsch of juist wat aparters, dan heeft Wallpaper Plus wat leuke achtergrondjes voor je klaarstaan. ‘Quirky’ is het woord dat ze er zelf voor gebruiken. Van watervallen in overdreven kleuren tot papegaaien en zonsondergangen, in de collectie van 400 categorieën (!) vind je van alles wat. Er zitten ook HD- en 3D-achtergronden in en wallpapers die op een bepaalde tijd van het jaar zijn afgestemd, bijvoorbeeld kerst of pasen. De app is in 2017 voor het laatst bijgewerkt, maar vanwege het grote aanbod is het wellicht toch de moeite waard.

Heb je inmiddels een mooie iPhone-wallpaper gevonden en zoek je nog een bijpassende Retina Mac wallpaper? Ook daar hebben we een gids over. We leggen bovendien uit hoe je een Mac-wallpaper kunt instellen.