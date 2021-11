In deze review van de InCharge X lees je hoe deze 100 Watt kabel bevalt. Daarnaast kijken we naar de InCharge Pro-serie, die bestaat uit meerdere kabeltjes voor aan je sleutelbos. Je kunt kiezen uit diverse uitvoeringen, waarmee je vrijwel elke oplaadklus aan kan.

InCharge X review

We hebben eerder wel eens geschreven over de InCharge 6 kabel, die nog steeds verkrijgbaar is voor een prijs rond de 15 euro. In deze mini-review hebben we de nieuwste varianten aan de tand gevoeld. De InCharge X is klein genoeg om aan je sleutelbos te hangen en kan met 100 Watt opladen. Aan de ene kant zit een gecombineerde aansluiting usb-a en usb-c, terwijl je aan de andere kant aansluitingen vindt voor Lightning, micro-usb en nogmaals usb-c. En dat allemaal in één compacte kabel. Er is ook een extra lange variant InCharge X Max met een lengte van 1,5 meter. Verder hebben we gekeken naar de InCharge Pro-kabels, die aan elke kant steeds maar één aansluiting hebben. Een handige aankoop? Je leest het verderop!

Test, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De geteste producten zijn beschikbaar gesteld door de distributeur, E-Gadget.



InCharge X in het kort

Opladen op 100 Watt via usb-c

Aansluitingen: usb-c (2x), usb-a, Lightning en micro-usb

Magnetische uiteinden

Niet MFi-gecertificeerd (de InCharge Pro-kabels zijn dat wel)

Robuuste uitvoering met gevlochten textiel rondom de kabel

Metalen behuizing van een zink-aluminiumlegering

TPU-kabelbeschermer

200 gevlochten koperdraden voor snelle stroomdoorvoer

Opladen en synchroniseren

Kies uit verschillende kleuren: zwart, blauw of beige/goud

Verkrijgbaar in twee lengtes: 9 cm en 1,5 meter

Beschikbaar via Amazon en Bol: InCharge X Max (1,5 meter) bij Bol.com (ook bij Amazon) InCharge X (9 cm) bij Bol.com (ook bij Amazon)



Design van de InCharge X (Max)

Ben je vaak onderweg, dan ken je het probleem misschien wel: je hebt óf een kluwen kabels in je rugzak, óf je grijpt regelmatig mis. Met de InCharge X heb je dat in één keer opgelost. Die is namelijk voor bijna elke combinatie geschikt. Aan de ene kant vind je usb-a en usb-c, terwijl je aan de andere kant usb-c, Lightning én micro-usb vindt. Dat levert dus zes combinaties op:

Usb-c naar usb-c of usb-a

Lightning naar usb-c of usb-a

Micro-usb naar usb-c of usb-a

In hotelkamers en op andere plekken zie je vaak usb-a-aansluitingen, zodat je hier vrijwel alle gangbare apparaten mee kunt opladen. Tref je een wat nieuwere usb-c-aansluiting aan, dan kun je hier ook mee uit de voeten. Zelf ben ik wel gecharmeerd van de extra korte variant, die je aan je sleutelbos vastmaakt. Ik gooide het kabeltje in mijn tas en ben nu altijd voorbereid op elke laadsituatie. Je kunt de juiste connector tevoorschijn halen door deze open te schuiven. Ik heb de blauwe variant getest, maar je kunt ook kiezen voor het wat neutralere zwart of het opvallende beige/goud.

Magneetjes zorgen ervoor dat de kabel dubbel te klappen is, zodat je deze aan een sleutelhanger kunt hangen. Je krijgt er een sleutelring bij, maar die hoef je niet te gebruiken. Ik vond het makkelijker om gewoon aan mijn tas vast te maken.

Nieuw is dat de connector nu beschermd wordt door een plastic afdekkapje, waardoor ze beter zijn beschermd. Ook nieuw is dat je nu kunt opladen tot maximaal 100 Watt. Dit werkt uiteraard alleen als je de juiste aansluiting gebruikt (usb-c) en een geschikte adapter (eentje voor je MacBook of een third party-adapter van meer dan 100 Watt). En uiteraard moet je device het ook ondersteunen.



De InCharge X (Max) is bijna zonde om uit te rollen, want je krijgt ‘m niet meer zo mooi opgerold.

InCharge X (Max) in gebruik

De InCharge X Max is een langere variant van 1,5 meter die je als een gangbare kabel kunt gebruiken. Deze heeft geen magnetische uiteinden, maar heeft wel dezelfde aansluitingen: aan de ene kant een combinatie van usb-a en usb-c en aan de andere kant de overige aansluitingen. Het is dan ook geschikt voor je iPhone, iPad, MacBook en accessoires van anderen zoals een powerbank. Dat Lightning en micro-usb via één aansluiting werken is een verrassing voor veel mensen, maar het werkt écht. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom deze kabel geen MFi-certificering heeft. Apple ziet dit waarschijnlijk niet graag.

Je kunt de InCharge-kabel gebruiken voor opladen en synchroniseren van data. Even wisselen van kabel is makkelijk gedaan. Het enige nadeel van de korte kabel is dat het soms net iets te kort is. Zit er bijvoorbeeld een usb-poort in de armleuning van je vliegtuigstoel, dan kun je wel opladen, maar heb je weinig armslag om de iPhone op ooghoogte te houden. Maar goed, dat is logisch bij zo’n kort kabeltje. Je kunt het dan ook beter zien als een oplossing voor af en toe, niet voor dagelijks gebruik.

De kabel zelf is robuust uitgevoerd met gevlochten textiel. Ook na een paar maanden gebruik aan mijn tas is er nog steeds geen slijtage te zien. De connectoren zelf zijn in stevig metaal uitgevoerd, met plastic bescherming op de plekken waar je vaak tegenaan zult stoten, zoals de uiteinden.

De sleutelhanger heeft een adviesprijs van €24,95 en voor de langere versie betaal je €29,95. Dit is dus een prijsverschil van maar €5 waardoor de lange versie een betere deal lijkt. Maar het ligt er maar net aan wat je nodig hebt. Voor mij is de kleine sleutelhanger ideaal omdat ik altijd een kabeltje bij de hand heb, zonder dat mijn tas vol zit met kabels.

Vind je dit wel wat, maar heb je liever een kabel met één functie, dan kun je bij RollingSquare de InCharge Pro-kabels aanschaffen. Dit is een serie met meerdere uitvoeringen, waarbij je steeds vaste aansluitingen hebt, dus bijvoorbeeld usb-c naar Lightning.

Deze kabels kosten ook €24,95 per stuk en de varianten met Lightning-connector zijn wel MFi-gecertificeerd. Dat is een pluspunt, maar persoonlijk vind ik de universele kabel handiger. Met één kabel ben je klaar. In de maanden dat ik deze kabel heb getest heb ik geen problemen gehad met opladen. Ongeacht welke aansluiting je tevoorschijn trekt, het werkt altijd.

Score 8.5 InCharge X kabel €25,- Voordelen + Robuuste kabel

Verkrijgbaar in twee lengtes

Opladen tot 100 Watt

Vijf aansluitingen, elke combinatie is mogelijk

Makkelijk aan je sleutelbos te bevestigen Nadelen – Geen MFi-product (de InCharge Pro is wel MFi)

Conclusie InCharge X review

De InCharge X-kabels zijn handig als je met één kabel allerlei apparaten wilt kunnen opladen. Het is handig op reis en als je vaak onderweg bent. Ongeacht welke aansluiting je aantreft op de plek van bestemming (usb-a of usb-c), er is altijd wel een manier om op te laden. Dat je met 100 Watt kunt opladen is mooi meegenomen, maar dat vermogen zul je in de meeste situaties niet halen.