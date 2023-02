De afgelopen jaren verbetert Apple de schermen van de iPhones op een aantal vlakken. Vorig jaar kwam er bijvoorbeeld een always-on functie bij, terwijl de notch plaats maakte voor het Dynamic Island. Maar ook aan de specs van het scherm zelf wordt regelmatig gesleuteld en dan met name de helderheid. Voor dit jaar zou het zomaar kunnen dat dit ook weer het geval is, zo zegt een bron. En dan met name specifiek voor de iPhone 15 Pro Max, want dat model krijgt mogelijk een helderder scherm.



‘iPhone 15 Pro Max met helderder scherm tot 2500 nits’

De informatie is afkomstig van geruchtenlekker ShrimpApplePro. In de afgelopen jaren heeft dit account meerdere juiste voorspellingen gedaan, al zit hij er ook wel eens naast. In een recente tweet zegt hij dat de iPhone 15 Pro Max een nieuw type beeldscherm van Samsung krijgt. Dit scherm heeft een maximale helderheid van 2500 nits. Als de informatie klopt, betekent dit dat de iPhone 15 Pro Max het helderste scherm in een iPhone ooit krijgt.

Potentially will be on iPhone 15 Pro Max… https://t.co/PgCMBDF61K — ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) February 7, 2023

Momenteel hebben de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een maximale helderheid van 1000 nits bij normaal gebruik, 1600 nits bij HDR-content en 2000 nits buitenshuis. In het geval van gebruik buitenshuis, zou dit dus geupgraded kunnen worden naar 2500 nits, als de informatie klopt. Het is bovendien opmerkelijk dat de bron nadrukkelijk alleen over de iPhone 15 Pro Max spreekt. Normaal gesproken hebben de Pro-modellen dezelfde specificaties, maar dat zou dit jaar anders kunnen zijn.

De iPhone 15 Pro Max krijgt bijvoorbeeld als enige model een periscopische cameralens, zo zeggen bronnen. Als Apple daar ook nog een hogere helderheid voor het scherm aan toevoegt, onderscheidt dit model zich op nog een extra vlak van de iPhone 15 Pro. De laatste tijd gingen er dan ook al geruchten dat Apple kiest voor een andere naam voor dit model, zoals iPhone 15 Ultra. Maar het lijkt erop dat de Ultra-naam pas in 2024 gebruikt gaat worden, waardoor de grootste en duurste iPhone van dit jaar nog gewoon iPhone 15 Pro Max gaat heten.