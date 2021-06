Goedkope siliconen AirTag-hangers getest

Wil je niet de (leren) hangers van Apple en mag het ook niet te veel kosten, dan zijn siliconen AirTag-hangers ideaal. Van dit type accessoires heb je vaak 1 tot 2 jaar plezier en dat is precies de periode dat je weer naar iets nieuws gaat uitkijken. Niet voor eeuwig dus, maar je wilt ook niet dat je AirTag eruit valt. We bekijken de AirTag-sleutelhangers van het Nederlandse merk Hoesie en de tashanger van het eveneens Nederlandse merk Decoded. Of ze in Nederland worden gemaakt is nog maar de vraag (waarschijnlijk niet), maar je hebt in ieder geval zekerheid dat de winkelier alvast de kwaliteit heeft gecheckt. En je hebt het sneller in huis dan wanneer je via AliExpress koopt. Valt het toch wat tegen, dan kun je gemakkelijk weer terugsturen. Je betaalt natuurlijk wel iets meer. In dit geval: €9,90 voor de siliconen sleutelhangers en €14,90 voor de tashanger van Decoded.

Natuurlijk is er nog véél meer aanbod van siliconen hangers uit China, die we onmogelijk hier kunnen bespreken. Maar we hopen dat je aan de hand van deze review toch een indruk krijgt waar je op moet letten bij het kopen van een dergelijke hanger.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni 2021. Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. De hangers zijn beschikbaar gesteld door Appelhoes.



AirTag-sleutelhanger van siliconen in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Merk: Hoesie

Verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder rood, wit, blauw en zwart

Voorzien van ring met kantelmechanisme, snel los te maken

Geschikt voor AirTag

Geen sluiting nodig, je stopt de AirTag er zo in

Te koop voor voor €9,90 (ook in bundel met screenprotector voor €16,83)



Deze hanger is er in meerdere kleuren. De rode versie was (waarschijnlijk onbedoeld) voorzien van een standaard sleutelring.

Hoesie AirTag-sleutelhanger in gebruik

De sleutelhanger is eigenlijk heel simpel: een siliconen cirkel met een groot gat, waar je de AirTag in stopt. Het kost even wat frummelwerk maar binnen een seconde of vijftien is de hanger klaar om aan je sleutelbos te hangen. Je kunt kiezen uit zeven kleuren. Qua materiaal zijn er geen verrassingen. Dit is gewoon siliconenrubber, zoals je van dit soort accessoires gewend bent. Het hoesje zit vrij strak om de AirTag, dus er is geen kans dat het eruit valt.

Het handige bij deze sleutelhanger is dat de ring een soort kantelmechanisme heeft, dat je ook wel bij karabijnhaken ziet. Daarmee kun je de ring gemakkelijk loshalen van je sleutelbos, iets wat we bij Apple ook graag hadden gezien. Apple heeft gekozen voor een standaard ring, die weliswaar net iets mooier is vormgegeven en er iets luxer uit ziet, maar in essentie is het nog steeds een gewone ring waarbij je eindeloos zit te wurmen om je sleutel eraan te krijgen.

Decoded AirTag-tashanger in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Merk: Decoded

Verkrijgbaar in 4 kleuren: donkergrijs, lichtgrijs, roze en wit

Voorzien van lus om aan je tas of koffer vast te maken

Geschikt voor AirTag

Sluiting met drukknoop

Te koop voor €14,90

Decoded AirTag-tashanger in gebruik

Eerder hebben we al de leren AirTag-sleutelhanger van Decoded besproken en nu is het tijd voor de siliconen tashanger. Deze heeft hetzelfde uiterlijk als de tashanger van Apple, maar is iets dunner uitgevoerd. In plaats van een dubbele laag siliconenrubber met een soort ‘sandwich’ van schuim er tussenin, is dit een enkele laag siliconen. Aan het uiteinde zit een opening waar je je AirTag in kunt stoppen.

Het eerste wat opvalt (naast het feit dat ‘ie zo dun is), is dat de AirTag iets ruimer in deze houder zit. Staat je tas veel bloot aan duw- en trekwerk dan is dit misschien niet de meest ideale hanger. We zouden deze hanger bijvoorbeeld niet zo snel aan een koffer hangen die moet worden ingecheckt, nog even los van de vraag of je de AirTag dan überhaupt búiten aan de koffer zou moeten hangen. Qua sluiting is het verder hetzelfde als de hanger van Apple, dus met een drukknoop. Maar dan eentje die net iets dikker is. Het rood-wit-blauw-vlaggetje vinden we bij dit merk een leuk detail.

Score 8 Siliconen AirTag-hangers Vanaf €9,90 Voordelen + Relatief lage prijs

Verkrijgbaar in diverse kleuren

Klapsluiting van ring is handig Nadelen – Ziet er wat goedkoper uit dan Apple's hangers

AirTag zit wat losjes in de tashanger (geldt niet voor sleutelhanger)

Conclusie siliconen AirTag-hanger review

Zoek je een goedkopere oplossing om je AirTags op te bergen, dan kom je vrij snel bij siliconenmateriaal terecht. De twee varianten die we in deze review getest hebben, laten de twee meest gangbare modellen zien: aan een sleutelhanger of als tashanger. Zoek je een robuustere oplossing, dan zouden we toch voor de Belkin AirTag-hanger van hard plastic gaan, want die is van hardplastic gemaakt en gaat niet open. Bij de siliconenhangers is het materiaal soepeler en is er wat meer kans dat de AirTag eruit wordt geduwd, bijvoorbeeld als bagagepersoneel er wild mee gooit. Toch zijn dit goede oplossingen als je niet te veel geld wilt uitgeven en over één tot twee jaar weer eens wat anders wilt proberen.

Verkrijgbaarheid

Deze Decoded AirTag-sleutelhangers zijn zoals al eerder aangegeven verkrijgbaar Appelhoes. Je betaalt €9,90 voor de siliconen sleutelhangers en €14,90 voor de tashanger van Decoded. De Decoded-hangers zijn ook bij andere winkels verkrijgbaar. Je kunt ze ook via een partner van Bol bestellen, maar dan betaal je vijf euro meer.