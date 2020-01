Een van de vernieuwingen in de Apple Watch Series 5 is het ingebouwde kompas. Is de kompasfunctie interessant genoeg om voor de Series 5 te kiezen? We leggen uit wat je er zoal mee kan doen, zodat je weet of jij er iets aan hebt tijdens je wandelingen en andere activiteiten.

Alles over het Apple Watch-kompas

Met een kompas kun je zorgen dat je in een bepaalde richting loopt, bijvoorbeeld als je gaat wandelen op onbekend terrein, zonder paden en wandelroutes. Je kunt dan altijd het start- of eindpunt vinden, ook als er geen routeplanner beschikbaar is. Met het kompas in de Apple Watch kun je allerlei dingen doen, daaronder de helling bepalen, je lengte- en breedtegraad opvragen en nog veel meer. Heb je geen Apple Watch Series 5? Geen nood, je vindt ook in de iPhone een kompas, waarmee je zelfs een waterpas bij de hand hebt om een schilderijtje recht te hangen. Met de Apple Watch gaat dat een stuk lastiger, maar het horloge is wel weer erg geschikt als je erop uit trekt en met het kompas wilt navigeren.

Kompas-app gebruiken

In de Kompas-app zie je de richting waarnaar het horloge wijst. Je ziet ook je huidige locatie en informatie over de hoogte. De rode naald wijst naar het noorden.

Om je locatie nauwkeurig te bepalen houd je je Apple Watch zo vlak mogelijk. Er verschijnt dan een wit dradenkruis in het midden van het kompas. Linksboven zie je je huidige kompasrichting. Op de binnenste cirkel zijn de hoogte, de hellingshoek en de lengte- en breedtegraad te zien.

Het kompas werkt in verschillende posities. Voor de meest nauwkeurige richting hou je de Watch plat, om het vizier in het midden van het kompas uit te lijnen. Terwijl je beweegt, toont de rode kegel rondom de kompasnaald de nauwkeurigheid van de richting. Een smalle kegel duidt op een betere nauwkeurigheid dan een brede kegel.

Richting van het kompas aanpassen

Wil je je richting aanpassen, dan druk je stevig op het scherm en tik je op Wijzig richting. Vervolgens draai je aan de de Digital Crown.

Meer kompaswaarden bekijken

Heb je moeite om de verschillende waarden in de ringen af te lezen, dan kun je ook gedetailleerde kompaswaarden bekijken. Draai aan de Digital Crown om omhoog te scrollen en de hellingshoek, hoogte en coördinaten te bekijken. Je kunt een Apple Watch-screenshot maken om deze info met iemand anders te delen, al zijn er natuurlijk meer manieren om je locatie te delen.

Geografische noorden gebruiken

Als je in plaats van het magnetische noorden het geografische noorden wilt gebruiken, dan kan dat:

Open de Instellingen-App op je Apple Watch. Tik op Kompas. Zet de schakelaar aan bij Gebruik geografische noorden.

Nauwkeurigheid van het kompas

Het kompas in de iPhone is nauwkeurig genoeg om de plek in te nemen van een fysiek kompas, anders had Apple de functie niet opgenomen. Wel waarschuwt Apple dat de werking van het kompas kan worden beïnvloed door magnetisch materiaal dat in sommige horlogebandjes aanwezig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Milanese Loop.

Toestemming geven voor locatie

Het kompas werkt alleen als je toestemming hebt gegeven voor je locatie. Deze vraag krijg je voorgeschoteld als je de Kompas-app voor de eerste keer opent. Tik op Bij gebruik van app om toestemming te geven.

Als het kompas niet de richting aangeeft kun je later controleren of je wel toestemming hebt gegeven voor je locatie:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Tik op Privacy > Locatievoorzieningen > Kompas. Tik op Bij gebruik van app.

