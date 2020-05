Apps (met data) overzetten doe je zo

Als je overstapt naar een nieuwe iPhone kun je kiezen voor een schone installatie. Je moet dan alle apps en instellingen weer opnieuw regelen. Veel mensen willen dat niet: zij hebben liever alle apps die ze gebruikten overzetten naar het nieuwe toestel, inclusief alle data. Als je iCloud gebruikt kun je dit draadloos doen, zonder tussenkomst van iTunes, Finder of je desktopcomputer. Met de stappen die we hieronder bespreken lukt het moeiteloos.



Als alle apps die je wilt overzetten nog in de App Store beschikbaar zijn, gaat het overzetten vanzelf. We hebben een aparte tip over gegevens overzetten naar je nieuwe iPhone, die wat uitgebreider ingaat op alle andere data die je bij een overstap wilt meenemen naar je nieuwe toestel.

Stap 1: Backup maken

Om te beginnen moet je via iCloud een backup maken van je oude iPhone. Dit doe je via de instellingen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin het scherm op jouw Apple ID. Ga naar iCloud en zorg dat de schakelaar bij iCloud-reservekopie aan staat. Check of er een recente reservekopie is gemaakt. Zo niet, tik dan op Maak nu reservekopie.

iCloud maakt elke 24 uur een backup van je iPhone, zolang je met een Wi-Fi-netwerk en een stroombron verbonden bent. De iCloud-backup bevat al je instellingen en appgegevens. Ook wordt een lijst van de aanwezige apps en media-content meegestuurd. Als je veel videofilms en andere content lokaal hebt staan, kan het backup-bestand erg groot wordt, waardoor je niet genoeg hebt aan de 5GB gratis opslagruimte van iCloud.

Je kunt altijd je iCloud-opslag uitbreiden, maar vaak is het handiger om de grote video’s te wissen en ze later op je nieuwe toestel weer binnen te halen. Via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag kun je zien welke apps grote bestanden bevatten, zoals podcasts, video’s en dergelijke.

We hebben een aparte tip om te ontdekken welke apps veel opslagruimte in beslag nemen op je iPhone.

Stap 2: Apps synchroniseren met iCloud

Veel apps kunnen hun data synchroniseren met iCloud. Daardoor krijg je niet alleen je apps terug op je nieuwe toestel, maar ook alle data die je had ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een dagboeken- of notitie-apps van derden, waarbij je alle ingevoerde teksten natuurlijk niet kwijt wilt raken.

Je kunt als volgt controleren of al jouw apps hun data met iCloud synchroniseren:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin het scherm op jouw Apple ID. Ga naar iCloud en blader omlaag. Check of de schakelaar voor iCloud-synchronisatie aan staat bij alle apps die jij belangrijk vindt.

Weet je zeker dat alles qua backups in orde is, dan kun je verder gaan met de volgende stap.

Stap 3: Apps terugzetten

Als je een nieuwe iPhone in gebruik neemt, kun je aangeven dat je een bestaande backup vanuit iCloud wilt terugzetten. Daarbij kies je de reservekopie die je zojuist gemaakt hebt. Tegenwoordig heeft Apple het veel gemakkelijker gemaakt om gegevens over te zetten naar je nieuwe iPhone.

Als je verbinding hebt met een Wi-Fi-netwerk zal de iPhone alle stappen doorlopen beginnen met het downloaden en terugzetten van alle apps. Dit kan een paar minuten tot een paar uur duren. Ondertussen kun je je iPhone gewoon gebruiken. De apps worden aanvankelijk grijs weergegeven op het scherm, maar zodra ze geïnstalleerd zijn krijgen ze de normale kleur en kun je ze gaan gebruiken.

Heb je apps via meerdere App Store-accounts gekocht, dan moet je het wachtwoord voor al deze accounts invoeren. Eventuele eigen content wordt opgehaald uit iCloud of is later handmatig op je toestel te zetten.

Het is niet mogelijk om backups van iCloud gedeeltelijk terug te zetten of twee backups te combineren. Heb je op je nieuwe iPhone al allerlei aanpassingen gedaan en apps geïnstalleerd, dan zul je die moeten overschrijven en alle apps opnieuw handmatig moeten downloaden vanuit de App Store. Eventueel geïmporteerde content (bijvoorbeeld ebooks of video’s) worden daarbij niet meegenomen, dus die zul je ook weer handmatig moeten toevoegen.