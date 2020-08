Als je gebruikmaakt van meerdere beeldschermen met je Mac, een overvol bureaublad hebt of heel veel vensters open hebt, dan kan het soms lastig zijn om je cursor te traceren. Even schudden met je muis of heen en weer vegen op je trackpad en je hebt hem weer gevonden. We leggen je hier uit hoe de functie precies werkt en hoe je het schudden met je muis op de Mac uit kan zetten.

Schudden met je muis op de Mac

De functie om je muiscursor snel te vinden, is beschikbaar sinds OS X El Capitan en vind je ook nog vandaag de dag in macOS. Je maakt de cursor makkelijk zichtbaar door kort met de muis of via de trackpad op een neer te schudden, waardoor de aanwijzer steeds groter wordt.

Zodra je stopt met schudden of heen en weer vegen op je trackpad, neemt de cursor zijn normale formaat weer aan.

Cursor vergroten op de Mac uitschakelen

De mogelijkheid om deze optie uit- en weer in te schakelen vind je niet bij de muis- of trackpadinstellingen, maar onder het kopje Toegankelijkheid. Je zet het als volgt uit:

Open Systeemvoorkeuren. Ga naar Toegankelijkheid > Beeldscherm. Klik op Cursor. Vink de optie Schud muisaanwijzer om deze te vinden uit.

Het kan soms gebeuren dat je de functie per ongeluk activeert, waardoor de cursor dus onbedoeld extra groot wordt. Als je het toch niet gebruikt en dit irritant vindt, kun je het hier dus uitschakelen.

We hebben nog meer tips voor je muis op de Mac. Zo leggen we je uit hoe je de scrolsnelheid van je muis en trackpad aanpast, hoe je een Mac-muis linkshandig kan gebruiken en hoe je de rechtermuisknop op de Mac aan kan passen. Heb je nog helemaal geen muis? Check dan ons overzicht met de beste Mac-muizen.