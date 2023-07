Je kan op de iPhone in sommige apps paginavullende screenshots maken, zodat alles van een app of website vastgelegd wordt, ook alles wat buiten je iPhone-scherm getoond wordt. Je krijgt dan één lang document of afbeelding, met de volledige inhoud. Waar werkt dit en hoe gebruik je dit?

Paginavullend screenshot op iPhone maken

Hoe je een screenshot op de iPhone moet maken weet je waarschijnlijk wel. Maar soms wil je meer vastleggen dan wat op het scherm van je iPhone past. Je kunt in dat geval meerdere screenshots maken en deze doorsturen, maar in sommige gevallen is er ook een slimmere mogelijkheid: een paginavullend screenshot op je iPhone. Je maakt dan een screenshot van de hele pagina op de iPhone, dus ook alles wat buiten het zicht van je iPhone-scherm staat.

Waar kun je een paginavullend screenshot maken op de iPhone?

Het slechte nieuws is dat deze functie niet in alle apps werkt. Sommige standaardapps bieden hiervoor ondersteuning en ook apps van derden kunnen dit aanbieden. Dit zijn de standaardapps waarin je op de iPhone een screenshot van de hele pagina kan maken:

Safari (van websites)

Notities (van lange aantekeningen)

Kaarten (van de volledige kaart, zonder menu’s en andere interface)

Mail (van de inhoud van een e-mail)

Pages, Numbers, Keynote (van een document)

Het maken van een paginavullend screenshot kan dus alleen binnen bepaalde onderdelen van een app. Bij de Notities-app kun je bijvoorbeeld geen screenshot van de hele pagina maken als er iets anders dan alleen de notitie in beeld is (bijvoorbeeld extra menu’s). Helaas werkt het niet in bijvoorbeeld de Berichten-app, als je screenshots wil maken van een conversatie.

Hou er ook rekening mee dat in iOS 16 en ouder een paginavullend screenshot altijd opgeslagen wordt als pdf. Vanaf iOS 17 kun je een screenshot van de hele pagina ook als afbeelding opslaan.

Screenshot van de hele pagina op de iPhone maken doe je zo

Om een screenshot van de hele pagina op je iPhone te maken, doe je dit:

Maak een screenshot zoals je dat altijd doet. Tik op de miniatuur die linksonder in beeld verschijnt. Bovenaan kan je kiezen voor Scherm of Paginavullend. Kies voor Paginavullend. Aan de rechter kant kun je door de gehele pagina scrollen. Wil je hem bijsnijden, tik dan op de knop met het vierkantje linksboven, naast het woordje Gereed. Tik op de deelknop om het paginavullende screenshot te delen (als pdf). Wil je hem opslaan, tik dan op Gereed > Bewaar pdf in Bestanden.

Vanaf iOS 17 kun je een paginavullend screenshot ook als afbeelding in de Foto’s-app bewaren. Dat doe je zo:

Volg de stappen voor het maken van een paginavullend screenshot zoals hierboven uitgelegd. Tik op Gereed en kies voor Bewaar in Foto’s.

Met deze stappen wordt een paginavullend screenshot gewoon als afbeelding opgeslagen. Dit is een stuk makkelijker te delen dan bij een pdf.

Wil je meer weten? In onze tip over screenshots maken op de iPhone en iPad lees je alles wat je moet weten over schermafbeeldingen. Lees ook onze tip over het opslaan van een Safari-webpagina als pdf.