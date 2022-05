Sommige externe toetsenborden voor de iPad hebben een Command-toets en daarmee kun je allerlei toetsenbordcombinaties gebruiken die je al kende van de Mac. In dit artikel zetten we een aantal handige sneltoetsen voor de iPad voor je op een rij.

Als je een extern toetsenbord op de iPad (Pro) aansluit, kan deze over een Command-toets beschikken. Dat kan zowel met een draadloos toetsenbord zoals Apple’s Magic Keyboard als met het Smart Keyboard. Ook als je Universal Control gebruikt, is deze tip voor jou. Daarmee heb je een aantal handige shortcuts tot je beschikking die MacBook-eigenaren vast bekend voorkomen. Met deze iPad toetsenbord shortcuts kun je sneller werken.

Om gebruik te maken van onderstaande lijst aan commando’s heb je dus wel een toetsenbord nodig waar de CMD-toets op te vinden is. De Command-toets herken je aan de letters CMD en het bijbehorende symbool (⌘), zoals in de afbeelding hieronder.

iPad toetsenbord shortcuts

In onderstaande lijst hebben we verschillende shortcuts op een rijtje gezet die je met de iPad uit kunt voeren. Het gaat slechts om een selectie van nuttige shortcuts, want er zijn er nog veel meer.

Kopieren : Command + C

: Plakken : Command + V

: Opslaan : Command + S

: Herladen : Command + R

: Kopieer letterstijl (Pages): Command + Option + C

(Pages): Schuingedrukte tekst : Command + I

: Onderstreepte tekst : Command + U

: Vetgedrukte tekst : Command + B

: Maak nieuw document (werkt in meerdere apps): Command + N

(werkt in meerdere apps): App Switcher : Command + Tab

: Toon woordaantal (Pages): Command + Shift + W

(Pages): Document printen : Command + P

: Zoeken (werkt in meerdere apps): Command + F

(werkt in meerdere apps): Spotlight : Command + Spatie

: Grotere letters : Command + +

: Kleinere letters: Command + -

De werking van de toetsenbord shortcuts kan per app verschillen. Wil je weten wat er mogelijk is? Hou dan de Command-toets ingedrukt om te zien wat de snelkoppelingen in de huidige geopende app zijn. Lees meer over de sneltoetsen met het iPad Smart Keyboard.

