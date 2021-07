Minder opslag nodig voor watchOS 8 en iOS 15

Het probleem doet zich vooral voor bij mensen met een Apple Watch Series 3. Zij hadden de afgelopen anderhalf jaar enorm veel problemen bij het updaten, omdat er te weinig opslagruimte beschikbaar is op dit model. Maar ook bij een iPhone met 32GB of minder kan het installeren van updates problemen opleveren, als je bijna geen ruimte meer hebt. watchOS 8 en iOS 15 gaan de oplossing bieden, zo blijkt uit de derde beta die woensdagavond verscheen. Deze updates hebben veel minder ruimte nodig om te installeren.



Ruimtegebrek kan zowel op de iPhone als op de Apple Watch voor problemen zorgen. Zo kan iOS 15 geïnstalleerd worden op een iPhone 6s en de originele iPhone SE, maar deze modellen werden ooit als instapmodel verkocht met maar 16GB opslag. Heb je wat muziek en apps op je toestel staan, dan loop je al snel tegen problemen aan.

Heb je minder dan 500 MB aan vrije ruimte beschikbaar? Dan kun je toch updaten naar iOS 15.x en watchOS 8.x en verder, zonder dat de beperkte opslagruimte in de weg zit. Apple schrijft:

Resolved in watchOS 8/iOS 15 beta 3: You can now update your device using Software Update if less than 500 MB of storage is available.

Bij het updaten van watchOS 7 naar watchOS 8 zitten die functies er nog niet in, dus dat wordt nog een lastig proces. Maar daarna moet het makkelijker gaan, als je bijvoorbeeld van watchOS 8.0 naar watchOS 8.1 gaat.

Hoe dit werkt wordt niet verder uitgelegd. Bij software-updates gaat het vaak om erg grote bestanden, maar toch heb je aan minder dan 500 MB genoeg. Mogelijk wordt een deel van je bestanden tijdelijk naar iCloud verplaatst. Een van de verbeteringen in iCloud in iOS 15 is dat je bij het overstappen naar een nieuwe iPhone tijdelijk extra online opslagruimte tot je beschikking krijgt. Maar dit staat verder los van het probleem dat we hier beschrijven.

Vooral een uitkomst voor Apple Watch Series 3

Vooral voor mensen met een Apple Watch Series 3 is het een opluchting dat Apple iets doet aan beperkte opslagruimte. Al anderhalf jaar klagen gebruikers dat het vrijwel onmogelijk is om watchOS-updates te installeren. Je bent vaak een hele avond bezig met het loskoppelen en wissen van de Apple Watch, het installeren van de update en het terugzetten van je backup. Dit komt omdat het aluminium model maar 8GB interne opslag heeft. We raden daarom al langere tijd af om nu nog een Apple Watch Series 3 aan te schaffen, omdat het proces van updaten te moeizaam is.

Met de komst van watchOS 8 en iOS 15 zal dit verbeteren. Deze updates zullen in het najaar verschijnen voor iedereen met een geschikt device. Wil je nu al overstappen dan kun je de (publieke) beta installeren, maar pas op: want als je eenmaal watchOS 8 hebt geïnstalleerd kun je niet meer terug. Blijf je liever nog even hangen op watchOS 7.x dan vind je hieronder de oplossing om toch nog updates te kunnen installeren. Je zult deze tip ook nodig hebben als je later dit jaar naar watchOS 8 gaat updaten. Daarna moet alles een stuk makkelijker worden.

Bekijk ook Te weinig opslagruimte voor watchOS 7.4? Zo los je het op Sommige gebruikers ervaren problemen met de opslagruimte voor watchOS 7, watchOS 7.4 en andere watchOS-updates. Vooral op de Apple Watch Series 3 levert dit bij veel gebruikers problemen op. Hoe kun je toch watchOS 7.4 op je Apple Watch Series 3 zetten bij te weinig opslagruimte? We geven enkele tips.

