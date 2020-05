iCloud Drive-bestanden openen

Als je gebruikmaakt van iCloud Drive, dan zijn er meerdere manieren om je iCloud Drive bestanden te openen en in te zien. In deze tip leggen uit welke mogelijkheden er op welke apparaten zijn om iCloud Drive bestanden te bekijken, zoals op de Mac, iPhone, iPad en Windows-pc.

iOS: Bestanden-app

Op de iPhone en iPad vind je de Bestanden-app. Deze is standaard geïnstalleerd. Je herkent de app aan het witte icoon met de blauwe map. In het tabblad Bladeren vind je verschillende secties. Standaard vind je hier ook een iCloud Drive-gedeelte. Hierin kun je uploaden, downloaden en je bestanden organiseren net als op een Mac.

Mac: iCloud Drive in Finder

In Finder op de Mac vind je in het menu aan de linkerkant een iCloud-sectie. Eén van de menu’s daaronder heet iCloud Drive. Door simpelweg bestanden naar dit gedeelte te slepen, worden ze automatisch geüpload naar iCloud. Via dit menu kun je ook eenvoudig al je iCloud Drive bestanden inzien, verdeeld over de verschillende mapjes die horen bij de ondersteunde apps.

Je ziet in de iCloud-sectie ook Bureaublad en Documenten. Ook deze menu’s kun je gebruiken om bestanden naartoe te verplaatsen.

Windows: installeer iCloud voor Windows

Voor Windows-pc’s heeft Apple een speciaal programma gemaakt, waardoor iCloud geïntegreerd wordt in het besturingssysteem. Dit pc-programma zorgt ervoor dat je alle iCloud-bestanden kunt bekijken en bijvoorbeeld foto’s, e-mail, documenten, contacten en agenda’s kan synchroniseren met iCloud. Na het installeren krijg je een iCloud Drive-map op je pc, waar je alle bestanden in kunt slepen en waar je ook de opgeslagen bestanden weer kunt terugvinden. Het werkt vergelijkbaar met Dropbox, waar je ook een speciale map hebt die wordt gesynchroniseerd met de online opslagruimte.

Op de iCloud-pagina van Apple wordt uitgelegd hoe je iCloud voor Windows installeert.

Oudere versie OS X en Windows 10: gebruik iCloud.com

Als je gebruikmaakt van software ouder dan OS X Yosemite of Windows 7, moet je een andere methode gebruiken om je iCloud Drive bestanden te bekijken. Log in op iCloud.com en klik op het iCloud Drive-icoon om te bladeren door de mappen die je op iCloud hebt opgeslagen. Bij documenten kun je ook de webversies van Pages, Numbers of Keynote gebruiken.

