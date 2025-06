Review Logitech Flip Folio voor iPad Pro en iPad Air: alternatief voor Apple’s toetsenbordhoes?

Logitech is inmiddels een hofleverancier als het gaat om iPad-hoezen. We hebben de Folio Touch gehad, maar ook de Combo Touch en de Slim Folio (Pro). Nu is er weer iets nieuws: de Logitech Flip Folio. Het grote voordeel is dat je deze toetsenbordhoes ook achterover kunt klappen, dat er een handige ingebouwde standaard zit en dat je het toetsenbord helemaal los kan gebruiken. In deze review van de Logitech Flip Folio lees je wat wij ervan vinden en of het een aanrader is.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in juni 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Logitech Flip Folio is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant. Het geteste model is de hoes voor de 13-inch iPad Pro M4.

Logitech Flip Folio voor iPad Pro en iPad Air in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Logitech Flip Folio:

Beschermhoes en toetsenbord in een

Voor iPad Pro (M4, 2024) en iPad Air (5e generatie en nieuwer)

Gedeeltelijk van gerecycled plastic

Beschikbaar in grafiet, later ook in Pale Grey & Lilac

Bluetooth toetsenbord bevestig je magnetisch aan de buitenkant bij het dichtdoen van de hoes

Gebruik van toetsenbord kan alleen los (dus niet aan de hoes vast)

Toetsenbord werkt op knoopcelbatterijen, met accuduur van 2 jaar

Flap die scherm bedekt naar achteren om te vouwen als standaard

iPad zowel rechtop als liggend te bevestigen, zodat er nog een iPhone naast kan

Prijs: €199,- (13-inch); €179,- (11-inch)

Wij zijn al jarenlang gebruiker van Apple’s Magic Keyboard en daar zijn we zeer tevreden over. Vooral het meest recente model voor de iPad Pro 2024 pakte de nodige kritiekpunten aan, zoals de nieuwe functietoetsen en groter trackpad. De nieuwe Flip Folio van Logitech is tot op zekere hoogte een alternatief, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo zit het toetsenbord niet vast, maar is het gewoon een los toetsenbordje die je voor onderweg er magnetisch aan kan klikken. Maar er zijn nog meer verschillen, zo elk met z’n voor- en nadeel.

Ontwerp Logitech Flip Folio

De Flip Folio die wij hebben kunnen testen, is uitgevoerd in grafiet. Het is iets lichter dan het donkergrijs van Apple’s Magic Keyboard voor iPad, maar ziet er alsnog strak uit. Het materiaal van de hoes voelt een stuk zachter: Apple’s hoes kan nogal stroef aanvoelen en wordt ook snel vies. Wat dat betreft ligt de Flip Folio dus wat prettiger in de hand, al is het nog lastig te zeggen wat het materiaal doet voor de langdurigheid van het gebruik.

De Logitech-hoes is gemaakt van een soort kunstleer of plastic. Ga je er met je nagel overheen, dan voel je een klein ribbeltje dat bij gewoon gebruik niet voelbaar is. Al met al vinden we de afwerking van het gebruikte materiaal mooi en doet het niet onder voor Apple’s Magic Keyboard.

Logitech Flip Folio in gebruik

De iPad Pro/Air plak je magnetisch tegen de achterkant van de hoes aan, al hebben we gemerkt dat hij niet zo makkelijk automatisch op de goede plek klikt als bij het Magic Keyboard-hoes. Maar je hoeft niet bang te zijn dat de iPad er zomaar uitvalt: eenmaal goed geklikt, zit hij stevig op zijn plek.

Het afneembare toetsenbord zit magnetisch aan de buitenkant vast, met de toetsen tegen de hoes aan. Omdat de achterkant van het toetsenbord in dezelfde kleur is uitgevoerd als de hoes, valt deze mooi weg. Wel is het materiaal iets anders: het is een stuk stroever, zodat het toetsenbord niet zo makkelijk over je bureau glijdt. Maar aan de buitenkant zie je daar niks van.

Het is best bijzonder te noemen dat het losse toetsenbord alleen magnetisch aan de buitenkant vast zit. Hoewel hij er niet zomaar afvalt, kan het wel gebeuren dat hij in je tas losschiet. Schiet dan dus niet in paniek als je de iPad zonder toetsenbord uit je tas haalt: waarschijnlijk zit het toetsenbord nog gewoon los in je tas. Dat maakt het geheel echter wel wat minder uniform. Het grote voordeel is wel dat je het toetsenbord precies zo kunt gebruiken als je zelf wil, omdat hij dus niet aan de iPad zelf vast zit.

De iPad rechtop zetten doe je door de buitenste flap bij de helft negentig graden naar binnen te vouwen, waarna de buitenste flap in z’n geheel achterop de iPad plakt. Bij de eerste keer vonden we dit best een uitdaging, omdat je het gevoel hebt dat je de flap door midden breekt. De vouw zit echter wel stevig genoeg, waardoor de iPad goed op zijn plek blijft staan. Het is ook prettig dat je de hoek kunt verstellen, al heb je daar wel beide handen voor nodig.

Een nadeel van dit vouwprincipe is dat het flapje dat als standaard fungeert, al vrij snel redelijk slap tegen het scherm aan zit als de hoes dichtgeklapt is. Het gevolg daarvan is dat dit deel van de flap uit zichzelf een stukje open valt als je hem op z’n kop houdt. Daarentegen zorgt het er wel voor dat je de hoes makkelijker open kan vouwen, omdat de flap niet zo heel stevig magnetisch vast zit. Bij Apple’s Magic Keyboard-hoes is dat vaak wel wat lastig. Toch vinden we het wel wat slordig, omdat het iPad-scherm ook telkens aan springt doordat de flap niet helemaal strak tegen het scherm zit.

Toetsenbord in gebruik

Het losse Bluetooth-oetsenbord van de Flip Folio is verder prima uitgevoerd. Het is een volledig mechanisch toetsenbord met een prettige keytravel. Qua gevoel komt het redelijk overeen met de Logitech Keys-to-Go 2, al vinden we het wel jammer dat het toetsenbord van de Flip Folio helemaal plat op tafel ligt. Bovenaan het toetsenbord zit een rij functietoetsen waarmee je speciale iPad-functies kan gebruiken, zoals het regelen van het volume, beeldhelderheid en de appkiezer. Ook zijn er knoppen voor de emojikiezer, het maken van een screenshot, het terugkeren naar het beginscherm vanuit een app en het bedienen van de muziek. In dat opzicht is het een heel compleet toetsenbord.

Je kan het toetsenbord bovendien aan drie apparaten koppelen en ertussen wisselen met de speciaal daarvoor gemaakte functietoetsen. Zo koppel je eenvoudig ook je iPhone eraan. Je kan de iPad namelijk ook een kwart slag draaien en tegen de hoes aan laten leunen, zodat je je iPhone er daarnaast nog recht tegenaan kan zetten. Mocht je vaak op een iPad werken en daar ook je iPhone bij nodig hebben, dan is dat extra handig. Maar wij vragen ons wel af hoe vaak je dat echt nodig hebt.

Het toetsenbord mist echter ook een paar dingen. Zo zit er geen toetsenbordverlichting, terwijl Apple’s Magic Keyboard voor iPad dat wel heeft. Waar je ook op moet letten is dat het toetsenbord niet automatisch aan of uit gaat, maar dat deze een handmatig aan/uit-schakelaar heeft. Vergeet je hem uit te zetten, dan is de kans groot dat je nog verbonden bent en hij stilletjes leeg loopt. Ditzelfde hadden we ook al met de Logitech Keys-to-Go 2. Het Bluetooth-toetsenbord werkt op knoopcelbatterijen en hoewel die jarenlang mee gaan, vinden we het toch jammer dat hij niet op een of andere manier oplaadbaar is. Bij Apple’s Magic Keyboard voor iPad hoef je helemaal niet aan opladen te denken, omdat deze werkt via de Smart Connector en door de iPad zelf van stroom voorzien wordt.

Score 7.2 Logitech Flip Folio Vanaf €179,- Voordelen + Mooi ontworpen hoes

Los toetsenbord geeft meer bewegingsvrijheid

Toetsenbord typt prima, met handige functietoetsen

Hoes geschikt voor iPad en iPhone naast elkaar

Toetsenbord aan meerdere apparaten te koppelen Nadelen - Toetsenbord blijft niet zo goed aan de hoes zitten

Toetsenbord niet oplaadbaar

Omvouwen van de hoes voelt alsof je hem breekt

Geen toetsenbordverlichting

Flap blijft niet stevig tegen het iPad-scherm zitten

Conclusie Logitech Flip Folio review

De Logitech Flip Folio voor iPad is een veelzijdige toetsenbordhoes, die je meer vrijheid geeft in het werken dan Apple’s Magic Keyboard voor iPad. Dat komt vooral doordat het toetsenbordje er los bij zit, hoewel je hem wel magnetisch aan de buitenkant kan plakken om hem mee te nemen. Het toetsenbord typt prettig en heeft handige functietoetsen, al vinden we het gemis van toetsenbordverlichting toch jammer. De hoes zelf is degelijk, maar het omvouwen van de standaard is iets waar we maar niet aan kunnen wennen. Het voelt alsof je de hoes door midden breekt, al hopen we dat dit in de loop van de tijd wel wat soepeler gaat.

Voor meer handige toetsenbordhoezen voor iPad (ook van Logitech), check je onze eerdere round-up.