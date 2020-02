Op de Apple Watch kun je de tijd op meerdere manieren kenbaar laten maken. In deze tip leggen we uit hoe je voelbare tijd, buisklokken en uitgesproken tijd instelt op je Apple Watch en je iPhone.

Hoorbare en voelbare tijd

Vanaf het begin van de Apple Watch heeft de Taptic Engine al gezorgd voor een nieuwe manier van interactie met Apple’s slimme horloge. Met watchOS 6 komt daar een nieuwe functie bij: voelbare tijd. Ook kun je de tijd door je Apple Watch laten uitspreken. Handig voor als je het scherm eigenlijk net te klein vindt voor je ogen. Wij leggen uit hoe je voelbare en hoorbare tijd instelt. Wist je dat je ook Mickey Mouse de tijd kunt laten uitspreken? Dit werkt wel op een iets andere manier, namelijk door op de wijzerklok te tikken. Voor hoorbare en voelbare tijd hoef je niets te doen: je hoeft het alleen maar eenmalig in te stellen. Let op: als je hoorbare tijd hebt ingesteld, heb je geen voelbare tijd!

Voelbare tijd: dit zijn je opties

Voelbare tijd werkt met de ingebouwde Taptic Engine van je Apple Watch. Het kan niet alleen handig zijn voor als je een (lichte) visuele beperking hebt. Voelbare tijd komt ook van pas als je gewoon snel de tijd wil weten zonder naar je Apple Watch te kijken. Dit werkt ook in stille modus.

Ieder heel uur krijg je een voelbaar trilsignaal. Daarnaast kun je op elk gewenst moment de tijd opvragen. Het tijdstip kan dan op drie verschillende manieren voelbaar worden gemeld:

Cijfers

De Apple Watch tikt lang voor elke 10 uur en kort voor elk uur daarna*. Daarna tikt de Apple Watch lang voor elke tien minuten en kort voor elke minuut daarna.

Kort

De Apple Watch tikt lang voor elke 5 uur en kort voor de overige uren. Daarna tikt de Apple Watch lang voor elk kwartier.

Morsecode

De Apple Watch tikt elk cijfer van de tijd in morsecode.

Apple hanteert bovenstaande omschrijvingen om de functie uit te leggen. Maar misschien is het nu nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Daarom geven we een voorbeeld.

Voorbeeld

Als het is 23:17 is zal de Apple Watch bij de instelling ‘Cijfers’ achtereenvolgens de volgende tikjes geven:

2 lange tikjes (2 x 10 uur) = 20 uur

3 korte tikjes (3 x 1 uur) = 3 uur

1 lang tikje (1 x 10 minuten) = 10 minuten

7 korte tikjes (7 x 1 minuut) = 7 minuten

In totaal dus 23 uur en 17 minuten.

Voelbare tijd instellen op Apple Watch

Je kunt voelbare tijd instellen op je iPhone, maar ook op je Apple Watch. Dit is hoe je voelbare tijd instelt op je iPhone:

Open de Watch-app. Navigeer naar het Klok-menu. Tik op Voelbare tijd. Zet de schakelaar op groen en kies hoe de Apple Watch moet trillen.

Je kunt op deze manier natuurlijk altijd wijzigen hoe de Apple Watch moet trillen. Je kunt het ook weer uitschakelen als het niet bevalt.

Dit is hoe je voelbare tijd instelt op je Apple Watch:

Open de Instellingen. Scroll naar beneden en open het Klok-menu. Tik op Voelbare tijd. Zet de schakelaar op groen en kies hoe de Apple Watch moet trillen.

Hoorbare tijd instellen en gebruiken op Apple Watch

Vind je de wijzertjes op de Apple Watch te klein, maar de digitale klok niet mooi? Misschien is hoorbare tijd dan een uitkomst. Je houdt hiervoor twee vingers tegelijk ingedrukt op je wijzerplaat. Vervolgens hoor je een stem die de tijd uitspreekt. Of de Apple Watch dit ook doet als je Apple Watch in de stile modus staat kun je instellen. Dat kan zowel op je iPhone als op je Apple Watch. Dit is hoe je hoorbare tijd instelt op je iPhone:

Open de Watch-app. Navigeer naar het Klok-menu. Zet Spreek tijd uit aan. Kies of je de tijd altijd uitgesproken wil hebben of alleen buiten stille modus.

Op de Apple Watch stel je hoorbare tijd zo in:

Open de Instellingen. Scroll naar beneden en open het Klok-menu. Zet Spreek tijd uit aan. Kies of je de tijd altijd uitgesproken wil hebben of alleen buiten stille modus.

Let op: als je hoorbare tijd hebt ingesteld, heb je geen voelbare tijd!

Buisklokken

Een andere leuke optie is Buisklokken. Hiermee krijg je elk uur klokgelui of het geluid van vogels. Je vindt deze optie op de Apple Watch bij Instellingen > Klok > Buisklokken. Kies vervolgens voor kerklokken of het getsjilp van vogels.

We hopen dat je met deze tip over voelbare en hoorbare tijd op je Apple Watch op een voor jou betere manier de tijd bij kunt houden.