Apple legt in het nieuw verschenen persbericht uit dat er meerdere wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste:

Waarschuwing tijdens instellen

Bij het in gebruik nemen van een AirTag krijg je een waarschuwing te zien dat stalken en het ongewenst volgen van andere mensen een misdrijf is in veel landen. Ook maakt Apple duidelijk dat AirTags gekoppeld zijn aan je Apple ID en dat de politie en soortgelijke overheidsdiensten informatie over de eigenaar van een AirTag kan opvragen als je je schuldig maakt aan een wetsovertreding. Dit zal in een komende software-update worden toegevoegd.

#2 Verbeterde meldingen

Apple gaat de meldingen die je op je iPhone krijgt bij mogelijke stalking ook verbeteren. Voorheen kreeg je een melding ‘Unknown Accessory Detected’ te zien, waaruit je niet veel kon afleiden. Dit kon ook een setje AirPods zijn. Vanaf nu zal de melding duidelijk maken waar het om gaat: ‘AirPod Max Detected’ bijvoorbeeld. Je weet dan dat het om een wat groter voorwerp gaat. Ook bij AirTags krijg je nu gewoon te zien dat het verdachte item een AirTag is.

In de documentatie maakt Apple duidelijker om welk soort melding het gaat. Dit geldt ook voor accessoires van derden, zoals de Chipolo of een VanMoof-fiets.

#3 Nauwkeurig zoeken van onbekende items

Nauwkeurig zoeken zal in de toekomst ook geschikt zijn voor onbekende items die met je mee bewegen. Voorheen kon je het alleen gebruiken voor je eigen items die gekoppeld zijn aan je Apple ID. Dankzij de U1-chip van de iPhone krijg je dan nauwkeurige pijlen in welke richting je moet lopen en hoeveel meter het voorwerp is verwijderd. Later dit jaar krijgen de AirTags een update waarmee je nauwkeurig zoeken ook kunt gebruiken voor ongewenste items. Dit werkt alleen nadat je een melding krijgt en alleen op de iPhone 11 en nieuwer.

#4 Nieuwe geluidsopties voor de AirTag

Apple gaat ook de manier waarop ongewenste AirTags geluid uitzenden aanpassen. Wanneer een AirTag geluid maakt, zal op alle nabije iPhones een melding worden getoond. Als gebruiker kun je dan het geluid opnieuw laten afspelen. Dit is vooral handig als de AirTag op een plek is verstopt die moeilijk te bereiken is, of als er met de speaker van de AirTag is geknoeid. Dat laatste blijkt te zijn gedaan bij ‘geluidloze’ AirTags die via eBay worden aangeboden.

#5 Sneller waarschuwingen bij stalking

Apple belooft ook om het systeem voor tracking te verbeteren. Je krijgt dan sneller een melding als er een onbekend item met je meereist.

Apple denkt dat er maar “zelden” incidenten zijn waarbij een AirTag wordt misbruikt, al zal het bedrijf er geen exacte cijfers over hebben. Maar ze geven toe dat elk misbruik er eentje te veel is. Daarom is nauw met opsporingsinstanties samengewerkt om de eigenaar van de AirTag te achterhalen. Daarna kan vervolging plaatsvinden.

Wanneer de nieuwe functies uitkomen, is nog niet bekendgemaakt. Apple spreekt bij sommige functies over een toekomstige software-update en bij andere over “later dit jaar”. Het kan dus nog even duren. Tot die tijd kun je het beste op je hoede blijven.