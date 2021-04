De leukste apps van week 13-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: GAMMA Verf Een muur verven is misschien niet zo lastig, maar wat dacht je van een kleur kiezen? Als er iets is wat je in één keer goed wil doen is dat het wel. Om dat makkelijker te maken kun je nu de GAMMA Verf app downloaden. Deze gratis app bevat talloze verfkleuren die je met augmented reality op je eigen muur kan laten zien. Zo bekijk je dus op je iPhone hoe het eindresultaat eruit zal zien. Je kunt vanuit de app ook een echte kleurtester bestellen als je dat toch fijner vindt. Verder heeft de app allerlei handige functies voor als je een kleur gekozen hebt. Je maakt eenvoudig een checklist met alle benodigdheden voor het hele proces. Omdat het een app van GAMMA is kun je uiteraard ook meteen de verf bestellen, maar dat is natuurlijk geen verplichting. Zit er een andere bouwmarkt bij jou in de buurt, dan zal de GAMMA Verf app ook prima z’n werk doen. Kortom: wordt er geverfd, download dan GAMMA Verf.

Guitar Scores

Met deze Belgische app kunnen gitaristen al hun partituren of tabs bij elkaar bewaren. De app is goed ontworpen en scrolt automatisch mee met een nummer, zodat jij kan blijven spelen. Er is ondersteuning voor ChordPro-bestanden, maar ook een PDF kan worden uitgelezen. Wil je een setlijst maken, dan kan dat ook in Guitar Scores. Ten slotte laat de app ook zien hoe je een bepaald akkoord speelt.

Hue Sentiment

Dit soort apps zien we vaker en dat is niet zonder reden. Het is namelijk best leuk om op verschillende manieren te spelen met je slimme lampen, zoals die van Philips Hue. De originele insteek van Hue Sentiment is dat je, weliswaar in het Engels, moet intikken hoe je je voelt. Op basis daarvan zal de app een kleurcombinatie voor je lampen bepalen en instellen. Je kunt je lampen ook als een cyclus door allerlei kleuren laten gaan. Heb je geen zin om te typen, dan zijn er al drie presets gemaakt: positief, neutraal en negatief.

Skaffer

Veel van ons hebben tegenwoordig voor van alles en nog wat een abonnement. Ga dat maar eens na op je bankafschrift: een muziekdienst, een videodienst (of meer), de loterij, je telefoonabonnement en ga zo maar door. Daar ben je op maandbasis best wat geld aan kwijt. Wil je daar wat meer orde in? Download dan Skaffer. Deze app geeft op allerlei handige manieren weer welke abonnementen je hebt. Ze worden ook op soort gecategoriseerd om je meer overzicht te geven. Er zijn talloze presets, maar je kan ook zelf een dienst toevoegen. De app laat ook zien wanneer de volgende factuur wordt afgeschreven en er is ook een widget voor je beginscherm.

S!NG

Wie de afgelopen tijd veel op Twitter heeft gezeten is het vast niet ontgaan: NFT’s (Wikipedia). Uiteraard zijn ook hier weer apps voor. Met S!NG houd je al je NFT’s bij elkaar en kun je je eigen NFT’s uploaden, of dat nou een muziekstuk, visueel kunstwerk of een tekst is. Wanneer je iets uploadt wordt het geverifieerd in de blockchain. Hiermee kun je bewijzen dat jij de echte auteur bent: het werkt beter dan copyright, zo vindt de ontwikkelaar.