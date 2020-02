Albert Heijn heeft voorlopig geen plannen om de Bonuskaart aan Apple's Wallet toe te voegen. In deze tip lees je hoe je dit toch zelf kan doen en geven we andere manieren voor de Bonuskaart op je iPhone en Apple Watch.

Voor de iPhone zijn er allerlei klantenkaarten-apps beschikbaar, waarmee je je fysieke klantenkaart digitaal bij je hebt op je iPhone of Apple Watch. Veel winkels en bedrijven bieden ook de optie om je kaart te importeren in Apple’s Wallet-app, zodat je één centrale plek hebt voor al je kaarten. Eén van de grote afwezigen is Albert Heijn. Hoe zet je toch je Bonuskaart op iPhone in Wallet?

Albert Heijn Bonuskaart in Wallet op iPhone

Onlangs heeft Albert Heijn geëxperimenteerd met het toevoegen van de Bonuskaart in Apple Wallet. De ondersteuning voor Wallet was korte tijd zichtbaar in de App Store. Een woordvoerder liet aan iCulture weten dat de mogelijkheden onderzocht zijn en dat de ondersteuning voor Wallet voorlopig niet toegevoegd wordt. Via een omweg kun je dit toch voor elkaar krijgen, zodat je je Bonuskaart altijd binnen handbereik hebt.

Bonuskaart in Apple Wallet zetten

Om de bonuskaart toch op je iPhone of Apple Watch te krijgen via de Wallet-app, maken we gebruik van losse app genaamd Pass4Wallet. Met deze app kun je zelf je Wallet-kaarten maken. In onze review van Pass4Wallet lees je er meer over.

Volg na het downloaden van de app deze stappen:

Open Pass4Wallet en kies voor Winkelkaart. Voer bij Naam een duidelijk herkenbare naam in, bijvoorbeeld Albert Heijn Bonuskaart. Kies eventueel het logo van de winkel door op het icoontje links naast de naam te tikken. Je scant nu de code van je bonuskaart. Dit kan op twee manieren: via de fysieke bonuskaart of via een screenshot uit de Appie-app. In het geval van de Bonuskaart werkt het het beste om de fysieke kaart te scannen. Zet de schakelaar bij Kies relevante locaties aan en zoek naar de winkels waar jij vaak komt. Hierdoor verschijnt de kaart automatisch op het toegangsscherm van je iPhone en in het Berichtencentrum van de Apple Watch zodra je in de buurt bent. Heb je een Apple Watch, zet dan Gebruik extra barcode aan. Hierdoor wordt er op de Wallet-kaart een tweede barcode geplaatst in de vorm van een QR-code. Dit is omdat de Apple Watch de standaard streepjescode niet kan tonen. Kies de gewenste kleuren, bijvoorbeeld blauw. Tik op Voeg toe aan Wallet om je kaart toe te voegen.

Nu je kaart in de Wallet-app staat, heb je hem makkelijk bij de hand. In combinatie met Apple Pay kun je daardoor makkelijk in één keer je bonuskaart laten scannen en met je iPhone betalen.

Werkt mogelijk niet overal We hebben de afgelopen tijd de bonuskaart in Apple Wallet uitvoerig getest. Uit onze test is gebleken dat niet elke vestiging de kaart kan scannen vanaf je iPhone of Apple Watch. Het werkt sowieso het beste als je de kaart opent vanuit de melding op het toegangsscherm of in het Berichtencentrum van je Apple Watch, als je er een locatie aan toegevoegd hebt. Bovendien lukt het scannen het beste bij de zelfscanpleinen, die je tegenwoordig in de meeste vestigingen vindt.



Bonuskaart op je iPhone of Apple Watch via Albert Heijn-app

Als het niet lukt om je Bonuskaart te scannen vanaf de Wallet-app, heb je altijd nog een backup via de Albert Heijn-app. Je vindt de Bonuskaart op een aantal plekken:

In de Albert Heijn-app: Open de app en druk op Meer. Als je bent ingelogd, zie je bovenaan de streepjescode van je bonuskaart.

In de widget: Voeg de Albert Heijn-widget toe aan je Vandaag-scherm. Je hoeft dan alleen vanaf het toegangsscherm naar rechts te vegen om de widget en je Bonuskaart te bekijken.

Via een Quick Action: Als je het appicoontje van de Albert Heijn-app lang ingedrukt houdt of er stevig op drukt met 3D Touch, zie je ook direct je Bonuskaart.

Er zijn nog veel meer manieren om de Bonuskaart op je iPhone te krijgen, bijvoorbeeld met klantenkaart-apps als Stocard. Stocard heeft bovendien een Apple Watch-versie, zodat je de kaart ook daar kan bekijken. Gebruik je liever de Wallet-app, lees dan onze tip hoe je zelf Wallet-kaarten maakt.