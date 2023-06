De iCulture Web-app – dit hebben we de afgelopen tijd gedaan

Er is veel gebeurd sinds we hebben aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sindsdien hebben we hard gewerkt aan onze web-app, zodat deze zo goed mogelijk de oude iCulture-app kan vervangen. In dit artikel vertellen we welke voortgang we in de tussentijd hebben geboekt.

Huh? De iCulture-stopt? Wat gaat er veranderen?

Afgelopen maart hebben we aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sommige mensen reageerden (begrijpelijk) teleurgesteld, maar we hebben gelukkig ook heel wat steunbetuigingen gekregen van mensen die begrip toonden voor de situatie. Zonder een vaste ontwikkelaar voor de lange termijn lukt het niet om de app op het gewenste niveau te houden en dat heeft ons doen besluiten om extra te investeren in onze web-app. Daarmee kunnen we sneller ontwikkelen en nieuwe functies komen meteen beschikbaar op elk platform. Gelukkig heeft Apple de ondersteuning van web-apps recent nog verder verbeterd, bijvoorbeeld in macOS Sonoma. Vanaf dit najaar kun je web-apps standaard in je dock te zetten, zodat je favoriete websites snel bereikbaar zijn. En sinds iOS 16.4 is het mogelijk om push-notificaties van websites op de iPhone en iPad te ontvangen. Al die nieuwe mogelijkheden grijpen we aan om onze web-app nog beter te maken en uit de eerste reacties blijkt dat mensen er goed mee uit de voeten kunnen. We zien dat bijvoorbeeld aan het snel stijgende aantal push-notificaties voor de website. Hoe gaat het nu verder? In dit artikel praten we je bij!



Deze verbeteringen aan de iCulture web-app zijn nu live

De afgelopen tijd is er door het team hard gewerkt aan het verder optimaliseren van de iCulture web-app (hierna iCulture PWA), zodat de overgang straks zo soepel mogelijk verloopt als straks in augustus de iCulture-app geheel gaat stoppen. Bij die aankondiging hebben we ook gevraagd om eventuele feedback over de iCulture PWA via ons contactformulier kenbaar te maken. Met die feedback zijn we gelijk aan de slag gegaan en onderstaande zaken hebben we recent opgepakt. Heb je destijds de web-app geprobeerd en was het toen niet naar je wens, dan hopen we dat je deze weer een nieuwe kans wilt geven!

Reacties lezen en reageren

Je kunt de reacties op onze artikelen nu indien gewenst ook op een directe, eigen pagina lezen in plaats van dat je eerst naar onderaan het artikel moet scrollen. Je opent de reactieweergave via de links achter de reactieteller bovenaan het artikel of vanaf een overzichtspagina, zoals de homepage of het nieuwsoverzicht.

Ook hebben we het reactieformulier veel compacter gemaakt, door de formulierlabels nu voor de velden te plaatsen in plaats van daarboven. Verder is overbodige witruimte verminderd en is de verwijzing naar onze artikelrapportage voor het doorgeven van spel-/taalfouten en andere off-topic artikelopmerkingen duidelijker gemaakt.

Web Share API: artikelen delen via het iOS Deelmenu

Onze iCulture PWA wordt getoond in een Safari-weergave zonder de gebruikelijke browserelementen. Dat is een “beperking” vanuit Apple, omdat web-apps als “standalone” of “fullscreen” getoond moeten worden. Dat zorgde er helaas ook voor dat onze artikelen niet zo eenvoudig meer naar andere apps gestuurd konden worden. We hebben natuurlijk onze vaste social media-iconen voor WhatsApp, Twitter en Facebook, maar als je een artikel van iCulture wilde delen met je partner of maatje via iMessage of Signal, een herinnering voor een bepaald artikel wilde aanmaken of een artikel opslaan in een later-lezen app of de Safari leeslijst, dan was dat niet mogelijk.

Dit hebben we opgelost met de implementatie van de Web Share API, een open standaard met zeer uitgebreide browser-support (met uitzondering van Firefox). In elk artikel vind je nu een deel-icoon wat na aantikken meteen het iOS deelmenu opent.

Nieuwsoverzichten nu standaard compacte weergave

Voor al onze nieuwsoverzichten, waaronder de homepage, tonen we nu standaard onze compacte weergave zonder artikelintroductie. Wil je liever toch een korte intro lezen, dan kan dat eenvoudig door bovenaan elk overzicht het icoon met de drie puntjes te kiezen, zoals hier te zien in de afbeelding. Deze keuze wordt onthouden in een cookie en hoef je dus niet steeds opnieuw in te stellen.

Carousel met uitgelichte artikelen nu meer zoals in de app

Een van de eerste verbeteringen die we hebben aangepakt is onze carousel met uitgelichte artikelen (“Must read carousel”). Deze hebben we meer gelijkgetrokken met zoals het nu nog in de iCulture-app is, met een slider met veegbewegingen in plaats van vier afzonderlijke artikelblokjes.

En het zal je vast al opgevallen zijn, maar je kunt de carousel eenvoudig verbergen via het kruisje rechtsboven. Wil je deze op een later moment toch weer zien, dan kan dat via de schakelaar in je persoonlijke gebruikersinstellingen.

Vegen om volgende/vorige artikelen te openen

Je kunt nu met een simpele veegbeweging nog sneller onze artikelen lezen. Voor nu hebben we er voor gekozen om de navigatie heel rechttoe-rechtaan te houden, maar we gaan dit nog perfectioneren door ook te onthouden vanuit welke eerder overzicht je een artikel hebt geopend, zodat je bijvoorbeeld door alle artikelen binnen een categorie kunt swipen of juist door alle nieuwsartikelen vanuit het nieuwsoverzicht.

Overigens een herinnering dat je ook altijd vanaf de linkerrand naar rechts kunt vegen om terug naar de vorige pagina te gaan. Dit is met name handig als je een artikel vanuit een nieuwsoverzicht hebt geopend en weer terug naar de juiste positie in het overzicht wilt. Ook kun je meteen terug naar onze voorpagina door op het iCulture logo bovenaan de pagina te tikken.

Verdere plannen voor de iCulture PWA

Uiteraard houdt het voor ons hiermee niet op. We hebben nog heel veel plannen en openstaande verbeterpunten. Zo schaven we de komende tijd nog verder aan de weergave om deze dichter bij de iCulture-app look-and-feel te krijgen. We zijn aan het onderzoeken of en hoe we “pull to refresh” werkend krijgen, al kun je dat eenvoudig nabootsen door op het iCulture-logo te tikken. Dat zorgt ook voor het verversen van de pagina. Vanaf 1 augustus als de app stopt gaan we ook iets nadrukkelijker oproepen om de iCulture website aan je beginscherm toe te voegen en de push-meldingen in te schakelen. Voor de langere termijn kijken we naar het aanmaken van en inloggen met gebruikersaccounts, zodat we onder andere de optie kunnen aanbieden voor een advertentievrije website, bijhouden van (on)gelezen artikelen en opslaan van favoriete artikelen. En over favorieten gesproken: we zijn ook bezig met een exportoptie van je bewaarde favorieten in de iCulture-app.

Herinnering: Instellen push-notificaties

We hebben van een aantal gebruikers feedback gekregen dat ze na enige tijd geen push-meldingen meer ontvangen als de iCulture web-app aan het beginscherm is toegevoegd. Dit hebben we in onderzoek, maar het vermoeden is dat Safari/iOS na een paar dagen de push-notificaties deactiveert als er in die periode niet een artikel direct vanuit een push-melding wordt geopend. Merk je dat je ineens geen meldingen meer van de iCulture PWA ontvangt, verwijder dan de web-app, voeg deze opnieuw toe aan je beginscherm en heractiveer de iCulture push-meldingen. Dat laatste hebben we nu ook iets toegankelijker gemaakt met een eigen icoon in het hoofdmenu.

Bekijk ook Zo zet je een website op het beginscherm van je iPhone of iPad (en dit zijn de voordelen) In een paar stappen kun je je favoriete website op het beginscherm van je iPhone of iPad zetten. Handig als jouw favoriete site geen eigen app heeft. Zo heb je meteen snelle toegang en soms zijn er dankzij webapps meer voordelen.

Een andere veelgehoorde vraag is de ondersteuning voor Badges (teller) en geluiden. Badges is iets waar wij ook met smart op wachten, maar dit is helaas nog niet mogelijk vanuit Onesignal, de partij die onze push-meldingen verzorgt. We hebben goede hoop dat deze mogelijkheid er binnen afzienbare tijd is.

Ondersteuning voor een geluid bij push-melding is helaas door Apple niet toegestaan. Notificaties voor web-apps worden altijd “stil” afgeleverd, dus zonder geluid, trilling, voelbare feedback of schermactivatie (screen wake). De optie lijkt er wel te zijn als je bij de instellingen voor Meldingen kijkt, maar vooralsnog geldt deze beperking dus, ook in iOS 17.