Chipolo Card Spot is dé oplossing voor mensen die een AirTag in hun portemonnee willen stoppen, maar er geen ruimte voor hebben. Deze platte kaart past altijd. Wij hebben 'm getest in deze review lees je wat we van de Chipolo Card Spot vinden.

Chipolo Card Spot review

Eerder hebben we al de Chipolo One Spot gereviewd, een plastic tracker die geschikt is voor Apple’s Zoek mijn-netwerk. De Chipolo Card Spot die we hier bespreken is in feite hetzelfde, maar dan in de vorm van een platte kaart voor in je portemonnee. Dit is niet alleen bedoeld voor klunzen die altijd alles kwijtraken, maar ook voor mensen zoals ik, die graag zicht houden op hun spullen. Zo kijk ik regelmatig of mijn fiets nog voor de deur staat en of ik mijn sleutelbos nog op zak heb. Chipolo Card Spot is de oplossing voor mensen die ook hun portemonnee in de gaten willen houden. Ook deze werkt met het Zoek mijn-netwerk en wij hebben ‘m uitvoerig getest.

Review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in maart 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De tracker is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Chipolo Card Spot in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Tracker voor het Zoek mijn-netwerk van Apple

Afmetingen ter grootte van drie op elkaar gestapelde bankpasjes (een creditcard is gemiddeld 0,76 mm dik)

Past in vrijwel elke portemonnee

Alleen verkrijgbaar in zwart

Batterij niet verwisselbaar

Lengte 8,5 cm, breedte 5,4 cm, dikte 2,4 mm

Gewicht 16,5 gram

Verkrijgbaar voor €39,95 bij Apple, Amazon en andere winkels

Verkrijgbaar bij Apple:

Chipolo CARD Spot, 1 stuk: €39,95

Chipolo CARD Spot, 2 stuks: €64,95 (18,7% korting)

Ook verkrijgbaar bij de volgende winkels:

Design van de Chipolo Card Spot

De Chipolo Card Spot ziet er exact hetzelfde uit als de Tile Slim, die ik al langer in mijn portemonnee gebruikte. In beide gevallen is het een matzwarte plastic kaart die je tussen je andere pasjes steekt. Alleen het logo is anders, maar de afmetingen zijn identiek. Ook het alarmgeluid om de tracker terug te vinden is vrijwel even luid (105 en 108 decibel). Je kunt de tracker nog steeds terugvinden als hij in een portemonnee onder een berg kussens op de bank ligt. De Chipolo One Spot die we eerder hebben besproken had ook al zo’n luid alarm, in vergelijking met de AirTag van 60 decibel.

Maar er zijn ook verschillen met de Tile Slim: de Card Spot gaat twee jaar mee op een (niet-verwisselbare) batterij terwijl Tile het maar liefst drie jaar volhoudt. En met een rating van IPX5 is de Chipolo net iets minder waterbestendig dan de Tile, die IP67 belooft. Ook de werking is verschillend: de Chipolo werkt met Apple’s Zoek mijn-netwerk en heeft daardoor veel meer kans om teruggevonden te worden met hulp van voorbijgangers. Er zijn nu eenmaal veel meer iPhone- dan Tile-gebruikers (ca. 1 miljard versus ca. 35 miljoen).

Het is wat ons betreft een onverstandige zet van Tile om zich al voor de aankondiging van de AirTag sterk tegen Apple te keren en ook nu nog steeds geen gebruik te maken van Apple’s netwerk. Het is de vraag of Apple ze überhaupt nog had toegelaten als partner, maar we zijn nu zodanig gewend aan de AirTag en de verschillende accessoires die met Zoek mijn te vinden zijn, dat we niet meer zo snel een Tile zullen aanschaffen. Zodra de exemplaren zonder verwisselbare batterij ermee ophouden zullen we eerder kiezen voor een AirTag of Chipolo. Bovendien moet je bij Tile voor allerlei functies betalen (Premium kost ca. €30 per jaar), terwijl alle functies bij Zoek mijn-accessoires standaard zijn inbegrepen.

Chipolo Card Spot in gebruik

Dankzij de ondersteuning van Zoek mijn is het in gebruik nemen supersimpel. Je opent de Zoek mijn-app, zegt dat je een nieuwe tracker wilt koppelen en vult een naam in. Klaar! Wil je deze tracker in een Apple Wallet-case met MagSafe gebruiken, dan zit ‘ie al snel vol. Met wat moeite krijg je er misschien nog één pasje bij, maar daarna houdt het wel op. Eigenlijk is deze toepassing ook niet zo zinvol, aangezien de nieuwere Wallet-cases zelf al voorzien zijn van een simpele Zoek mijn-functie (al is het wel met flink wat beperkingen).

De Chipolo past gelukkig achterin mijn superdunne Dun Fold pasjesmapje (zie hieronder), zodat hij goed weggeborgen zit. Je hebt de kaart immers niet steeds nodig. Heb je een wat dikkere portemonnee, dan zal de Card Spot nog gemakkelijker passen. Met het formaat en het alarm zit het dus wel goed, maar een belangrijke extra die ontbreekt is Ultra-Wideband. Daardoor kun je geen gebruik maken van nauwkeurig zoeken en heb je alleen Bluetooth tot je beschikking, met een maximaal bereik van zo’n 50-60 meter als er geen verdere obstakels zijn. Buiten dit bereik ben je afhankelijk van andere mensen.

Met de Chipolo Card Spot kun je ook meldingen krijgen als je je portemonnee ergens hebt achtergelaten. Je bent dan al wel een 100 tot 200 meter verwijderd, dus het is te hopen dat hij niet in een taxi ligt die ondertussen is weggereden. Ben je je portemonnee kwijtgeraakt, dan zal niet meteen duidelijk zijn dat er een tracker in zit. De vinder moet dan actief alle vakjes gaan doorzoeken – en het is te hopen dat hij/zij dat doet om concactinformatie te vinden en niet om snel al het geld te pakken. Heb je de tracker in Lost Mode gezet, dan krijg je een melding als ‘ie is gevonden.

De eerlijke vinder kan de tracker scannen en de door jou ingestelde boodschap lezen. Het is niet mogelijk om een Card Spot te stelen en zelf te gaan gebruiken, aangezien hij net als de AirTag gekoppeld is aan je Apple ID. Hij beschikt ook over dezelfde anti-stalkingmaatregelen, iets wat Apple vereist als partners ermee aan de slag willen. Je krijgt dus een melding als er een ongewenste AirTag met je meereist en kunt een (hard) geluidje afspelen om ‘m in tussen je spullen te vinden. Door het platte design van de Card Spot zijn er weer heel andere plekken te bedenken om deze tracker te verbergen, bijvoorbeeld onder een automat. De anti-stalkingmaatregelen van Apple zijn misschien nog steeds niet helemaal waterdicht, maar er wordt continu aan verbeteringen gewerkt en het is de beste oplossing die er momenteel te krijgen is.

Bekijk ook Zo voorkomt Apple stalking met de AirTag Apple is er enorm trots op dat de AirTag allerlei functies bevat om stalking te voorkomen. Als er ongemerkt een AirTag met je meereist krijg je een melding en kun je de AirTag uitschakelen. Ook zou je het serienummer kunnen doorgeven aan de politie.

Deze tracker is niet geschikt voor Android-gebruikers, aangezien je alles regelt via de Zoek mijn-app. Maar dat vind ik geen bezwaar. Chipolo heeft namelijk vrijwel alle producten ook in een algemene variant, die je via de Chipolo-app kunt activeren en in gebruik nemen. Vaak is de variant zonder Zoek-mijn ook nog goedkoper en in meer kleuren verkrijgbaar.

Eén ding zint me niet en dat is het feit dat er geen verwisselbare batterij aanwezig is. Waarschijnlijk is dit door het platte formaat ook niet mogelijk, maar het betekent dat je een nog volkomen perfect functionerend accessoire moet weggooien, alleen omdat de batterij leeg is. De fabrikant geeft je korting op een vervangend exemplaar, maar het blijft nog steeds plastic afval.

Score 8 Chipolo Card Spot €39,95 Voordelen + Plat en makkelijk op te bergen

Werkt met Apple's Zoek mijn-netwerk

Luid alarm

Kan je waarschuwen als je spullen achterlaat Nadelen - Kortere batterijduur dan Tile Slim

Niet-verwisselbare batterij

Geen Ultra-wideband, wat de AirTag wel heeft (en dus ook geen nauwkeurig zoeken)

Conclusie Chipolo Card Spot review

De Chipolo Card Spot is een goed alternatief voor de AirTag, als je een plat model voor je portemonnee zoekt. Hij heeft bovendien heel wat voordelen ten opzichte van de Tile Slim, die er exact hetzelfde uit ziet maar qua functies niet in de buurt komt. Zo zijn bij Chipolo alle functies gratis, kun je gemakkelijk je tracker terugvinden via het Zoek mijn-netwerk en hoef je geen extra app van een derde partij te installeren, terwijl er ook aan anti-stalking is gedacht. Hij past in de meeste portemonnees en heeft een luide speaker die ervoor zorgt dat je je de tracker altijd wel terug kunt vinden. Net als de Chipolo One Spot (met gaatje!) is dit een aanrader om erbij te hebben, zeker als je iPhone-gebruiker bent want het Zoek mijn-netwerk maakt alles wel heel gemakkelijk.

Chipolo Card Spot kopen

Dit product is verkrijgbaar bij Apple in een verpakking met 1 of 2 stuks:

Chipolo CARD Spot, 1 stuk: €39,95

Chipolo CARD Spot, 2 stuks: €64,95 (18,7% korting)

Ook verkrijgbaar bij de volgende winkels: