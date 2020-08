Logitech bracht onlangs deze speciale versie van de MX Keys en MX Master uit, gericht op Mac-gebruikers. Er is bij de lay-out extra aandacht besteed aan de wensen van programmeurs, designers, programmeurs en andere creatieve beroepen. Voor een full-size toetsenbord is de MX Keys toch nog aardig compact en is ook geschikt voor mensen die maar een klein bureau hebben. Meenemen is echter een ander verhaal: door het gewicht zul je deze niet zo snel in je tas steken. Verder is het goed om te weten dat er veel compactere Bluetooth-toetsenbordjes zijn, die je bijvoorbeeld op de bank kunt gebruiken om de Apple TV te bedienen. Hiervan hebben we een apart overzicht gemaakt.

Logitech MX Keys in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech MX Keys:

Full-size toetsenbord met schaarmechanisme

Ingedeukte toetsen

Speciale toetsenbordindeling voor Mac

Kleur spacegrijs

Materiaal kunststof

Afmetingen 20,5 mm x 430,2 mm x 131,6 mm

Gewicht 810 gram

Makkelijk wisselen tussen 3 verschillende apparaten

Bluetooth Low Energy of verbinding via USB-ontvanger

10 meter bereik

10 dagen batterijduur (verlichting aan)

5 maanden batterijduur (verlichting uit)

USB-C-aansluiting voor opladen

Toetsenbordverlichting schakelt aan dankzij nabijheidssensor

Sensoren voor omgevingslicht passen verlichting aan

Minimaal vereist: iOS 9, iPadOS 13.4, macOS 10.15

Verkrijgbaar bij diverse winkels, adviesprijs €109 euro





Verschillen tussen MX Keys en Magic Keyboard

Sinds begin het jaar werken veel mensen thuis. Logisch dus dat mensen wat meer op zoek gaan naar goede spullen: een ergonomische bureaustoel, extern scherm en uiteraard ook een goed toetsenbord. Overweeg je iets anders dan het Magic Keyboard van Apple, dan kom je al snel uit bij Logitech. Deze fabrikant had al heel veel verschillende toetsenborden en daar komt nu ook een speciale versie voor Mac-gebruikers bij.

Het Logitech MX Keys-toetsenbord heeft vrijwel hetzelfde formaat als Apple’s Magic Keyboard in de uitvoering met nummerpad. Hij is alleen een stuk zwaarder en hij is niet gemaakt van aluminium maar van kunststof.

De belangrijkste verschillen:

De afmetingen zijn ongeveer hetzelfde.

MX Keys is een stuk zwaarder (810 gram vs. 390 gram)

MX Keys is gemaakt van kunststof, terwijl Apple’s toetsenbord van aluminium is gemaakt.

MX Keys heeft een grotere key travel 1,8mm) dan Apple (1,0mm).

MX Keys maakt aanmerkelijk minder geluid* tijdens het typen.

Bij Logitech laad je op met USB-C, niet met Lightning.

Apple’s Magic Keyboard is iets slanker en strakker van design.

* Gemeten geluidswaarden: 43dB vs. 40dB. Vastgesteld met de Geluid-app op Apple Watch. Omdat geluid op een logaritmische schaal wordt gemeten lijkt het verschil op het eerste gezicht erg klein, maar tijdens het testen was het verschil duidelijk hoorbaar. De toetsen van het Magic Keyboard rammelen meer.

Denk je met nostalgie terug aan het MacBook-toetsenbord van 2015 en eerder, dan komt deze Logitech MX Max daar het dichtste bij in de buurt. Beter dan Apple’s eigen huidige toetsenborden.

Design van de MX Keys

De MX Keys heeft een aantrekkelijk uiterlijk. De grijs/zwarte kleurstelling zal veel mensen aanspreken en het design is neutraal genoeg om zich thuis te voelen op elk bureau. Jammer is wel dat de behuizing van kunststof is gemaakt. Het uiterlijk en het zware gewicht zijn op dit punt wat bedrieglijk: het wekt de indruk dat het metaal is, maar als je er tegenaan klopt blijkt het toch kunststof te zijn. Het is een van de weinige dingen die we aan het toetsenbord zouden willen veranderen: in metaal zou dit toetsenbord een nog luxere uitstraling hebben.

De MX Keys heeft een volledige rij functietoetsen, voor bijvoorbeeld de helderheid van het scherm, Escape, Play/Pauze, volume en meer. Boven de nummerpad vind je enkele knoppen voor mobiel gebruik. Het gaat om knoppen voor rekenmachine, camera en vergrendelen. Ook hebben de toetsen linksonder het opschrift Control, Option en Command, zoals bij Mac-toetsenborden gebruikelijk is. De Eject-knop is ook nog steeds aanwezig, al zullen weinig Macs nog beschikken over een schijfstation.

Heb je nou deze speciale Mac-versie nodig? Eigenlijk niet. Gebruik je meerdere apparaten (waaronder Windows-pc’s) dan is het eigenlijk een beter idee om de standaard MX Keys te nemen. Die is uitgevoerd in een iets donkerder kleur grijs en is optioneel verkrijgbaar met polssteun. Pluspuntje van de Mac-versie is wel dat Logitech heeft geprobeerd om het uiterlijk van geanodiseerd aluminium zo goed mogelijk na te bootsen in kunststof, zodat het mooi bij je andere spacegrijze accessoires past.

Logitech MX Keys in gebruik

De Mx Keys is op twee manieren te gebruiken: via Bluetooth of via de meegeleverde receiver. Dit is een dongle met USB-A aansluiting, dus bij nieuwere Macs zal dat niet rechtstreeks passen. Wij kozen voor de Bluetooth-verbinding, die betrouwbaar genoeg bleek. We zouden echter wel graag zien dat Logitech in de toekomst voor een USB-C dongle kiest, zeker op dit speciale Mac-model.

Omdat het toetsenbord vrij zwaar is en voorzien is van zes antislip-voetjes, zal het niet wegglijden op je bureau. Je kunt de hoek niet aanpassen, maar volgens Logitech is er gekozen voor een zodanige kanteling dat je het prettigst mogelijk typt onder alle omstandigheden. Een richel voor je iPhone of iPad zit er niet in, terwijl kleinere draadloze toetsenbordjes van Logitech dat vaak wel hebben.

Typen gaat erg prettig op de MX Keys, al moest ik in het begin wel even wennen aan de wat diepere indruk (key travel) van 1,8mm. Die van het Magic Keyboard is maar 1,0mm. Het lijkt me dat het nog extra wordt versterkt door de opstaande randjes, waardoor je je vingers minder makkelijk naar de volgende toets kunt laten glijden (als je met 10-vingers blind typt). Ik had aanvankelijk het gevoel dat ik behoorlijk wat vingergymnastiek aan het toen was. Het wende gelukkig snel.

Een van de beste functies van dit toetsenbord is de verlichting, die op Apple’s Magic Keyboard helemaal ontbreekt. De verlichting gaat automatisch aan als je je vingers naar het toetsenbord beweegt, dankzij ingebouwde nabijheidssensoren. Perfect voor als je ‘s avonds laat nog iets moet typen en je huisgenoten niet wilt storen.

Er zitten ook speciale sensoren in, die ervoor zorgen dat de verlichting wordt aangepast aan het omgevingslicht. Eventueel kun je het zelf regelen met twee knoppen op het toetsenbord. Er zijn in totaal 8 standen, maar in de automatische modus komt de instelling niet verder dan standje 50%, om batterij te sparen. Verder is het zo, dat de toetsenbordverlichting automatisch uit gaat als de omgevingsverlichting meer dan 100 lux bedraagt.

Ook mooi is dat je bijna alle toetsen op de MX Keys naar eigen voorkeur kunt toewijzen. Alle toetsen op de bovenste rij zijn te programmeren, behalve de Escape-toets. Nadeel daarvan is wel dat je hiervoor speciale software moet installeren. Daar hou ik niet zo van: mijn Mac vervuilen met allerlei software die bij het opstarten van de Mac meteen actief wordt en regelmatig vraagt om te worden bijgewerkt.

Mijn andere frustratie met toetsenborden is dat de knoppen snel afslijten. De opdruk van letters is bij mij al na een paar maanden verdwenen en de spatiebalk krijgt glimmende plekken. Dat glimprobleem heb ik helaas bij deze Logitech ook.

Ik ben niet echt van plan om dit toetsenbord met de iPhone en iPad te gaan gebruiken, maar het kán wel! In het toetsenblok boven de pijltjestoetsen vind je drie toetsen 1, 2 en 3. Dit zijn Easy-Switch-knoppen om snel te wisselen tussen je drie gekoppelde apparaten. Dit werkte vrij goed. Je kunt bijvoorbeeld met een druk op de knop overschakelen naar je iPad Pro. Echt handig als je meerdere apparaten gebruikt, zoals we op de iCulture-redactie gewend zijn. Al is het wel zo, dat je tijdens gewoon bureauwerk zelden lange teksten op de iPhone of iPad wilt zitten intikken. Op een paar uitzonderingen na (Instagram) zijn toepassingen die je mobiel gebruikt meestal ook wel op de desktop beschikbaar. Ik moet dan ook heel eerlijk bekennen dat ik er niet zo heel vaak gebruik van heb gemaakt.

Conclusie Logitech MX Keys review

De Logitech MX Keys is comfortabel om op te typen. Het toetsenbord verschuift niet en geeft een solide indruk. Wel is het jammer dat als materiaal voor volledig kunststof is gekozen, terwijl Apple’s Magic Keyboard door het gebruik van aluminium wat luxer aanvoelt. Een pluspunt is dat dit toetsenbord veel stiller is en maar liefst 17 programmeerbare toetsen heeft.

Je moet bij dit toetsenbord iets meer met je vingers bewegen om een tekst te typen. Dit komt deels door de iets grotere key travel, maar ook door de deukjes in de toetsen, waardoor je minder makkelijk over het toetsenbord naar de volgende toets kunt glijden. Je moet je vingers echt optillen.

Echt grote verschillen met de standaard Logitech MX Keys zijn er niet. Ben je een Apple-only persoon die alles in het spacegrijs koopt, dan zou je deze Mac-versie kunnen kiezen. Wie ook wel eens een Windows-pc gebruikt is net zo goed af met de universele versie, zonder de speciale Mac-knoppen. Qua specs is die verder namelijk hetzelfde, behalve de oplaadkabel (USB-C vs. USB-A).

Logitech MX Keys kopen

Dit toetsenbord is verkrijgbaar bij diverse winkels, voor een adviesprijs €109 euro. Erg veel koopjes zijn er nog niet te vinden, maar deze winkel heeft ‘m momenteel voor 99,95 euro.