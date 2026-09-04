Albert Heijn biedt standaard geen manier om de Bonuskaart aan Apple's Wallet toe te voegen. In deze tip lees je hoe je dit toch zelf kan doen en geven we andere manieren voor de AH Bonuskaart op je iPhone en Apple Watch.

Voor de iPhone zijn er allerlei klantenkaarten-apps beschikbaar, waarmee je je fysieke klantenkaart digitaal bij je hebt op je iPhone of Apple Watch. Veel winkels en bedrijven bieden ook de optie om je kaart te importeren in Apple’s Wallet-app, zodat je één centrale plek hebt voor al je kaarten. Eén van de grote afwezigen is Albert Heijn. Hoe zet je toch je Bonuskaart op iPhone in Wallet?

Albert Heijn Bonuskaart in Wallet op iPhone

Albert Heijn heeft weleens geëxperimenteerd met het toevoegen van de Bonuskaart in Apple Wallet, maar besloot om het toch niet te gaan doen. Vandaar dat op de App Store-pagina van de Albert Heijn-app staat dat de app Wallet ondersteunt. Dat is echter niet het geval: je kunt vanuit de Albert Heijn-app je Bonuskaart niet zomaar in de Wallet-app zetten. Gelukkig kun je via een omweg toch je AH Bonuskaart in de Wallet zetten. Als je liever een andere klantenkaartapp gebruikt, dan vind je in onze round-up allerlei opties.

Bonuskaart in Apple Wallet zetten

Om de Bonuskaart toch op je iPhone of Apple Watch te krijgen via de Wallet-app, gebruiken we de app Pass4Wallet. Daarmee kun je zelf Wallet-kaarten maken, bijvoorbeeld op basis van de barcode van je Bonuskaart. In onze review van Pass4Wallet lees je meer over de mogelijkheden.

Pass4Wallet heb je alleen nodig om de kaart aan te maken. Zodra je Bonuskaart in Wallet staat, kun je hem rechtstreeks vanaf je iPhone en Apple Watch gebruiken. Vanaf iOS 27 kun je ook zonder extra app zelf kaarten aan Wallet toevoegen. De mogelijkheden voor het uiterlijk zijn daarbij echter beperkter en je kunt bijvoorbeeld geen eigen logo of locatie toevoegen. Daarom gebruiken we voor deze tip nog steeds Pass4Wallet.

Bekijk ook Wallet-app krijgt grote iOS 27-update mét langverwachte functie: dit is er allemaal nieuw De Wallet-app krijgt in iOS 27 en watchOS 27 een aantal handige nieuwe functies. Dit maakt Apple’s Wallet-app in een klap een stuk bruikbaarder.

Volg na het downloaden van de app deze stappen: Open Pass4Wallet en kies voor Winkelkaart. Voer bij Naam een duidelijk herkenbare naam in, bijvoorbeeld Albert Heijn Bonuskaart. Kies eventueel het logo van de winkel door op het icoontje links naast de naam te tikken. Je voert hier nu het Bonuskaartnummer in. Dit kun je doen door middel van een foto van je fysieke kaart. Een andere manier is via de app. Als je rechtsboven in de app op je poppetje klikt en dan Gegevens en voorkeuren > Klantenkaarten, dan kun je daar je kaartnummer kopiëren. Vul deze dan in, in het juiste veld in Pass4Wallet. Zet de schakelaar bij Kies relevante locaties aan en zoek naar de winkels waar je vaak komt. Hierdoor verschijnt de kaart automatisch op het toegangsscherm van je iPhone en in de slimme stapel van de Apple Watch zodra je in de buurt bent. Je hoeft dan helemaal geen app meer te openen. Heb je een Apple Watch, zet dan Gebruik extra barcode aan. Hierdoor wordt er op de Wallet-kaart een tweede barcode geplaatst in de vorm van een QR-code. Dit helpt om de Bonuskaart altijd goed te laten scannen in de winkel. Kies de gewenste kleuren, bijvoorbeeld blauw. Tik op Voeg toe aan Wallet om je kaart toe te voegen.

Nu je kaart in de Wallet-app staat, heb je hem makkelijk bij de hand. In combinatie met Apple Pay kun je daardoor makkelijk in één keer je bonuskaart laten scannen en met je iPhone of Apple Watch betalen. Geen gedoe meer met het openen van een aparte klantenkaartapp of het zoeken naar een bepaalde widget.

Bonuskaart op je iPhone of Apple Watch via Albert Heijn-app

Als het niet lukt om je Bonuskaart te scannen vanaf de Wallet-app, heb je altijd nog een backup via de Albert Heijn-app. Je vindt de Bonuskaart op een aantal plekken:

In de Albert Heijn-app: Open de app en tik bovenaan naast je profiel op het bonuskaarticoontje. Als je bent ingelogd, zie je de streepjescode van je bonuskaart.

In de widget: Voeg de Albert Heijn-widget toe aan je beginscherm. Je hebt je bonuskaart dan altijd bij de hand, waar dan ook op het beginscherm.

Er zijn nog veel meer manieren om de Bonuskaart op je iPhone te krijgen, bijvoorbeeld met klantenkaart-apps als SuperCards. Deze app heeft bovendien een Apple Watch-versie, zodat je de kaart ook daar kan bekijken. Ben je toch meer een fan van de Wallet-app, lees dan onze tip hoe je zelf van al je klantenkaarten Wallet-kaarten maakt.