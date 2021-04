De leukste apps van week 14-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: HomePaper Eén nadeel van de Woning-app van Apple is dat de standaard achtergronden nogal saai zijn. Je kunt zelf een foto maken en instellen, maar dat ziet er ook niet echt fraai uit. Daarom is HomePaper een hele handige app. Van een door jou gemaakte foto maakt HomePaper een goede achtergrond voor in de Woning-app. De ontwikkelaar heeft ook nagedacht over de iPad -versie van de Woning-app. Die ziet er anders uit, dus maakt HomePaper ook een iPad-versie als je dat wil. Als je een foto maakt van een kamer kun je zelf de kleur van de achtergrond kiezen. Je stelt ook eenvoudig de ondoorzichtigheid in. De app is makkelijk in gebruik, zoals we ook in onze review van HomePaper schreven. Dat komt door de eenvoudige opzet, maar dat maakt de app niet minder doeltreffend. Sterker nog: HomePaper is wat ons betreft een perfect voorbeeld van een simpele, doch doeltreffende app. Bekijk ook Review HomePaper: in een handomdraai prachtige HomeKit-wallpapers maken Heb je altijd al de Woning-app willen voorzien van je eigen achtergronden, maar vond je het teveel gedoe om ze zelf te maken? Met HomePaper doe je dat in een handomdraai. Wij hebben de app getest.

Ben jij iemand die ieder weekend alvast de boekjes met komende aanbiedingen van winkels doorspit? Dan is Promo iets voor jou. Met deze app kun je razendsnel bekijken of (en zo ja, waar) jouw producten in de aanbieding zijn. Je krijgt een lijst met winkels te zien, waarvan de goedkoopste optie bovenaan staat. Het is ook mogelijk om favoriete producten in te stellen, zoals je favoriete tandpasta. Heb je ingeslagen? Dan kun je meldingen voor dat product tijdelijk stopzetten.

De app biedt een premiumversie waarmee je meer dan 3 favoriete producten kan instellen. Op dit moment werkt de app voor Albert Heijn, Etos, Trekpleister, Kruidvat en DA. De ontwikkelaar werkt aan het toevoegen van meer winkels.

SenseMath

Wiskunde is voor veel leerlingen lastig. Al helemaal voor blinde leerlingen, want grafische of abstracte informatie is nu eenmaal lastig hoorbaar te maken. Laat dat nou juist zijn waar Visio aan gewerkt heeft. Met SenseMath worden allerlei wiskundige elementen hoorbaar gemaakt. Denk aan snijpunten, toppen en stappen op de x-as. De app werkt met VoiceOver en veel andere toegankelijkheidsfuncties. SenseMath is helemaal gratis te gebruiken en heeft ook geen advertenties of dergelijke afleidingen.

BirdNET

Alle vogelaars opgelet: met BirdNET kun je eenvoudig vogels herkennen aan hun zang. Door een geluidsfragment op te nemen met de app wordt de vogelsoort via kunstmatige intelligentie achterhaald. Is er een vogel herkend, dan kun je er meer over lezen. Ook kun je kijken welke andere vogels er kunnen worden gespot op jouw locatie. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe beter het netwerk wordt. Op dit moment is er ondersteuning voor de 3000 meest voorkomende vogelsoorten in Noord-Amerika en Europa.

Purifier

We zitten allemaal nog aan onze computers gekluisterd voor vergaderingen, maar er is altijd wel die ene collega waar verbouwd wordt of waar de kinderen luidruchtig spelen. Met Purifier voor Mac worden zelfs de extreemste achtergrondgeluiden weggefilterd. Ook kan de app je van een andere achtergrond voorzien, maar die functie kennen we al van verschillende videobeldiensten. Purifier heeft ondersteuning voor Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Slack.

In de productvideo laat de ontwikkelaar zien hoe het werkt. Op het eerste gezicht lijkt zijn geluidskwaliteit niet zo goed, maar dat beeld verandert zodra hij de Purifier-functies uitschakelt.

Je kunt Purifier gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.