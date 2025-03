KLM is gestart met de proef voor het tracken van bagage met een AirTag. Is je koffer kwijt, dan kan je de locatie ervan delen met de luchtvaartmaatschappij via het bestaande systeem voor het opgeven van verloren bagage.

Afgelopen november kondigde Apple voor de AirTag een samenwerking aan met luchtvaartmaatschappijen. Het is sindsdien namelijk bij bepaalde vliegtuigmaatschappijen mogelijk om de locatie van een AirTag tijdelijk te delen, zodat zij ook makkelijker kunnen zien waar verloren bagage te vinden is. Apple kondigde toen meteen aan welke vliegtuigmaatschappijen mee zouden doen en nu heeft KLM laten weten dat ze begonnen zijn met de ondersteuning van deze functie.

KLM laat je locatie van verloren koffer delen via AirTag

KLM spreekt zelf van een proef met de nieuwe functie. De functie werkt als volgt: zodra blijkt dat jouw bagage niet is meegekomen met je vlucht, kun je via de Zoek mijn-app de locatie van de koffer met AirTag tijdelijk delen. Er wordt een link gegenereerd die alleen actief is zolang de AirTag (en dus de koffer) niet bij jou is. Je kunt deze link toevoegen aan het online systeem van KLM waar je verloren bagage kunt opgeven. Vervolgens kan de klantenservice dankzij de AirTag zien waar de koffer zich bevindt en deze sneller lokaliseren en terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar.

Voor extra privacy verloopt de link automatisch na zeven dagen en kun je zien hoe vaak de link en dus de locatie bekeken is. Je kunt het delen van de locatie ook op elk moment zelf stopzetten. Om de functie te gebruiken, heb je iOS 18.2 of nieuwer nodig. In onze aparte tip lees je precies hoe het tijdelijk delen van een AirTag werkt. Lees ook onze tip over een AirTag voor je koffer gebruiken, om alles te lezen over wat wel en niet mag en hoe je een zoekgeraakte koffer kunt terugvinden.