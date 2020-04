Voeg relaties toe aan contactpersonen, zodat je gemakkelijk via Siri je moeder, schoonzus of baas kunt bellen. Als je de iPhone vertelt wie je familie, vrienden en andere relaties zijn kan Siri ze herkennen.

Zo leert Siri relaties, familie en vrienden kennen

Wie veel gebruikmaakt van Siri weet dat dat niet altijd even makkelijk is om iemand te bellen of een bericht te sturen. Vooral als meerdere contactpersonen dezelfde voornaam hebben moet je precies aangeven welke ‘Jeroen’ of ‘Sandra’ je bedoelt. Gelukkig is daar een simpele oplossing voor, door Siri te leren welke relatie je met de persoon hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld Siri leren hoe je broer heet, wie je moeder is en wat je favoriete oma is. Maar je kunt nog een stap verder gaan door zelf relaties te kiezen, zoals ‘beste vriend’ of ‘leukste collega’. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt door bij je iPhone contacten relaties vast te leggen.

In deze tip leggen we uit hoe Siri je relaties leert kennen, op drie manieren:

#1 Vertel Siri wie de (familie)relatie is

Je kunt Siri rechtstreeks vertellen wie je moeder, broer of een van de andere standaard relaties is. In onderstaand voorbeeld leren we Siri dat Benjamin je broer is:

Activeer Siri door de activatieknop ingedrukt te houden of door ‘Hé Siri‘ te zeggen. Zeg tegen Siri: “Bel mijn broer”. Siri zal vragen om de naam in te spreken. Dit hoeft trouwens niet de volledige voor- en achternaam te zijn, want als je maar één persoon in je contactenlijst hebt die ‘Benjamin’ heet, dan volstaat de voornaam. Siri heeft nu geleerd dat Benjamin je broer is en vraagt om toestemming. Ben je hiermee akkoord gegaan, dan is de familierelatie vastgelegd en zal Siri je broer gaan bellen.

In de toekomst hoef je alleen maar te zeggen “Bel mijn broer” om nu sneller dan ooit Benjamin te bellen. Een bericht sturen gaat ook veel vlotter, zeker als er meerdere mensen met dezelfde voornaam in je adressenlijst staan. Dit voorkomt dat je een tussenvraag krijgt welke Benjamin er wordt bedoeld.

#2 Familierelatie vastleggen in je adresboek

Je kunt ook handmatig een relatie toevoegen aan een contact uit je adresboek. Dit kan op twee manieren: bij je eigen contactinfo of bij de contactinfo van een andere persoon.

Via je eigen contactinfo:

Ga naar de Contacten-app en selecteer je eigen contactinfo. Klik op Wijzig en blader naar beneden totdat je Voeg relatie toe ziet staan. Druk op het groene plusje en selecteer de relatie die je wilt aanmaken (bijv. moeder). Tik op de i en kies het contact dat je wilt toekennen aan de relatie, in dit geval mijn moeder. Tik daarna op Gereed om de wijziging op te slaan.

Via de contactinfo van iemand anders:

Ga naar de Contacten-app en selecteer de contactinfo van je broer. Klik op Wijzig en blader naar beneden totdat je Voeg relatie toe ziet staan. Druk op het groene plusje en selecteer de relatie die je wilt aanmaken (in dit geval ‘broer’). Tik daarna op Gereed om op te slaan.

Je hebt nu succesvol een relatie toegevoegd aan je contact. Door Siri te vragen om het contact te bellen of een bericht te sturen hoef je alleen de naam van de relatie te noemen (bijvoorbeeld “bel mijn broer” of “stuur bericht naar mijn moeder” en Siri weet exact wie je bedoelt.

#3 Geef contacten een zelfgekozen relatie

Zoals je hierboven ziet zijn er 11 vooraf ingestelde relatienamen om uit te kiezen, zoals moeder, vader en broer. Wil je geen standaard label gebruiken, maar wil je een ander type relatie vastleggen? Kies dan voor Voeg aangepast label toe, zodat je zelf kunt bepalen welke naam je de relatie geeft.

Je kunt ook relaties vastleggen als ‘collega’, ‘assistent’, ‘baas’, ‘jongste broer’, ‘oudste broer’, ‘favoriete oma’, ‘beste vriend’, ‘schoonzus’, ‘ouders’ of desnoods een zelfgekozen nickname om deze persoon gemakkelijk te kunnen bereiken. Je kan al je iPhone contacten voorzien van relaties, zodat Siri precies weet wie bij wie hoort.

Heb je problemen dat Siri de namen niet goed uitspreekt, dan hebben we daar ook een tip over: Zo leer je Siri de uitspraak van contactnamen.

