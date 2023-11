iCulture bekijkt: Xtorm PowerStream minilader voor Apple Watch

De Xtorm PowerStream minilader voor Apple Watch past in de usb-c poort van je iPhone of iPad, zodat je onderweg altijd kunt opladen. Wij hebben deze minilader getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

Terwijl je overal wel een Lightning- of usb-c kabel hebt liggen (of gemakkelijk kunt lenen), is dat bij een Apple Watch lader niet altijd het geval. De Apple Watch kan alleen opgeladen worden met een speciale puck, die fabrikanten kunnen inkopen bij Apple. Het kan dan handig zijn om een extra ladertje achter de hand te hebben. In deze review kijken we naar de Xtorm PS100 PowerStream mini-oplader voor de Apple Watch, een oplossing voor vergeetachtige mensen die wel eens met een bijna lege Apple Watch-batterij te maken hebben. Verbruikt het veel? Gaat het opladen snel? Dat lees je in deze review.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in oktober/november 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Xtorm PowerStream minilader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Productnaam: Xtorm PS100 PowerStream

Vermogen: 3 Watt

Output naar Apple Watch-lader: 2 Watt

Afmetingen: 10 x 7 x 2 cm

Gewicht: 21 gram

Aansluiting: usb-c

Materiaal: ABS en imitatieleer

Verkrijgbaar bij: Xtorm voor €36,95

Introductie Xtorm PowerStream review

Het zal je maar gebeuren dat je een dagje erop uit gaat en onderweg erachter komt dat je Apple Watch niet goed is opgeladen – en die van je partner ook niet! Blijkbaar hebben ze allebei ’s nachts niet goed op de lader gelegen. Het overkwam ons een tijdje geleden toen we op weg waren naar Duitsland, waarna we verzuchtten: waarom nemen we niet gewoon een oplader mee? Zo groot zijn ze niet. En om telkens een nieuwe te kopen is ook zonde van het geld.

Op de bestemming was geen Apple Store, dus we liepen een MediaMarkt binnen om te kijken of we daar konden opladen. Maar daar daar waren alle Apple Watch demo-units met grote antidiefstalklemmen vastgemaakt, zodat je de laders niet kunt gebruiken. Bij een Duitse Gravis-winkel hadden we meer succes: daar was zelfs een zithoekje met kabels ingericht, waar je even rustig kon zitten opladen. Sympathiek! Probleem opgelost.

Maar je wilt niet afhankelijk zijn van een winkel. Een compacte oplossing die je makkelijk in de tas meeneemt is de Xtorm PowerStream. Die weegt maar 21 gram, waardoor je helemaal geen excuus meer hebt om zonder lader te zitten. En omdat je die in de usb-c poort van de nieuwste iPhones kunt steken, heb je ook altijd een extra powerbank bij de hand voor kleine accessoires zoals AirPods en Apple Watches.

Design en uiterlijk Xtorm PowerStream

De Xtorm PowerStream is een compacte oplader, bestaande uit de bekende witte schijf in een metalen behuizing. Aan de ene kant zit de usb-c poort, aan de andere kant is een lichtbruin lipje van kunstleer gemaakt. Je zou de oplader daarmee aan een sleutelbos kunnen hangen.

De usb-c poort is beschermd door een plastic kapje, die je ook kunt gebruiken om de oplader tijdens gebruik wat hoogte te geven, zoals hieronder te zien is:

Deze verhoger kan nodig zijn als de usb-c poort van bijvoorbeeld een powerbank iets hoger zit dan gebruikelijk. Bij een iPhone of iPad heb je dit niet nodig.

De oplader geeft een kwalitatief goede indruk en is van robuuste materialen gemaakt. Mechanische problemen hoef je niet te verwachten; als er iets op te merken is over de kwaliteit dan heeft dat vooral betrekking op het gebruik, zo merkten we.

Xtorm PowerStream in gebruik: opladen

De usb-c poort van de nieuwste iPhone 15-modellen is geen hoogvlieger. De poort kan een maximaal vermogen leveren van 4,5 Watt. Daar heeft deze oplader echter geen boodschap aan: hij kan maximaal 3 Watt aan en levert aan de Apple Watch maximaal 2 Watt, dus minder dan de helft. Er is dan ook absoluut geen sprake van snelladen. Ook merkten we dat de oplader vlak na het aansluiten wat moeite heeft om op gang te komen, zeker als je met laden vanaf 0% begint. We probeerden dit een paar keer en zaten na een uur laden op nog geen 10%. Ook bij volgende metingen bleek de oplader maar moeilijk van start te gaan.

We hebben daarom opnieuw metingen gedaan, waarbij we zijn begonnen bij 20%. Ook hier duurde het wat langer voordat het

Verstreken tijd Batterij Apple Watch Batterij iPhone 0:00 uur 20% 100% 0:30 uur 30% 100% 1:00 uur 52% 92% 1:30 uur 72% 89% 2:00 uur 80% 86%

De iPhone lag tijdens het opladen op het bureau en werd niet actief gebruikt. Zoals je ziet gaat het opladen het snelst tussen 30% en 72% als de batterijstatus per halfuur met 20 tot 22 procentpunten toeneemt. Het verbruik is in die periode ook het hoogst. Wil je optimaal gebruik maken van deze lader, dan kun je het beste niet wachten tot je Apple Watch helemaal leeg is, maar bij een batterijlading van 30% op de lader leggen en rond de 70% weer eraf halen.

We hebben dit experiment een paar maal herhaald en daarbij bleek dat deze reeks van 30% tot 70% de sweet spot is. Over dit gedeelte van het opladen zijn we meer dan tevreden. Het opladen gaat betrouwbaar en relatief snel, ondanks dat de lader maar 2 Watt levert.

Over het haperende laden in het beginstadium zijn we minder enthousiast. Daarbij schakelt het opladen steeds aan en uit, waarbij het scherm van de Apple Watch oplicht. Daardoor zakte de batterijstatus van de Apple Watch aanvankelijk van 20% naar 18% en zelfs 16%, totdat het opeens toch ‘aansloeg’ en het opladen vanaf dat moment moeiteloos ging. Hoe dat komt is een raadsel. Het gebeurde steeds opnieuw, of we de lader nu steeds opnieuw aansloten of met onze vingers er vanaf bleven.

Score 7 Xtorm PS100 PowerStream €36,95 Voordelen + Compact en gemakkelijk mee te nemen

Kan rechtstreeks op iPhone worden aangesloten Nadelen – Het duurt even voordat het opladen goed op gang komt

Redelijk prijzig voor een accessoire dat 'leuk voor erbij' is

Apple Watch blijft niet stevig liggen

Conclusie Xtorm PowerStream review

De Xtorm PowerStream kan een mooie compacte oplossing zijn als je een oplader voor je Apple Watch zoekt. Maar een noodzakelijke aankoop is het niet en er zitten ook een paar nadelen aan. Je moet de iPhone plat op tafel laten liggen, anders valt de Apple Watch eraf. Je moet sowieso opletten dat je tijdens het laden niet per ongeluk tegen de Apple Watch stoot, waardoor deze niet meer goed op de lader ligt.

Voor de prijs van €30-35 zou je ook een gewone Apple Watch-oplaadkabel kunnen halen, die sneller en betrouwbaarder oplaadt en flexibeler in gebruik is. Tijdens het opladen van de Apple Watch kun je dan gewoon de iPhone blijven gebruiken. Verder zou je ook voor een powerbank kunnen kiezen.

Een nog iets mooiere oplossing (die wel iets duurder is) is de Belkin BoostCharge Pro powerbank, die een ingebouwde Apple Watch-snellader heeft en comfortabeler in gebruik is. Je kunt het Apple Watch-bandje om de powerbank vastmaken, zodat de kans op verschuiven minimaal is. En het gaat niet ten koste van de batterijduur van je iPhone. Maar goed, dan ben je wel rond de 80 euro kwijt terwijl je de hier besproken oplader al voor 30 euro te krijgen is.

Xtorm PowerStream minilader kopen

We hebben van de fabrikant begrepen dat dit product gaandeweg uit het assortiment gaat. Vandaar dat de prijs is verlaagd van €44,95 naar €36,95. Je kunt rechtstreeks bij Xtorm kopen of bij een van de verkooppunten waar je rond de 30 euro betaalt, zoals Bol.com.