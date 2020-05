Agenda op je Apple Watch gebruiken

Je krijgt op je Apple Watch natuurlijk notificaties van afspraken. Maar er is ook een aparte Agenda-app, waarmee je je afspraken per dag kunt raadplegen. Daarmee zie je in één oogopslag welke afspraken er op de agenda staan, zodat je weet wat voor plannen er vandaag zijn. De Apple Watch is daarmee een echte productiviteitstool.

Afspraken op de Apple Watch-wijzerplaat

Er zijn meerdere manieren om afspraken op de Apple Watch te bekijken. De meest voor de hand liggende methode is vanaf de wijzerplaat. Heb je een klok ingesteld met daarop een extra agenda-widget (een zogenaamde complicatie)? Dan zie je op ieder moment van de dag je eerstvolgende afspraak. Zo weet je bijvoorbeeld dat je om 16:00 uur vanmiddag een afspraak hebt, of dat je morgen om 8:00 uur bij de tandarts moet zijn. Deze informatie wordt rechtstreeks uit de Agenda-app van iCloud gehaald.

Wil je meer informatie over een agenda-afspraak, of zien wat er nog meer op de planning staat? Door op het agenda-item van de wijzerplaat te tikken wordt de Agenda-app op de Apple Watch geopend, met daarin meer informatie.

Agenda-app op de Apple Watch

De Agenda-app op de Apple Watch laat uiteraard ook al je afspraken zien. Is er niets te doen, dan zie je ‘Geen afspraken vandaag’.

Je kunt de app op meerdere manieren gebruiken:

Draai aan de digitale kroon – Blader door de verschillende dagen..

– Blader door de verschillende dagen.. Druk stevig op het scherm – Wissel tussen Lijst, Dag of Vandaag.

– Wissel tussen Lijst, Dag of Vandaag. Veeg opzij in het dagoverzicht – Blader naar een andere dag.

– Blader naar een andere dag. Druk op linksboven in het dagoverzicht – Toon het maandoverzicht.

Afspraken wissen op de Apple Watch

Wil je een afspraak wissen op de Apple Watch? Blader er dan naartoe en druk hard op het scherm. Vervolgens kies je Verwijder. Zoals je op de afbeelding hierboven ziet kun je ook op deze manier een route plannen naar de afspraak.

Afspraken toevoegen op de Apple Watch

Je kunt niet zomaar afspraken toevoegen aan de Agenda-app op de Apple Watch. Maar gelukkig is er altijd nog Siri die je te hulp kan schieten. Je kunt een afspraak plannen door Siri te activeren en te zeggen: ‘Zet vergadering morgen om 10:00 uur in mijn agenda’ (of iets soortgelijks).

