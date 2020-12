De geregistreerde vingers van Touch ID kun je een herkenbare naam geven, zodat je weet om welke vinger het gaat. In deze tip lees je hoe het hernoemen van vingers voor Touch ID in z'n werk gaat.

Naam van Touch ID-vingers instellen

Op de iPhone 5s tot en met de iPhone 8 Plus vind je een Touch ID vingerafdrukscanner. Bij deze beveiligingsmethode kun je meerdere vingers registreren om makkelijk toegang te krijgen tot je iPhone of iPad. Je kunt ook de vinger van je partner of een andere vertrouwenspersoon toevoegen, zodat deze persoon in noodgevallen gemakkelijk toegang heeft tot jouw toestel. Om te weten welke Touch ID-vingers je hebt geregistreerd kun je elke vinger een herkenbare naam geven.

Touch ID-vingers een naam geven

Trouwens, goed om te weten: mocht je ooit ruzie met iemand krijgen, dan kun je gemakkelijk de juiste vinger uit het lijstje verwijderen. Je ziet immers meteen welke vingerscan het is. De betreffende persoon heeft dan geen toegang meer tot jouw iPhone.

Standaard krijgen vingers de naam ‘Vinger 1’, ‘Vinger 2’ enzovoort. Wil je liever namen als ‘Duim’, ‘Wijsvinger’ en ‘Neus’ gebruiken, dan kan dat:

Je past de namen van de Touch ID-vingers als volgt aan:

Ga naar de Instellingen-app. Ga naar Touch ID en toegangscode. Tik op een van de geregistreerde vingers, bijvoorbeeld ‘Vinger 1’. Pas de naam van de vinger aan.

Touch ID-vingers verwijderen

Op hetzelfde scherm kun je ook nieuwe vingerscans toevoegen en verwijderen. Als een geregistreerde vinger een duidelijk herkenbare naam heeft kun je later makkelijker bepaalde vingers verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen als je niet langer wilt dat je partner of een andere persoon toegang krijgt tot de iPhone. Wist je dat je Touch ID ook kunt ontgrendelen met je neus? Dat kan handig zijn als je handschoenen draagt.

Om te ontdekken om welke Touch ID-vinger het gaat hebben we een aparte tip gemaakt. Door je vinger op de scanner te leggen kun je de bijbehorende item namelijk laten knipperen. Je leest er meer over in onderstaande tip.

Bekijk ook Zo kun je achterhalen welke Touch ID-vingers je hebt geregistreerd Check welke vingers je hebt geregistreerd met de Touch ID vingerafdrukscanner, zodat je weet of iemand anders toegang heeft tot jouw iPhone. Met deze tip achterhaal je welke vingers je al vastgelegd hebt en inventariseer je of alleen jij toegang hebt tot je iPhone.

Meer tips over Touch ID