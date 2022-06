watchOS 9 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

watchOS 9 belooft in 2022 een behoorlijk grote update te worden. Apple laat de Apple Watch Series 3 achter zit en zet volop in op nieuwe en verbeterde functies. watchOS 9 verschijnt dit najaar en we hebben al in een reeks artikelen de nieuwe functies van watchOS 9 besproken. Maar missschien zit je nog met enkele praktische vragen over watchOS 9, bijvoorbeeld of je wel kan updaten en hoe riskant het installeren van de beta is. In deze watchOS 9 FAQ lees je antwoorden op dergelijke veelgestelde vragen.

#1 Wat is watchOS 9?

Ieder jaar brengt Apple een software-update uit voor de Apple Watch. Het besturingssysteem watchOS krijgt dan allerlei nieuwe functies en verbeteringen. watchOS 9 is de eerstvolgende grote software-update en komt gratis beschikbaar voor iedereen met een geschikte Apple Watch. De update bevat allerlei nieuwe functies, zodat er voor iedereen wel iets bij zit om naar uit te kijken. Ook zijn bestaande functies verbeterd: zo biedt de slaapfunctie nu een overzicht van slaapfasen en kun je tijdens het sporten zien in welke hartslagzone je je bevindt. watchOS 9 staat standaard op de aanstaande Apple Watch Series 8, die we ook dit najaar verwachten.

Bekijk ook Officieel: watchOS 9 brengt vele verbeteringen naar de Apple Watch watchOS 9 is de eerstvolgende grote update voor de Apple Watch en is tijdens de WWDC officieel aangekondigd. Benieuwd naar welke functies erin zitten? Wij laten het je zien!

#2 Wanneer komt watchOS 9?

watchOS 9 verschijnt in het najaar van 2022, waarschijnlijk in september of als het tegenzit in oktober. Apple heeft nog geen officiële watchOS 9 releasedatum bekendgemaakt. De update zal samen met iOS 16 verschijnen, omdat beide van elkaar afhankelijk zijn. Als je geen iOS 16 op je iPhone hebt staan kun je ook niet updaten naar watchOS 9.

Lees ook ons artikel over de iOS 16 releasedatum met informatie over de potentiële releasedatum.

Bekijk ook Wanneer is de releasedatum van iOS 16? Dit is wanneer je kunt downloaden Je vraagt je misschien af: wanneer komt iOS 16 uit? Als je wil weten wat de releasedatum van iOS 16 en de andere updates is, dan ben je hier aan het juiste adres.

#3 Kan ik de update nu al installeren?

Nieuwsgierige Apple Watch-gebruikers kunnen overwegen om de watchOS 9 beta te installeren. De beta is bedoeld om de software-update en de aankomende functies te testen. Omdat deze versie nog niet af is, kunnen er diverse bugs in zitten.

#4 Is het veilig om de watchOS 9 beta te installeren?

Op het moment van schrijven is alleen de eerste ontwikkelaarsbeta van watchOS 9 verschenen. De publieke beta wordt in juli 2022 verwacht. Omdat het hier gaat om een vroege beta, is het riskant om het nu al te installeren. Doe het alleen op een Apple Watch die je verder niet nodig hebt voor dagelijks gebruik.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat je niet terug kunt naar watchOS 8, mocht de update voor jou toch te veel problemen geven. Een ander punt om rekening mee te houden is dat de iPhone waarmee de Apple Watch gekoppeld is op de iOS 16 beta moet draaien.

We raden aan om minimaal te wachten op de derde ontwikkelaarsbeta of de publieke beta van Apple om het ‘voor de lol’ te proberen. Moet je apps testen als ontwikkelaar, dan kun je uiteraard nu al installeren op een testdevice.

Meer over het installeren van een watchOS beta en de zaken waar je rekening mee moet houden, lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo installeer je de publieke beta van watchOS 8 Wil jij de publieke beta van watchOS 8 installeren? Dan moet je met een aantal dingen rekening houden. En hoe installeer je een publieke beta van watchOS eigenlijk? We laten het je zien.

#5 Komt er een publieke beta van watchOS 9?

Net als vorig jaar komt er een publieke beta voor watchOS 9. Wil je hieraan meedoen, dan kun je je nu alvast aanmelden. De publieke beta wordt in juli verwacht en is volgens Apple veilig genoeg om te installeren. Maar ook hier geldt: niet op een dagelijks device.

Bekijk ook Zo bereid je je voor op de publieke beta van iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13 Ben je van plan om deze zomer de publieke beta's te installeren van iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta's van deze softwareversies en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta's kunt installeren.

#6 Krijgt mijn Apple Watch Series 3 de watchOS 9 update?

Helaas, dit jaar valt jouw Apple Watch af. Dat zat er overigens al aan te komen, want de afgelopen twee jaar waren er veel problemen met het updaten van de Apple Watch Series 3. Dit had te maken met te weinig opslagcapaciteit, namelijk 8GB. Ook bij watchOS 7 en watchOS 8 leverde dit al problemen op: je moest vaak alle apps verwijderen en je Apple Watch naar fabrieksinstellingen terugzetten om de update te kunnen installeren.

#7 watchOS 9 voor welke Apple Watch-modellen?

Om watchOS 9 te kunnen installeren, heb je één van deze Apple Watch-modellen nodig:

Lees meer in ons artikel over de watchOS 9 toestellen.

Bekijk ook Deze Apple Watches zijn geschikt voor watchOS 9 Later dit jaar gaat Apple watchOS 9 uitbrengen, met een aantal nieuwe belangrijke functies. Maar Apple gaat nu voor de derde keer in het bestaan van watchOS toestellen af laten vallen, waardoor niet alle Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 9. Dit zijn de geschikte toestellen voor watchOS 9.

#8 Kan ik updaten met een oudere iPhone?

Als je je Apple Watch aan een iPhone 7 of ouder of aan een iPhone SE 2016 gekoppeld hebt, kun je helaas geen watchOS 9 downloaden. Je iPhone moet namelijk bijgewerkt zijn naar iOS 16 om de update te kunnen installeren en dit werkt alleen op een iPhone 8 en nieuwer.

Het is niet mogelijk om je Apple Watch tijdelijk te verbinden met een nieuwere iPhone, te updaten en vervolgens weer terug te gaan naar je oudere iPhone.

Bekijk ook Deze toestellen krijgen iOS 16 en iPadOS 16 Benieuwd welke toestellen iOS 16 en iPadOS 16 weer toestellen zullen ondersteunen? In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads de updates krijgen en welke moeten afvallen.

#9 Wat is er nieuw in watchOS 9?

watchOS 9 is een vrij grote update voor de Apple Watch en biedt tal van nieuwe en verbeterde functies. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

Vier nieuwe wijzerplaten, waaronder aarde met live wolken, een maankalender en een wijzerplaat met grappige wezens.

Verbeterde Workout-app: Hardlopen krijgt nieuwe statistieken en diverse trainingsopties. Ook zijn er nieuwe zwemfuncties en kun je zien in welke hartslagzone je zit. Zie ook ons artikel met watchOS 9 sportfuncties.

Afib-geschiedenis: Je kunt terugzien hoe vaak je een onregelmatig hartritme hebt gehad. Voorlopig alleen in de VS. Lees ook ons overzicht met nieuwe gezondheidsfuncties in watchOS 9.

Slaapfunctie: Nu met slaapfases, zodat je meer inzicht krijgt in je slaapgedrag.

Medicijnen-app: nieuwe app voor herinneringen en bijhouden van medicatie en voedingssupplementen.

Verbeterde Agenda-app met een duidelijke weekweergave.

Slimmere dock met actieve apps: Apps die op dit moment op de achtergrond actief zijn, zoals bijvoorbeeld de Muziek-app, de Timer-app of de Workout-app, verschijnen nu altijd bovenaan in het dock voor snelle toegang. Deze actieve apps drukken je favoriete apps naar beneden.

Er zijn daarnaast nog veel meer kleinere nieuwe functies in watchOS 9, die we in ons overzicht op een rij hebben gezet.

Bekijk ook Round-up: Onze favoriete watchOS 9 functies, mét handige ontdekkingen Welke watchOS 9 functies komen er dit najaar aan? We nemen je mee langs de belangrijkste verbeteringen én handige ontdekkingen die we in watchOS 9 hebben kunnen vinden. Dit zijn de beste vernieuwingen voor de Apple Watch.

#10 Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Veel van de nieuwe functies zijn optioneel. Zo zul je alleen met de nieuwe slaap- en hardloopfuncties geconfronteerd worden als je van plan bent om je slaap en hardloopprestaties te meten. Er zijn een paar functies waar je wel altijd mee te maken krijgt, zoals:

Het vernieuwde dock, dat de actieve apps nu bovenaan plaatst.

Nieuwe meldingen die als onopvallende stroken verschijnen.

Het leegtrillen van de speaker na een zwembeurt gebeurt nu iets anders: je moet op de Digital Crown drukken in plaats van draaien.

Er zijn dit jaar echter geen veranderingen in de bediening of sterk gewijzigde standaardapps, waar je aan zult moeten wennen.

#11 Zijn alle watchOS 9-functies voor mij beschikbaar?

Er zijn ook functies die niet iedereen kan gebruiken:

Afib-geschiedenis is voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Bij gebruikers die jonger dan 18 jaar zijn wordt de ademfrequentie niet gemeten.

Apple Watch Mirroring is beschikbaar op Apple Watch Series 6 en nieuwer.

Vertalen met het Apple Watch-toetsenbord werkt alleen op de Apple Watch Series 7 en alleen op ondersteunde talen. Nederlands zit daar niet bij.

Woning-functies werken alleen als je HomeKit-accessoires hebt. Voor het delen van een slimme woning en het ontvangen van meldingen in de Woning-app is een WOning

#12 Wordt mijn Apple Watch trager door watchOS 9?

Uit de beta’s blijkt dat de Apple Watch niet trager geworden is. De verbeteringen zijn deze keer best groot, maar het zijn vooral uitbreidingen op bestaande functies en er komt geen grote nieuwe functionaliteit bij. Wel zullen de extra hardloopstatistieken en het analyseren van je slaapfasen wellicht wat meer van de processor vragen.

De eerste ervaringen met watchOS 9 zijn dan ook positief, ook als het om prestaties gaat.

#13 Zitten er bugs in watchOS 9?

We kunnen deze watchOS 9 FAQ niet voorbij laten gaan zonder het onderwerp bugs te bespreken. watchOS-updates staan erom bekend dat er maar weinig bugs in zitten, zeker in tegenstelling tot iOS. Af en toe duikt er een probleem op, maar onder watchOS 9 zijn wij die nog niet tegengekomen. De update is wat groter dan voorgaande jaren, maar lijkt vooralsnog weinig problemen op te leveren. Wel zou de batterij van je Apple Watch door het installeren van de beta wat sneller leeg kunnen gaan.

Ook kunnen er na de release nog enkele bugs en problemen optreden, omdat een grotere groep gebruikers dan met de update aan de slag gaat. De beta’s zijn vooral getest met relatief nieuwe Apple Watch-modellen dus we weten nog niet hoe de update bevalt als een grote groep Apple Watch Series 4-gebruikers ermee aan de slag gaat.

#14 Moet ik meteen updaten zodra watchOS 9 uit is?

Het is nu nog wat vroeg om deze vraag te stellen, aangezien de update pas in het najaar uit komt. Maar als je het toch wilt weten: nee, meteen updaten is helemaal niet nodig. Je kan updaten op het moment dat het jou uitkomt.

Voordat je met watchOS 9 aan de slag kunt gaan moet je je iPhone toch nog eerst updaten naar iOS 16. Wil je daar nog een tijdje mee wachten, dan kan je dus ook nog geen watchOS-update installeren. Sommige Apple Watch-bezitters wachten bij dergelijke grote updates de reacties van de eerste gebruikers af. Dat is natuurlijk prima.

Toch adviseren we ook niet om al te lang te wachten, omdat Apple ook belangrijke beveiligingsupdates uitbrengt die je toestel veiliger maken.

Hebben we jouw vraag in deze watchOS 9 FAQ nog niet beantwoord? Laat het ons dan weten via de artikelrapportage onderaan deze pagina. Hoe meer vragen we krijgen, hoe beter we deze watchOS 9 FAQ kunnen maken.