Vertrouwde telefoonnummers voor iCloud

Voor Apple-gebruikers is iCloud je digitale uitvalsbasis. iCloud bewaart je foto’s, wachtwoorden, browsergeschiedenis, locatie van je Apple-apparaten en nog veel meer. Geen wonder dat je tweefactorauthenticatie hebt ingesteld, zodat hackers niet zomaar met je iCloud-account aan de haal kunnen gaan. Maar heb je er ook aan gedacht om het telefoonnummer van je partner toe te voegen als vertrouwd telefoonnummer? Dat scheelt een hoop stress als er ooit iets misgaat.

Vertrouwd telefoonnummer van je partner

Een slimme iPhone-gebruiker is op alles voorbereid. Is je iPhone gestolen of kwijtgeraakt, dan wil je je toestel kunnen terugvinden in Zoek mijn iPhone. En heeft iemand je iCloud-account gehackt, dan wil je ook weer de toegang terugkrijgen. In veel gevallen kan het dan nuttig zijn om een tweede vertrouwde toestel aan iCloud toe te voegen, bijvoorbeeld die van je partner.

De kans is klein dat beide toestellen tegelijk worden gestolen, dus dan heb je altijd nog iets om op terug te vallen als je geen eigen iPad of Mac bij de hand hebt.

Meerdere vertrouwde telefoonnummers voor iCloud

Bij het instellen van tweefactorauthenticatie moet je een vertrouwd telefoonnummer of toestel opgeven, waarmee je je verificatiecode kunt ontvangen. Veel mensen vullen daarbij hun eigen mobiele nummer in, maar het is wel zo slim om ook het nummer van je partner toe te voegen. Dat kan ook achteraf.

Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Tik bovenin het scherm op je Apple ID. Kies daarna Wachtwoord en beveiliging. Tik bij Vertrouwde telefoonnnummers op Wijzig. Voer het nummer van je partner of reisgenoot in en sla op.

Je kunt nu op beide telefoonnummers een verificatiecode voor iCloud ontvangen. Wel zo’n gerust gevoel! Je kunt ook vertrouwde nummers toevoegen op je Mac via Systeemvoorkeuren > iCloud > Accountgegevens > tabblad Beveiliging.

We hebben nog veel meer tips voor iCloud, zoals deze: