Met draagdetectie kan de Apple Watch vaststellen of hij nog om je pols zit. Wat gebeurt er als je draagdetectie uitschakelt? Welke sensoren spelen hierbij een rol? En hoe kun je draagdetectie op de Apple Watch in- en uitschakelen? Dat bespreken we in deze tip!

Draagdetectie op de Apple Watch

Wil je voorkomen dat de Apple Watch automatisch vergrendelt als je hem van je pols haalt? Dat kan als je draagdetectie uitschakelt. De Apple Watch heeft verschillende sensoren aan de achterkant waarmee hij kan herkennen of je hem om je pols draagt of niet. Het is verstandig om de draagdetectie altijd ingeschakeld te houden, maar voor mensen die hun horloge vaak gedurende de dag moeten afdoen, kan het zin hebben om de draagdetectie uit te schakelen. Je kunt zelf bepalen of het aan of uit staat. In deze tip vertellen we waarom je het zou willen gebruiken.

Draagdetectie aan of uit

Dit doe je op de volgende manier:

Ga op de Apple Watch naar de Instellingen-app. Ga naar Toegangscode en blader omlaag. Zet de schakelaar voor Draagdetectie aan of uit.

Je kunt dit ook regelen op de iPhone:

Open de Mijn Watch-app op je iPhone. Ga naar Toegangscode > Draagdetectie. Zet Draagdetectie met de schakelaar op aan of uit.

Je krijgt nu een melding te zien dat sommige metingen en functies niet langer beschikbaar zijn en dat je Apple Watch niet meer automatisch vergrendeld wordt bij het afdoen. Dat is helaas een nadeel van het uitzetten van de functie. Je kunt na het uitzetten van de draagdetectie nog steeds Apple Pay gebruiken op de Apple Watch, maar je zult wel bij elke betaling opnieuw je Apple Watch toegangscode moeten invoeren.

Nadelen van draagdetectie uitzetten

Schakel je de draagdetectie uit, dan werken de volgende functies niet meer:

Daarnaast zijn er nog meer sport- en activiteitfuncties die niet meer werken. Omdat de Apple Watch niet meer weet of hij om je pols zit, zal hij bijvoorbeeld geen meldingen tonen dat je moet gaan staan. In de Activiteiten-app zal de blauwe ring voor het staandoel daarom niet meer zichtbaar zijn. Daardoor kun je niet meer alle drie ringen van de Activiteit-app volkrijgen en verdien je geen medailles meer.

Je Apple Watch is door het ontbreken van de Draagdetectie ook minder goed beveiligd. Als je het horloge af doet, zul je deze handmatig moeten vergrendelen.

Waarom draagdetectie toch uitschakelen?

Heeft het dan nog wel zin om de draagdetectie van de Apple Watch uit te schakelen? Toch wel:

De batterij gaat langer mee, omdat er minder sensoren actief zijn.

Je ontvangt dezelfde meldingen voortaan op de iPhone en Apple Watch, zodat je niets mist.

Bij mensen met tatoeages kan het gebeuren dat de Apple Watch de huid niet goed herkent, waardoor hij telkens automatisch op slot gaat als de draagdetectie aan staat. Tatoeages kunnen ook invloed hebben op de nauwkeurigheid van de metingen van je hartslag.

Wil je de Apple Watch óver je mouw dragen (om wat voor reden dan ook), dan kun je ook het beste de draagdetectie uitschakelen.

Bij mensen die de Apple Watch niet om hun pols dragen is het goed om de draagdetectie uit te zetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor medisch personeel die de Apple Watch aan een borstzakje dragen met een speciale hanger (zie foto).

