Siri stil en zonder geluid gebruiken

Siri praat met een stem terug als je een spraakcommando geeft. Dat geeft de assistent een wat menselijker karakter. Maar als er mensen om je heen staan is het prettiger als je alleen de tekst op het scherm ziet. Dat los je op door de spraak van Siri uit te schakelen. In deze tip leggen we drie manieren uit voor een Siri zonder geluid.



Als je Siri zonder geluid wilt gebruiken kun je ook kiezen voor het intikken van Siri-vragen. Dit heeft echter als nadeel dat je alle vragen moet intikken en dat kan vervelend zijn als je bijvoorbeeld staat te afwassen. Er zijn echter alternatieven, waarbij je de vragen aan Siri wel kunt inspreken, maar geen gesproken feedback van Siri krijgt.

Bekijk ook Siri-vragen typen zonder te praten op iPhone, iPad en Mac Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.

Optie 1: Siri stilzetten op je iPhone of iPad

Op de iPhone en iPad geeft Siri standaard gesproken antwoord. Dit kun je eenvoudig uitschakelen. Je doet dit als volgt:

Open de Instellingen-app van je iPhone of iPad. Ga naar Siri en zoeken > Siri-reacties. Je ziet drie opties, kies Alleen met Hé, Siri.

Siri geeft alleen nog een hoorbaar geluidssignaal als je ‘Hé Siri‘ gebruikt of als er een Bluetooth-apparaat, CarPlay-systeem of koptelefoon is aangesloten. Kortom: in de auto en via je oordopjes hoor je wel geluid, maar niet als je op straat een vraag aan Siri stelt. Je krijgt dan alleen tekst te zien.

Optie 2: Siri stil houden met muteknop

Je kunt er ook voor kiezen om met de muteknop Siri stil te houden. Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Siri en zoeken > Siri-reacties Kies de optie Als stille modus is uitgeschakeld.

Met de volumeknoppen kun je nu de geluidssterkte van Siri regelen. Heb je de muteknop van de iPhone ingeschakeld, dan zal Siri geen geluid maken. Alleen als er een Bluetooth-apparaat, CarPlay-systeem of koptelefoon is aangesloten zal Siri nog geluid maken. Ook zal Siri nog steeds tegen je praten als je handsfree Siri gebruikt, zoals met het Hé Siri-commando.

Optie 3: Siri zonder geluid op de Apple Watch

Wil je een vraag aan Siri stellen, maar heb je geen behoefte dat het antwoord wordt voorgelezen? Gebruik dan je Apple Watch!

Op de Apple Watch Series 0 t/m Apple Watch Series 2 laat Siri alleen het antwoord op het scherm zien, zonder het voor te lezen. Je hoeft hier dus niets voor te doen.

Heb je een Apple Watch Series 3 of nieuwer, dan zal Siri het antwoord standaard altijd uitspreken. Je kunt dit uitschakelen via Instellingen > Siri op de Apple Watch. Kies voor Altijd aan, Regel met stille modus of Alleen koptelefoon.

Nog een idee: fluisteren tegen Siri

Het zou handig zijn als je tegen Siri kon fluisteren in plaats van spreken. Dat blijkt ook te kunnen, maar er zitten wel wat beperkingen aan. Zo is het lastig om Siri te activeren met ‘Hé Siri’ als je fluistert. Maar als de assistent eenmaal geactiveerd is lukt het wel. Zeker als je met je hand een kommetje rondom de microfoon maakt is het goed haalbaar om Siri te gebruiken, zonder dat je andere mensen stoort.

Met de AirPods kun je Siri ook raadplegen, waarbij je de antwoorden in je oor gefluisterd krijgt. Wel zul je nog zelf de vragen moeten inspreken.