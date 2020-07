Philips Hue Lily XL: forse buitenlamp op laagspanning

In deze review bekijken we de Philips Hue Lily XL buitenlamp, een tuinspot die op laagspanning werkt. Je kunt deze lamp net als alle andere Hue-lampen met apps of je stem bedienen. Waar moet je rekening mee houden als je een dergelijke buitenlamp wilt plaatsen? Wij vertellen over onze ervaringen!

Signify heeft al een behoorlijke collectie Philips Hue-buitenlampen die regenbestendig zijn, zoals die in de series Calla, Econic, Fuzo en Impress. Naast wandlampen, spotjes en zuiltjes kun je ook kiezen voor een lichtslang in je tuin. Wil je iets uitlichten, dan is de Lily XL (ca. 125 euro) misschien iets geschikter. Deze buitenlamp ligt sinds begin dit jaar in de winkels en ziet er met z’n metalen behuizing robuust uit. Wij hebben ‘m getest.

Reviewtekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De lamp en buitensensor zijn voor deze review beschikbaar gesteld door Signify. Omdat ons dakterras zich niet goed leent voor mooie uitlichting hebben we onze eigen foto’s aangevuld met persfoto’s.



Buitenlampen: een paar dingen om rekening mee te houden

Eerder hebben we al eens een Philips Hue Econic muurlamp geïnstalleerd in een dakhuisje. Dat lukte op de gebruikelijke manier, zoals je de normale manier een muur- of wandlamp aansluit, binnenshuis op het elektriciteitsnet. Bij buitenlampen krijg je opeens met andere overwegingen te maken: de lamp moet waterbestendig zijn, je hebt een stroomvoorziening buiten nodig en je moet een manier vinden om de kabels weg te werken. Bij de Lily XL komt daar nog iets anders bij: deze lamp werkt op laagspanning (24 Volt) in plaats van de gebruikelijke 220/230 Volt. Normaal zul je bij de hoogspanning Hue-buitenlampen een grondkabel ingraven, maar dat heeft als nadeel dat je tijdens het spitten in de tuin de kabel per ongeluk kunt doorkninppen, met kortsluiting als gevolg.

Omdat de Lily XL op laagspanning werkt heb je die grondkabel niet nodig. Je hebt echter wel een transformator nodig, die je er apart bij moet kopen. Je kunt er maar een beperkt aantal lampen op aansluiten. Wij gebruikten de Hue-transformator van 40 Watt. Omdat de Lily XL 15 Watt nodig heeft, kun je er maximaal twee lampen op aansluiten. Het is dus even puzzelen welke lampen je het best kunt combineren. De kleinere Lily-buitenspotjes gebruiken 8 Watt, terwijl de Lightstrip op 19 Watt zit. Gelukkig is er inmiddels ook een 100 Watt transformator voor buiten, waar je meer lampen op kunt aansluiten. Dat levert wel een behoorlijke chaos aan kabels op, die je wat minder makkelijk kunt wegwerken dan een grondkabel. Zo heeft elk systeem z’n voor- en nadelen.

In de doos vind je de lamp met zonnekap en bevestigingsmateriaal. Je kunt de lamp bijvoorbeeld vastschroeven aan een houten vlonder of schutting, of in de grond prikken met een soort tentharing. De kabel zelf is met 2,5m lang genoeg; eventueel kun je een langere kabel erbij kopen. Dat kost je tussen de 24 euro (2,5 meter) en €35 (5 meter). Je kunt maximaal 35 meter kabel aansluiten.

Design en uiterlijk van de Lily XL

Alle Lily-spotjes zijn voorzien van een metalen behuizing van zwart aluminium en een glasplaat. Bij de XL krijg je er nog een soort zonneklep bij, voor gericht licht. Het product voelt robuust aan en het design ziet er neutraal uit. Er zullen weinig mensen zijn die de lamp lelijk vinden, maar een opvallend design heeft ‘ie ook niet. Wat ons betreft prima. De IP65-rating geeft aan dat ze waterbestendig zijn, dus ook als je regelmatig met de tuinslang sproeit moet dat voor de Lily XL geen probleem zijn, al zijn er wel gevallen bekend waarbij condenswater de lamp onbruikbaar maakte. De plastic kap biedt eigenlijk weinig bescherming tegen vocht en is vooral bedoeld om de lichtbundel wat meer te richten.

De Lily XL is bedoeld om wat grotere planten of bomen uit te lichten. Mooie planten krijgen een extra accent, maar lelijke plekken worden daardoor ook veel beter zichtbaar. Bedenk dus goed waar je deze spot installeert. Eventueel zou je kunnen beginnen met een standaard set van 3 Lily-spots (ca. 300 euro) en dit verder uitbreiden met de Lily XL voor het uitlichten van een mooi hoekje dat wat extra aandacht verdient. De XL-versie van 1050 lumen (vergelijkbaar met een 75 Watt gloeilamp) geeft namelijk behoorlijk wat meer licht dan de gewone Lily-spotjes die op 600 lumen per stuk zitten. De doorsnede van 11,2 centimeter is twee keer zo groot als die van de gewone Lily.

Het is geen schijnwerper, dus zoek je een lamp die de hele ingang kan verlichten, dan kun je beter kiezen voor een lamp die het licht wat meer verspreidt. Ook is het goed om te weten dat de helderheid van de lamp minder wordt wanneer je met kleuren gaat werken. Alleen bij wittinten is de lamp op z’n felst.

De niet-verwisselbare lamp heeft 25.000 branduren. Als je de lamp elke avond 3 uur aan hebt, gaat deze bijna 25 jaar mee.

Lily XL in gebruik

Je kunt de Philips Hue Lily XL als uitbreiding van een bestaand systeem gebruiken, dankzij het meegeleverde koppelstukje. Wil je de lamp los gebruiken, dan heb je de transformator nodig, die ongeveer 40 euro kost. Bedienen doe je via de Hue-app of natuurlijk met HomeKit en Siri. Wie al Hue-lampen in gebruik heeft weet hoe het moet: aansluiten, de lamp laten herkennen door de app, eventueel configureren en je bent klaar. Vergeet niet om de lamp nog even toe te voegen aan de juiste kamer of zone.

We hebben tot nu toe erg goede ervaringen met Philips Hue-lampen. Ze zijn een stuk stabieler en betrouwbaarder dan de lampen van IKEA (die je overigens ook aan de Hue-app kune toevoegen). Geen enkele fabrikant heeft zoveel keuze uit binnen- en buitenlampen en armaturen en er verschijnen bovendien veel updates. De kleuren en de helderheid kun je van elk spotje afzonderlijk instellen, zoals je bij Hue gewend bent. Bij de Lily XL gaat het om 16 miljoen kleuren en een kleurtemperatuur van 2000 Kelvin (warm) tot 6500 Kelvin (koel). Met zelfbedachte scenes zoals ‘Zonsondergang’ of ‘Tuinfeest’ kun je ervoor zorgen dat je snel tussen kleurinstellingen wisselt. Je kunt ook op basis van zonsopkomst en -ondergang bepaalde scenes activeren.



Een situatie met wit licht.



Dezelfde plek met blauw licht.

De Lily XL is Zigbee-gebaseerd en heeft een Hue Bridge nodig om op afstand te bedienen (via de Hue-app). Wil je met HomeKit gebruiken, dan heb je altijd de Hue Bridge nodig. Om bovendien op afstand via HomeKit te kunnen bedienen is een woninghub vereist, bijvoorbeeld een Apple TV of HomePod.

Buitensensor van Philips Hue

Wij combineerden deze lamp met een Outdoor Sensor van Philips Hue, zodat de Lily XL automatisch aan gaat als er iemand in de buurt komt. Bij deze lamp is een bewegingssensor echter wat minder logisch. Meestal zul je een dergelijke spot de hele avond laten branden. Bij zuiltjes die je langs een tuinpad plaatst, zoals de Philips Hue Calla, komt een bewegingssensor wat beter tot z’n recht.

De buitensensor van Philips Hue reageert snel, zoals we ook van de binnensensor gewend zijn. In de Woning-app heb je beperkte mogelijkheden, maar pak je de Hue-app erbij dan heb je wat meer instellingsmogelijkheden. Lees in onze review van de Philips Hue Motion Sensor wat je er zoal mee kunt doen.

Conclusie Philips Hue Lily XL review

De Lily XL buitenspot is bedoeld om wat grotere struiken of bomen goed te kunnen uitlichten. Je hebt echter wel een transformator nodig om deze laagspanningslamp te gebruiken, waardoor je met extra kosten (en extra kabels) zit. De bouwkwaliteit is goed, de installatie verloopt probleemloos en het werkte moeiteloos samen met je andere (Hue-)lampen en HomeKit. De prijs is aan de hoge kant, maar gelukkig heb je er ook niet zoveel nodig en krijg je waar voor je geld omdat het een kwalitatief goed product is dat lang meegaat. Het grootste deel van de tuin zul je uitlichten met goedkopere buitenlampen zoals de standaard Lily, terwijl je de Lily XL alleen voor een extra lichtaccent nodig hebt. Met 1050 lumen geeft de Lily XL een behoorlijke bak licht.

Philips Hue Lily XL kopen

Je kunt deze lamp kopen bij diverse winkels die slimme verlichting in het assortiment hebben, waaronder MediaMarkt (tijdelijk ca. 100 euro) en Fonq. Bij Coolblue zijn bijna alle modellen uitverkocht, maar je krijgt er wel een goede indruk wat je voor een bundel kwijt bent: één lamp voor €125, twee voor €250, drie voor €380 en vier voor €500. Erg veel bundelvoordeel valt er dus niet te scoren – en het is ook maar de vraag of je meerdere stuks van de XL-versie nodig hebt.

De eventueel benodigde stroomadapter voor buiten kost in de 40 Watt-uitvoering rond de 40 euro en in de 100 Watt-uitvoering 70 euro. Een verlengkabel van 5 meter kost €35 en een verlengkabel van 2,5 meter kost 24 euro.