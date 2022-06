In watchOS 9 heeft Apple nieuwe en vernieuwde apps toegevoegd, die het gebruik op de Apple Watch een stuk prettiger maken. We laten je zien welke apps dat dit jaar zijn.

De belangrijkste nieuwe functies in watchOS 9 gaan over sport, gezondheid en notificaties. Maar Apple heeft ook een aantal apps onder handen genomen in watchOS 9. Sommige daarvan hebben wederom te maken met je gezondheid, maar er zijn ook andere apps die een opknapbeurt gekregen hebben. De grootste make-over is er voor de Agenda-app, maar er zijn meerdere kleine wijzigingen in andere Apple Watch-apps gestopt.

#1 Nieuw: Medicijnen-app voor je medicatie

Op de Apple Watch is er vanaf watchOS 9 een Medicijnen-app. De app helpt je herinneren om bijvoorbeeld je pillen op tijd in te nemen. Je legt je medicatie vast via de Gezondheid-app op je iPhone, waarna je de gegevens van je medicatie kan bekijken op je Apple Watch. Er is ook een complicatie voor de wijzerplaat, om de app snel op te starten en je eerstvolgende medicijn te zien.

#2 Agenda-app helemaal in het nieuw

De Agenda-app op de Apple Watch was altijd al beperkt. Je kan alleen maar de huidige maand bekijken en het wisselen tussen weergaves moest sinds een paar jaar via de Instellingen-app. Als kers op de taart ontbreekt nu ook nog de mogelijkheid om een nieuwe afspraak in te voeren. In watchOS 9 is dat allemaal aangepakt. De Agenda-app laat je nu rechtstreeks vanuit de app de weergave wijzigen en er is zelfs een nieuwe weekweergave. Ook kun je handmatig nieuwe afspraken toevoegen en gewoon door alle maanden bladeren, waardoor de Agenda-app op de Apple Watch eindelijk een volwaardige app is geworden.

#3 Workout-app een stuk geavanceerder

Voor de Workout-app is Apple helemaal losgegaan in watchOS 9. Er zijn veel meer mogelijkheden tot het bijhouden van statistieken en aangepaste workouts. Tijdens een training kun je bijvoorbeeld aan de Digital Crown draaien, om meer data te zien zoals grafiekjes met hoogteverschillen. En wat ook fijn is, is dat een aangepaste workout, bijvoorbeeld met een bepaald aantal kilometers, ook opgeslagen wordt zodat je hem sneller kan starten. Lees ook ons artikel met alle nieuwe sportfuncties in watchOS 9.

#4 Slaap-app: meer inzicht in je slaappatroon

De Slaap-app op de Apple Watch is al die tijd eigenlijk redelijk beperkt gebleven. Je ziet alleen je slaapschema (met eventuele wekkers) en je bekijkt na de nacht hoe vaak je wakker geweest bent. Maar echt inzicht in je slaappatroon geeft de app niet. In watchOS 9 komt daar verandering in. Zo laat de app onder andere slaapfasen zien, bijvoorbeeld je REM-slaap of je diepe slaap. Zo wordt de app in één keer een stuk nuttiger.

#5 Herinneringen: fijne tweaks

De Herinneringen-app krijgt op de Apple Watch een paar kleine aanpassingen. Naast het afvinken van een herinnering, kun je vanaf watchOS 9 deze ook gewoon wijzigen. Door op de melding te tikken, vind je een nieuwe Wijzig-knop waar je bijvoorbeeld de datum, tijd, tags en meer toe kan voegen aan je herinnering. Eigenlijk alle opties die je ook in de Herinneringen-app op de iPhone vindt, vind je in watchOS 9 ook op de Apple Watch.

#6 Weer-app: meer steden, meer data

De Weer-app op de Apple Watch heeft niet zo’n grote update gekregen als op iPhone, maar heeft toch wat wijzigingen gekregen waardoor de Apple Watch-versie nu wat slimmer is geworden. Zo kun je maximaal 50 steden toevoegen (dit waren er 20) en kun je per stad meer data bekijken. De Apple Watch-versie toont nu ook vochtigheid en zichtbaarheid op de locatie. Bij vochtigheid zie je ook het dauwpunt en bij zichtbaarheid wordt er naast het aantal meters (bijvoorbeeld 31km) ook nog een waardeoordeel bijgegeven (bijvoorbeeld “Helemaal helder”).

#7 Hartslag-app: kleine designtweaks

De Hartslag-app is qua design in het hoofdmenu gewijzigd. Of dit een vooruitgang is, valt te betwijfelen. In plaats van losse onderdelen, staan de verschillende functies nu als een soort kaarten onder elkaar. De geselecteerde optie is daardoor groter in beeld, waardoor de andere optie eronder (of erboven) wat kleiner in beeld is. Je moet daardoor meer scrollen om bijvoorbeeld je rusthartslag te bekijken. Oordeel zelf, waarbij je links het beeld van watchOS 8 ziet en rechts die van watchOS 9.

Wanneer komt watchOS 9?

watchOS 9 verschijnt in het najaar van 2022, samen met andere grote updates zoals macOS Ventura en iOS 16. Lees ook ons artikel met welke toestellen watchOS 9 kunnen krijgen. In de zomer zijn er meerdere beta’s en uiteraard doen we op iCulture.nl verslag van al onze ervaringen.