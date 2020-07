Review: Rio ARC designradiator met HomeKit

In deze review lees je over onze ervaringen met de Rio ARC. Dit is een strak ontworpen paneelradiator met ondersteuning voor Apple HomeKit. Hoe bevalt het design, het instellen en de bijbehorende app? En wat heb je eigenlijk aan een radiator met HomeKit?

Rio ARC heater review

We kennen al jaren slimme thermostaten, airco’s en andere accessoires die met HomeKit werken. Het was zelfs al mogelijk om een bestaande radiator slim te maken door de radiatorknop te vervangen, zoals die van Tado. Via een omweg zou je ook apparaten zoals de Dyson Hot+Cool geschikt kunnen maken voor HomeKit. Maar wat als je een kamer, vakantiehuisje of andere plek hebt waar je verwarming nodig hebt of het aanleggen van een radiator te veel werk is? Dan zou de Rio ARC van pas kunnen komen. Deze losse paneelradiator steek je zo in het stopcontact en neemt weinig ruimte in.

Reviewtekst: Daniel Vischjager (@d_vischjager), foto’s: Daniel Vischjager en persfoto’s Rio

Rio ARC paneelradiator in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Rio ARC:

Designradiator met HomeKit-ondersteuning, maar ook Google Assistent en Amazon Alexa

Slank design met aan de voorkant een horizontaal gebogen glasplaat

Ingebouwde display om temperatuur en status af te lezen

Gratis bijbehorende app met handige functies

Alleen verkrijgbaar in een zwarte uitvoering

Prijs: £199,- (omrekenen) via Rio Heating (tijdelijke prijs, normaal £249,-) of €279,- via Amazon.nl.

De Rio ARC is door de fabrikant beschikbaar gesteld voor deze review.



Design van de Rio ARC: staat mooi in sommige interieurs

Wanneer je de Rio ARC voor het eerst ziet denk je misschien niet meteen aan een radiator. Mede door de horizontaal gebogen, zwarte glasplaat ziet het apparaat eruit als een soort OLED-televisie. Dankzij de hoogglans afwerking weerspiegelt het oppervlak ongeveer alles en is het erg gevoelig voor vingerafdrukken. Probeer er dus niet onnodig aan te zitten, want je moet er geheid een doekje overheen halen.

Aan de voorzijde vind je een klein statusscherm, dat mooi achter de glasplaat is gemonteerd. Op dit scherm lees je onder meer de huidige temperatuur en de doeltemperatuur af. Verder verschijnt op het scherm de koppelcode bij de eerste configuratie en zie je of de paneelradiator bezig is met verwarmen. Het kleurenscherm is van prima kwaliteit, zeker voor zijn doel. Bovendien kun je ook instellen dat het scherm automatisch uitschakelt na een paar secondes.

Wil je de Rio ARC op de grond plaatsen (en dus niet op/bij hoogpolig tapijt!), dan komen de meegeleverde voetstukken van geborsteld aluminium goed tot hun recht. Deze zijn fraai afgewerkt en lijken nog het meest op voetstukken zoals je die ook bij moderne televisies ziet. Maar als je nergens plek hebt om de ARC op de grond te plaatsen is de radiator ook op te hangen. Gek genoeg kun je de Rio ARC met drie schroeven ophangen, maar je krijgt er slechts twee meegeleverd. Voor de prijs kon daar best een derde schroef en plug bij. Het is belangrijk dat de paneelradiator ten minste 10 centimeter boven de grond hangt. De overige voorwaarden staan in de handleiding.

Bovengenoemde eigenschappen en het compacte formaat maken het wat ons betreft een mooi designobject. Toch denken we niet dat het in ieder interieur past. Het zou het beste bij je inrichting passen als de rest ook modern is. Heb je veel oudere meubels, dan is de kans groot dat de radiator het meest opvallende object in de ruimte wordt. Wil je dat echt?

Een klein nadeel is dat de Rio ARC vooralsnog alleen met een Britse stekker wordt geleverd. Je zult dus zelf voor een adapter moeten zorgen van Brits naar Nederlands. Verder merken we voor de zekerheid even op dat je deze HomeKit designkachel niet op een hoogpolig tapijt kunt neerzetten, in verband met de brandveiligheid en luchtdoorstroming.

Installatie Rio ARC verloopt prima, maar app is twijfelachtig

Tijdens het instellen van de Rio ARC ondervonden we weinig problemen. Het is de bedoeling dat je in de bijbehorende Rio Heating-app de QR-code van het scherm scant. Aanvankelijk duurde het laden vrij lang, tot we besloten de app opnieuw op te starten. De tweede poging was wel meteen succesvol. Na het scannen voer je op je iPhone het wifi-wachtwoord van jouw netwerk in. Daarna is de HomeKit radiator klaar voor gebruik. We zijn blij dat Rio je niet overspoelt met instellingen en keuzes tijdens de eerste configuratie. Zo kun je lekker snel de verwarming aanzetten.

Een handige functie is de Frost-mode. Hiermee ‘bevries’ je tijdelijk alle tijdschakelingen van de radiatoren, voor als je op vakantie bent. Als je terugkomt zullen ze weer ‘ontdooien’ en hun reguliere programma volgen. Je kunt hiervoor een herinnering krijgen, maar die moet je wel zelf instellen en werkt dus niet met GPS.

Rio zegt op de website dat de app ontworpen is door “een prijswinnende ontwikkelaar” en dat de app gefocust is op gebruiksgemak. Nu is de app niet slecht, maar erg mooi of bijzonder makkelijk vinden we ‘m ook weer niet. Wij zijn op iCulture HQ dit soort apps gewend, maar de Rio Heating-app was zelfs voor ons niet overal makkelijk in gebruik. Zo is het instellen van een ‘programma’ nogal verwarrend. Wij dachten dat dit een soort tijdschakelaar was, maar zo simpel werkt het niet. Het is de bedoeling dat je per groepje radiatoren bepaalt welke tijdschakelaars ze hebben. Als je eenmaal een product aan een groep hebt toegevoegd, mag ‘ie niet tegelijkertijd in een andere groep. Dat kan vervelend zijn als je meerdere groepen hebt.

Ook missen we handige functies zoals geofencing en integraties met andere diensten, maar gelukkig biedt HomeKit op dat punt de helpende hand. Qua design is de Rio Heating-app niet zo spannend en missen we hier en daar wat uitleg. De app gaf soms willekeurige foutmeldingen die we moesten verhelpen met een geforceerde herstart. We hebben de app van de fabrikant daarom al snel achter ons gelaten en zijn overgestapt op volledige controle via HomeKit.

Rio ARC met HomeKit gebruiken is je beste optie

Als je al wat langere tijd met HomeKit werkt, gaat het toevoegen van deze radiator met weinig moeite. Vanwege de uitgebreide functies van Apple’s eigen Woning-app en goede samenwerkingen met andere geïnstalleerde accessoires kun je binnen een mum van tijd je slimme radiator in de juiste scenes en automatiseringen plaatsen.

Voordat je je Rio ARC in HomeKit kunt gebruiken moet je deze opnieuw koppelen met de QR-code, maar dan via de Woning-app. Deze configuratie is snel gebeurd waarna de Rio ARC slimme verwarming tussen je andere accessoires staat. Eén van de vele opties is bijvoorbeeld om de verwarming alvast aan te zetten zodra je je huis nadert of wanneer de temperatuur onder een bepaalde minimum daalt. Meer voorbeelden en tips over HomeKit scènes maken lees je in onze afzonderlijke tip.

Bekijk ook HomeKit scènes maken voor snelle bediening van je accessoires: zo werkt het HomeKit scènes maken doe je in een paar stappen, zodat je met één tik op de knop al je lampen of andere producten aan kan zetten. In deze tip lees je hoe je de scènes in HomeKit en de Woning-app gebruikt.

Een ander voordeel aan HomeKit is de Siri-integratie. Zo kun je veel sneller en makkelijker de temperatuur bedienen dan door eerst de bijbehorende app te zoeken en openen. Zeker vanaf iOS 14 neemt het veranderen van de doeltemperatuur amper ruimte in op je scherm, zoals te zien op onderstaande afbeelding.

Verbruik Rio ARC lijkt redelijk hoog

De fabrikant beweert dat de Rio ARC “tot 40% bespaart op stookkosten,” maar dat is natuurlijk lastig te controleren. Rio is een Brits merk en de stookkosten zijn niet 1-op-1 te vergelijken met die in Nederland. Verder moet je weten dat één Rio ARC slechts één ruimte tot 24m2 kan verwarmen (volgens opgave fabrikant)

Wij hebben de ARC getest op ons kantoor, wat groter is dan 24m2. Wat opvalt is dat het apparaat snel opwarmt, maar het verwarmt niet de hele ruimte. In dit geval begrijpelijk, want dit is niet een ruimte waarvoor Rio de radiator gemaakt heeft. De omgevingstemperatuur zoals getoond op het ingebouwde display komt verder keurig overeen met de waarde van onze andere temperatuursensor (Aqara) op kantoor.

Met een Koogeek slimme stekker hebben we het verbruik van de Rio ARC gemeten in kW/h. Voor de test hebben we de designradiator een uur lang op de maximale stand van 30ºC gezet. Bij deze ingestelde maximumtemperatuur zien we dat de radiator een continu verbruik heeft van zo’n 2030 Watt per uur. Dat betekent dus dat er per uur meer dan 2 kWh wordt verbruikt. Nu is dit wel de maximale stand en is ons kantoor geen ideale testruimte, maar het is alsnog vrij fors qua verbruik. Volgens Milieucentraal verbruikt een gemiddelde elektrische kachel ongeveer 1000 Watt per uur, dus half zoveel. Zet je deze radiator 500 uur per jaar aan, dan is het verbruik zo’n 1000 kWh en zijn de verbruikskosten dus ongeveer 220 euro. De wasdroger, vaatwasser, koopplaat en terrasverwarmer verbruiken met z’n allen ongeveer net zoveel. Een vrij prijzige oplossing dus.

Score 7.5 Rio ARC designradiator €279 Voordelen + Mooi ontwerp

HomeKit-ondersteuning is top

Muurmontage of via meegeleverde voetstukken los te plaatsen

Eenvoudige installatie

Eerste in zijn klasse Nadelen – Beetje prijzig

Eigen app is ondermaats

Alleen leverbaar met Britse stekker

Niet voor elk interieur

Verbruik kan fors oplopen

Conclusie Rio ARC radiator review

Al met al zijn we best tevreden over de Rio ARC. Om te beginnen is dit je enige optie als je een verwarming met HomeKit wil zonder tussenkomst van allerlei technische poespas zoals Homebridge. Dat maakt het ook meteen zijn sterkste punt, want de bijbehorende app vinden we ondermaats. Zeker als de fabrikant expliciet vermeldt dat het door een prijswinnende ontwikkelaar is gemaakt hadden we hogere verwachtingen. Functies als geofencing en makkelijke tijdschakelaars zijn tegenwoordig wel een vereiste voor een dergelijke app. Apple’s Woning-app maakt veel goed dankzij de integraties met veel andere accessoires en diensten en wie uitgebreider mogelijkheden wil kan terecht bij apps als Eve of Controller for HomeKit.

Het ontwerp zijn we wel over te spreken. Het past misschien niet in ieder interieur, maar een heel groot issue is dat natuurlijk niet. Dankzij de muurmontage en/of de meegeleverde voetstukken – die ook nog eens mooi zijn afgewerkt – is de verwarming goed te positioneren, maar de stroomkabel had wel iets langer (en met Euro-stekker!) mogen zijn. En het hoge energieverbruik maakt deze radiator eigenlijk alleen geschikt voor incidenteel gebruik.

Rio ARC kopen

De Rio ARC is te koop via Amazon.nl (€279,-, ex verzendkosten) of rechtstreeks via de fabrikant aan te schaffen en kost daar tijdelijk £199,00 (omrekenen), daarna £249,- (omrekenen). Hou rekening met de extra aanschaf van een adapter vanwege de Britse stekker.