Met Cardioherstel kun je zien hoe snel je herstelt na sportactiviteiten. De functie is nieuw in watchOS 9 en de metingen zijn te vinden in de Gezondheid-app op je iPhone.

Cardioherstel: wat is het?

Als je klaar bent met een workout op je Apple Watch is het je misschien wel eens opgevallen dat de hartslagmeter nog even actief blijft. Dit is om te kijken hoe snel je hartslag weer zakt na inspanning. Op basis hiervan kan de Apple Watch vanaf watchOS 9 je cardioherstel berekenen. Dit is het verschil tussen je hartslag aan het einde van de workout en je hartslag na één minuut. Eindigt je hartslag bijvoorbeeld met 150 slagen per minuut en is het na een minuut gezakt naar 120 slagen per minuut, dan is het Cardioherstel 30. Hoe sneller je hartslag daalt tijdens herstel, hoe fitter je bent.

Cardioherstel op je Apple Watch bekijken

Het meten van Cardioherstel wordt meestal gedaan met sensoren in een professioneel lab, terwijl je op een loopband of stationaire fiets inspanning levert. Met de Apple Watch kun je echter ook een inschatting van je Cardioherstel laten maken, zonder dat je iets hoeft te doen. Het wordt berekend nadat je outdoor-activiteiten hebt gedaan, zoals wandelen, hardlopen en fietsen.

Open de Gezondheid-app op de iPhone. Ga naar het meest rechtse tabblad Gegevens. Tik op Hart. Blader omlaag tot je Cardioherstel ziet en tik erop. Je ziet nu de score voor dag, week en maand.

Waarom Cardioherstel belangrijk is

Uit onderzoek blijkt dat het herstel van je hartslag na een workout een aanwijzing is voor de gezondheid van je hart- en vaatstelsel. HRR (Heart Rate Recovery) geeft aan of je parasympathische zenuwstelsel (PNS) weer tijdig wordt geactiveerd terwijl je orthosympathisch zenuwstelsel een stapje terug doet. Lees de pagina’s op Wikipedia (of medische websites) als je hier meer over wilt weten. Het orthosympathische deel zorgt bij sportactiviteiten voor een hogere hartslagfrequentie, hogere ademfrequentie en betere doorbloeding rondom de spieren, maar remt de spijsvertering. Wanneer het orthosympathische zenuwstelsel niet actief is, dan is het lichaam in rust en kan de spijsvertering worden hervat. Cardioherstel kan ook een biomarker zijn voor veroudering en sterfte.

Apple biedt nog meer gegevens aan op de Apple Watch om je fitheid en gezondheid in de gaten te houden. Zo zijn er de volgende meetwaarden:

Hartslagvariabiliteit: de mate waarin je lichaam goed met stress kan omgaan

Cardioconditie en VO2 Max: de mate waarin je lichaam zuurstof naar je spieren kan vervoeren

Ook zou je kunnen kijken naar je rusthartslag (hoe lager hoe beter). Een hogere rusthartslag zou kunnen duiden op koorts of een andere milde ziekte. Door regelmatig te sporten, stress te verminderen, af te vallen en te stoppen met koffie en andere stimulerende stoffen kun je je rusthartslag verlagen. Het kan ook zijn dat je door een medische aandoening een gemiddeld hogere hartslag hebt. In dat geval kun je beter je arts raadplegen voor advies.

Andere tips over hartslag meten op de Apple Watch: