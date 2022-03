AirBell is een nieuwe fietsbel waar je je AirTag in kunt verstoppen. Zo kun je onopvallend de locatie van je fiets volgen, ook na diefstal.

AirBell: een fietsbel met AirTag-houder

Fietsendiefstal is nog steeds een groot probleem, zeker nu mensen vaker kiezen voor een dure e-bike. Als je fiets opeens vertrokken is wil je wel weten waar ‘ie is gebleven. Er zijn al AirTag-houders voor de fiets, die we onlangs hebben besproken, maar deze nieuwe houder pakt het nóg slimmer aan. Het idee is eigenlijk heel logisch: een fietsbel is vaak ook rond en bevat veel loze ruimte. Dus waarom niet de AirTag daarin verstoppen? Een dief zal niet zo snel de fietsbel vervangen of vermoeden dat er een tracker in verstopt zit. Bovendien is de montage ook heel simpel: openschroeven, de AirTag erin leggen en weer dichtschroeven. Het ziet eruit als een normale fietsbel.



AirBell: wel een duur grapje

De AirBell kost €25,- binnen Duitsland en Oostenrijk. Met de code 2WEEKS krijg je 10% korting waardoor de prijs op €22,50 uitkomt. Voor de rest van Europa moet je helaas rekening houden met €10,- extra verzendkosten, waardoor het wel een erg duur accessoire wordt. We raden dan ook aan om aan te schaffen via een vriend of familielid.

De AirBell Original past op een standaard fietsstuur met diameter van 22mm. Uiteraard krijg je geen AirTag meegeleverd en moet je nog rekening houden met de extra kosten daarvan (ook ca. €25,- per stuk als je een 4-pak koopt).

Dezelfde fabrikant maakt ook de AirBell Slottr, een houder om bijvoorbeeld op de plek van de bekerhouder een AirTag vast te maken. Deze oplossingen hebben vaak één groot nadeel: een dief ziet meteen dat er iets geks op de fiets aanwezig is. Houders op de stang of onder het zadel zijn gemakkelijk te vinden en te verwijderen. Bij de fietsbel valt het wat minder op, maar het is goed om je te realiseren dat iemand met kennis van zaken na verloop van tijd weet hoe de AirBell eruit ziet en weet dat er een AirTag in zit (ook al kun je die niet zomaar resetten en zelf gaan gebruiken, want de originele eigenaar moet de AirTag altijd eerst uit zijn/haar account verwijderen). Gelukkig is de fietsbel niet voorzien van opvallende AirBell-logo’s.

Om de fietsbel te openen moet je bovendien beschikken over het juiste gereedschap. Je krijgt een tool meegeleverd, waarmee je een pin aan de onderkant van de fietsbel tegen de klok in moet draaien. Na het plaatsen van je zelf meegebrachte AirTag kun je via de Zoek mijn-app de locatie van je fiets volgen.