We bekijken in deze review de Decoded AirTag-sleutelhanger van leer, die je in meerdere kleuren kunt aanschaffen. Is deze net zo goed als de AirTag-sleutelhanger van Apple?

Decoded AirTag-hanger

Zoek je een leren AirTag-sleutelhanger, dan kun je natuurlijk bij Apple terecht. Maar met een prijs van €40 ben je misschien geneigd om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven. Dat kan. Er zijn genoeg ‘leren’ AirTag-houders op internet te vinden, al moet je oppassen dat het niet altijd leer is. Sommige fabrikanten hanteren termen als ‘vegan leather’ (geen echt leer dus) of gebruiken materiaal dat erop lijkt. Het Nederlandse merk Decoded heeft zo’n leren hoesje, die met €30 een stuk betaalbaarder is. Er zijn wel wat verschillen, die we hieronder zullen langslopen.

Tekst, review en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2021. De Decoded-houders zijn beschikbaar gesteld door Appelhoes – en dat is voorzover wij konden nagaan ook de enige plek waar je ze momenteel kunt aanschaffen.



Decoded AirTag-sleutelhanger in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in de kleuren roze, bruin en zwart

Gemaakt van generfd leer

Geschikt voor AirTag

Sluiting met drukknoop (donkergrijs hoogglans, net als de sleutelring)

Verkrijgbaar bij Appelhoes

Design van de Decoded AirTag-sleutelhanger

Qua design heeft Decoded niet ver moeten zoeken: alle onderdelen zijn qua vormgeving identiek aan Apple. De materialen zijn wel verschillend en bij Decoded zit er ook nog een klein rood-wit-blauw vlaggetje op genaaid. Je opent de houder met een drukknoop, stopt de AirTag erin en klikt weer dicht.

Daarna kun je de sleutelhanger aan je sleutelbos hangen en het verder vergeten. Want zoals we eerder in onze AirTag review schreven: je doet verder eigenlijk niet zoveel met je AirTag. Pas wanneer je je spullen kwijt bent ga je zoeken, maar dat gebeurt misschien maar twee keer per jaar.

Deze AirTag-hoes is dan ook vooral bedoeld om naar te kijken: als je iets moois aan je sleutelbos wilt hangen is een leren houder iets waar je met plezier af en toe een blik op werpt.

Decoded ziet er iets meer handgemaakt uit, terwijl de hanger van Apple eruit ziet alsof het door robots is gemaakt. Daar is natuurlijk niets mis mee: als je zoveel geld uitgeeft aan een houder wil je ook dat het er perfect uit ziet en dat is bij Apple het geval.

In vergelijking met Apple’s sleutelhanger zijn er een paar verschillen:

Het leer is even dik, maar is bij Decoded veel meer generfd en ziet er daardoor wat meer uit als natuurlijk leer.

De AirTag zit bij Decoded wat losser in de houder, je kunt ‘m ronddraaien.

De drukknoop is iets minder verfijnd: dit is eigenlijk een standaard drukknoop, terwijl die van Apple speciaal ontworpen is.

Ook het stiksel is bij Apple net iets mooier afgewerkt.

De sleutelring van Decoded is iets dunner en gemaakt van donkergrijs glanzend materiaal. Die van Apple is zilverkleurig en met inscriptie, ook speciaal gemaakt.

Score 8 Decoded Leather KeyChain AirTag hoesje €29,90 Voordelen + Echt leer, heeft handgemaakte uitstraling

Goedkoper dan de hanger van Apple

Verkrijgbaar in drie kleuren, waaronder zwart (bij Apple alleen rood en bruin) Nadelen – Design is van Apple afgekeken

Iets minder verfijnd dan bij Apple

Conclusie Decoded AirTag-sleutelhanger review

Qua gebruik verschilt deze sleutelring eigenlijk niet van de iets duurdere hanger van Apple. Wil je materiaal dat eruit ziet als natuurlijk leer en mag de afwerking best iets meer een handmatige uitstraling hebben, dan is deze hanger jouw keuze. Geef je niet om echt leer of zie je het verschil toch niet, dan zijn er genoeg andere alternatieven, bijvoorbeeld van siliconenrubber. Die gaan we uiteraard ook nog bespreken.

Deze Decoded AirTag-sleutelhangers zijn verkrijgbaar bij Appelhoes in de kleuren roze, zwart en bruin. We zagen ze nog niet bij andere winkels in Nederland.