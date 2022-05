Is je Instagram account gehackt? Geen zorgen. Met deze tip kun je de juiste stappen nemen om de controle over het account weer terug te krijgen.

Het kan zomaar gebeuren als je niet oplet: je Instagram-account is in verkeerde handen gevallen. Zoiets kan gebeuren, ook met bekende accounts. Als gevolg daarvan heeft Instagram maatregelen genomen om je account beter te beveiligen én om het gemakkelijker te maken weer de controle terug te krijgen over je account. Maar je zult er wel zelf iets voor moeten doen. Hieronder leggen we uit wat je moet doen bij een gehackt Instagram-account en wat je kunt doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Zo krijg je je Instagram account weer terug

Voorheen was het nogal een gedoe om je account weer terug te krijgen met het contactcentrum van Instagram. Veel mensen kozen er daarom voor om gewoon een nieuw account aan te maken, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dit is wat je moet doen als je account gehackt is en je geen toegang meer hebt tot je account:

Open Instagram en ga naar de inlogpagina. Je ziet dit als je niet bent ingelogd. Tik op Hulp bij aanmelden Voer je e-mailadres en telefoonnummer in dat je voor Instagram gebruikt en kies Aanmeldlink verzenden. Voer de code in die je van Instagram ontvangt in je e-mail of sms.

Als je toegang hebt tot je e-mail en sms heb je als het goed is weer toegang tot je account. Het is belangrijk dat je vanaf nu de beveiliging van je account opschroeft. Lukt het niet? Tik dan op Meer hulp nodig? onder de knop Aanmeldlink verzenden. Volg dan de instructies op het scherm.

Ik heb wél toegang tot mijn account

De bovenstaande stappen zijn relevant als je geen toegang meer hebt tot je Instagram-account. Het kan zo zijn dat je nog wél in je account kunt. Je kunt dan andere stappen ondernemen om je account weer helemaal in jouw handen te krijgen.

Ten eerste adviseren we om je wachtwoord te wijzigen. Heb je dat gedaan, dan is het een goed idee om ook tweestapsverificatie voor Instagram in te schakelen. Daarna kun je voor alle zekerheid controleren of er verdachte apps zijn die toegang hebben tot je account. Dit kun je via deze pagina controleren.

Instagram account beter beveiligen

Gebruik je een wachtwoord dat je op meerdere plekken gebruikt? Dan is de kans op een hack groter als iemand toegang heeft gekregen tot één van die accounts. Daarom is het belangrijk om een veilig en uniek wachtwoord te gebruiken. Wij raden daarom aan om gebruik te maken van een door iCloud gegenereerd wachtwoord. Hoe je iCloud Sleutelhanger gebruikt leggen we in een aparte tip uit.

Bekijk ook iCloud Sleutelhanger gebruiken op iPhone en iPad Met iCloud Sleutelhanger kun je wachtwoorden bewaren op je iPhone en iPad. Deze tip legt uit hoe je de Sleutelhanger instelt op iOS en gebruikt.

Ook is het van belang om tweestapsverificatie in te stellen voor Instagram. Daarmee moet je bij het inloggen ook nog een code vanuit sms of een app invoeren. Als iemand op jouw account wil inbreken heeft de persoon niet alleen jouw moeilijk te raden wachtwoord nodig, maar ook een fysiek apparaat waarop de code af te lezen is. Het meest veilig is gebruik van een app voor autorisatiecodes. Hoe je dit precies regelt, hebben we uitgelegd in deze tip: Zo bescherm je je Instagram account met tweestapsverificatie.

Bekijk ook Zo beveilig je Instagram tegen hackers met tweestapsverificatie Instagram heeft de mogelijkheid om je account extra te beveiligen met tweestapsverificatie. Wij leggen je uit hoe je tweestapsverificatie in Instagram instelt.

Bij iCulture besteden we regelmatig aandacht aan online veiligheid. Hieronder staan enkele tips over online veiligheid en privacy: