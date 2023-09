De makers van Philips Hue hebben weer iets nieuws in de WiZ-collectie. Het gaat om een bureaulamp die ook als ringlicht en selfielamp te gebruiken is. En er is een nieuwe lichtslang voor de tuin. Beide werken met Matter en zijn dus ook te koppelen met HomeKit.

WiZ-bureaulamp met Matter

WiZ is onderdeel van Signify, maar de meeste producten zijn niet zo interessant voor HomeKit-gebruikers. Gelukkig heeft de komst van Matter daar veel aan verbeterd. Deze nieuwe bureaulampen zijn gelukkig ook geschikt voor Matter-over-wifi en zijn dus ook te bedienen vanuit de Woning-app. De WiZ Portrait bureaulamp is een ringlicht met een diameter van net geen 20 centimeter. Hij wordt aangesloten op usb-c en verlicht je gezicht met 600 lumen in warmwit tot koel licht. Je kunt de lamp naar wens kantelen, zodat het goed op je gezicht is gericht. Je kunt het ook gebruiken om je werkblad goed te verlichten, als je bijvoorbeeld met een knutselwerkje bezig bent.



Kantel je de kop, dan wordt het een bureaulampje. De lamp meet 19,5 × 18,5 × 38 cm en is dus redelijk compact. Het handige van dit lampje is dat je steeds kunt wisselen tussen de toepassing: ringverlichting als je een selfie wil maken, waarbij de lichtintensiteit (helderheid) automatisch wordt aangepast aan de omgeving. Je kunt deze automatische functie ook uitschakelen. Deze lamp kost rond de 100 euro

Verder heeft WiZ nog een ledstrip voor buitenshuis, gemaakt van siliconenmateriaal. Deze is wat minder uniek: het is gewoon een ledstrip met een stof- en waterbestendigheid van IP65. Hij is instelbaar in 16 miljoen kleuren of in koele en warme wittinten tot een helderheid van 630 lumen. Hij is 5 meter lang en kan niet worden verlengd of ingekort. Via de WiZ-app kun je diverse dynamische lichtinstellingen regelen. Ook deze lichtslang werkt met Matter en is dus via HomeKit te bedienen. De WiZ Outdoor Light Strip komt in oktober uit voor €159,99.