WiZ-lampen nu geschikt voor Matter (én HomeKit)

De Franse fabrikant WiZ werd twee jaar geleden overgenomen door Signify, het bedrijf dat Philips Hue maakt. WiZ werd gepositioneerd als een goedkoper alternatief dat via WiFi werkt, maar voor Apple-gebruikers waren deze lampen tot nu toe minder interessant omdat ze niet met HomeKit werkten. Dat gaat veranderen, nu de Matter-ondersteuning wordt uitgerold. WiZ wil haast maken en heeft al meer dan 135 producten laten certificeren voor Matter. De software-update komt er nu ook aan, waardoor gebruikers ermee aan de slag kunnen en de bediening via HomeKit, de Woning-app en Siri kan plaatsvinden. De uitrol verloopt stapsgewijs, dus voor specifieke lampen kan het nog even duren.



Producten van WiZ die sinds het tweede kwartaal van 2021 zijn geproduceerd, zijn geschikt voor Matter. Op een speciale website is te zien welke lampen al de Matter-update hebben gekregen. Om te kunnen gebruiken moet je zorgen dat je de nieuwste versie van de WiZ-app v2 hebt geïnstalleerd hebben. Ook moet je controleren of jouw model daadwerkelijk geschikt is. De lampen moeten op firmware 1.29.0 of hoger draaien.

De benodigde QR-code om de update uit te voeren krijg je in de app te zien, waarna je het gewenste smart home-platform kunt kiezen, bijvoorbeeld HomeKit of Google Home. Staat jouw model nog niet in de lijst, dan is hij ofwel te oud óf krijgt in mei 2023 pas de update. In een Reddit-discussie vind je meer informatie.

Deze info geeft WiZ zelf:

Make sure you have the latest version of the app V2 from the Play Store / App store. Confirm that your light is among the compatible models (list of model IDs available in comment below). You can find the model ID by checking in Settings > Lights > your light > small downwards arrow in the top right corner > Device info. Make sure your lights are updated to firmware 1.29.0 or above (also visible in „Device info“). If your light isn’t updated, the simplest way to trigger an update is to power off 10s, power back on, wait 5-10min, and power off and back on again.

In WiZ app V2, open Settings > Integrations > Matter (first tile in the top left). Select the device you want to get ready, and follow the flow.