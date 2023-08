Belkin heeft een handige powerbank die je achterop je iPhone kunt plakken. De Belkin BoostCharge powerbank heeft een capaciteit van 5000 mAh en heeft een uitklapbare voet. Wij hebben 'm getest en in deze review vertellen we onze ervaringen.

Belkin BoostCharge powerbank review

Ik heb al een tijdlang een Apple MagSafe Battery Pack en ben er eigenlijk niet zo tevreden over. Hij is traag en heeft weinig capaciteit. De Belkin BoostCharge powerbank heeft bijna hetzelfde uiterlijk maar voegt nog iets extra’s toe, zoals een voetje om de iPhone rechtop te zetten. Houdt deze powerbank het langer vol en is het een aanrader in onze lijst met MagSafe powerbanks? Je leest het in deze review van de Belkin BoostCharge powerbank!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli/augustus 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De powerbank is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Belkin BoostCharge powerbank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze powerbank:

Magnetische powerbank

Verkrijgbaar in zwart en wit

Afmetingen: 93,7 x 63,8 x 16,5 mm

Gewicht: 150 gram

Capaciteit 5.000 mAh

Laadvermogen draadloos: max. 7,5 Watt

Laadvermogen via usb-c: max. 10 Watt

Uitklapbare metalen voet

Voorzien van usb-c-poort (kabel meegeleverd)

Passthrough voor tegelijk opladen van device en accu

Geschikt voor iPhone 12 en nieuwer

Geen officieel MagSafe-product, wel magnetisch

Prijs vanaf €39,- bij Amazon, overige winkels meestal €49,-

Design en uiterlijk Belkin BoostCharge

Allereerst is het belangrijk om te melden dat dit een MagSafe-compatibel product is dat eruit ziet alsof het een officieel MagSafe-accessoire is. Maar dat is niet het geval. In feite is dat best gunstig, want door het ontbreken van een MagSafe-certificaat ligt de prijs veel lager (40-50 euro) terwijl je normaal gesproken tegen de 100 euro kwijt bent. Omdat het door Belkin wordt gemaakt (een vaste partner van Apple) weet je dat de kwaliteit goed is. Deze batterij is dan ook beveiligd tegen overspanning en je krijgt de garantie dat je tot €2.000 krijgt uitgekeerd als je toestel door deze batterij kapot gaat. Kortom: je loopt nauwelijks risico’s.

De powerbank heeft een strak en simpel uiterlijk en is verkrijgbaar in zwart en wit. Kies je voor de witte variant, dan lijkt hij wel wat op de MagSafe Battery Pack van Apple. Hij ligt ook op dezelfde manier in de hand en de coating aan de buitenkant voelt hetzelfde aan. Wel zijn er wat verschillen:

Hij is in twee kleuren verkrijgbaar (ook zwart)

Hij heeft een uitklapbaar voetje

Hij is iets zwaarder (150 versus 113 gram)

Hij is iets dikker en groter (93,7 x 63,8 x 16,5 mm versus 95,8 mm x 64,2 mm x 11 mm)

De capaciteit ligt veel hoger (5.000 mAh versus 1.460 mAh)

Hij heeft vier statuslampjes en een knop aan de zijkant (versus geen knop en één lampje)

Hij heeft een usb-c-poort (versus Lightning-poort)

De usb-c-poort van de Belkin-powerbank is zelfs nog iets veelzijdiger, want hij is geschikt voor input en output. Hij kan dus gebruikt worden om allerlei andere apparaten op te laden, op een maximaal vermogen van 10 Watt. En via dezelfde poort kun je de powerbank ook weer opladen. Bij Apple’s powerbank kun je de Lightning-poort alleen gebruiken om op te laden (alleen input). Kijk je naar alle specs, dan is de powerbank van Belkin duidelijk een winnaar. En hij kost minder dan de helft dan wat je voor Apple’s powerbank betaalt!

Minpunt van deze powerbank is dat de batterijlading niet in de batterijwidget verschijnt. Maar dat is logisch, want voor zover wij weten werkt deze batterijwidget alleen voor eigen Apple- en Beats-producten en sommige Bluetooth-headsets en niet voor third party powerbanks. Je zult dus aan de hand van de vier lampjes aan de zijkant moeten bepalen of de batterij vol of leeg is.

Belkin BoostCharge powerbank in gebruik

Qua prestaties zijn we behoorlijk tevreden over de Belkin BoostCharge powerbank. Je kunt je iPhone er volledig mee opladen, terwijl Apple’s powerbank destijds bij een iPhone 12 niet verder kwam dan 0% tot 58%. Daarna was de powerbank volledig leeg.

Kijk je naar opladen vanaf 20% dan zijn de prestaties als volgt:

Apple: 20% tot 80% in 2:30 uur

Belkin: 20% tot 80% in 1:45 uur

Wat ik me van de Apple MagSafe Battery Pack herinner, is dat heel erg werd goedgepraat dat de matige batterijcapaciteit 1.450 mAh in de praktijk toch heel gunstig zou uitpakken als je kijkt naar de hoeveelheid Wattuur. Maar in de praktijk bleek dat erg tegen te vallen. Apple’s powerbank is traag. En hij is leeg voordat je er erg in hebt. Met de Belkin waren mijn gebruikservaringen veel prettiger. OK, het is geen snelladen en het gaat niet zo snel als met via het stopcontact. Maar je kunt hier toch vrij goed mee uit de voeten.

Ik heb de Belkin meermaals getest met een iPhone 14 Pro vanaf 20% batterijlading en heb daarbij elk kwartier de batterijlading genoteerd. Dit is een gemiddeld oplaadproces:

Na 0:15 uur – 35% (+15)

Na 0:30 uur – 43% (+8)

Na 0:45 uur – 51% (+8)

Na 1:00 uur – 61% (+10)

Na 1:15 uur – 69% (+8)

Na 1:30 uur – 78% (+9)

Na 1:45 uur – 80% (+2)

Na 2:00 uur – 84% (+4)

Na 2:15 uur – 88% (+4)

Na 2:30 uur – 94% (+6)

Na 2:45 uur – 98% (+4)

Na 3:00 uur – 100% (+2)

De grootste oplaadspurt wordt vlak na het aansluiten gehaald, als het toestel nog relatief koel is. Daarna lijkt het laden wat te worden afgeremd, waarschijnlijk om oververhitting te voorkomen. Wil je volledig opladen, dan kan dat maar is niet zo heel efficiënt. Het opladen van 80% naar 100% duurt ongeveer net zo lang als van 20% naar 80%. Dat is gebruikelijk. Het is dan ook niet verstandig om boven de 80% op te laden, omdat dit relatief veel energie kost.

Kijkend naar de cijfers, denk ik dat het beste is om je toestel een halfuurtje op te laden van 20% naar 45%. Daarna wordt het toestel warm en gaat het opladen trager. Op een later moment ga je opnieuw bijladen en op die manier kun je zo’n 4 laadacties doen.

Score 8.5 Belkin BoostCharge powerbank €50,- Voordelen + Goede bouwkwaliteit, vergelijkbaar met Apple's powerbank

Laadt relatief snel op

Verkrijgbaar in zwart of wit

Redelijke prijs, zeker in vergelijking met die van Apple

Goede afweging van capaciteit en grootte/gewicht

Wordt geleverd met kabel

Handig voetje voor videobellen of videokijken Nadelen - Niet zichtbaar in batterijwidget (is ook niet mogelijk)

Geen officieel MagSafe-product

Conclusie Belkin BoostCharge-powerbank

Twijfel je tussen de eigen powerbank van Apple en deze Belkin BoostCharge-powerbank, dan is wat mij betreft de keuze simpel. Die van Belkin is goedkoper en heeft een grotere capaciteit, plus nog wat andere extra’s zoals het uitklapbare voetje. Qua bouwkwaliteit zijn ze vergelijkbaar. Het opladen begint meteen na het magnetisch vastplakken. Dat dit geen officieel MagSafe-product is, is niet erg: hij werkt prima, is beveiligd tegen overspanning en is een stuk goedkoper omdat er geen licentiegeld aan Apple afgedragen hoeft te worden. We raden aan om de variant met een capaciteit van 5.000 mAh te nemen, want die biedt meer waar voor z’n geld.

Al met al is het een prima powerbank. We kunnen eigenlijk niet veel nadelen verzinnen. Een nog grotere capaciteit is altijd handig, maar dan zou hij te zwaar zijn geworden.

Belkin BoostCharge-powerbank kopen

Je kunt deze powerbank in twee varianten kopen: met een capaciteit van 5.000 mAh en voetje of een iets oudere variant met een capaciteit van 2.500 mAh zonder voetje. Qua prijs, gewicht en afmetingen scheelt dit nauwelijks, dus we raden aan om het exemplaar met de grootste capaciteit te nemen.

Belkin BoostCharge 5.000 mAh →

Belkin BoostCharge 2.500 mAh →

Heb je het nog niet helemaal kunnen vinden, dan hebben we een apart overzicht met MagSafe-powerbanks voor je. Ze plakken allemaal magnetisch aan je iPhone vast.